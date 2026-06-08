Tuyển Việt Nam tính bài toán xoay tua tại ASEAN Cup 2026 và màn đáp trả nảy lửa của Hoàng Hên HLV Kim Sang-sik giữ tâm lý thoải mái trước trận gặp Campuchia, trong khi Đỗ Hoàng Hên thẳng thừng đáp trả sự khiêu khích từ sao Indonesia Justin Hubner.

Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận hạ màn bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia với vị thế vô cùng thong dong. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện nắm lợi thế cực lớn khi kịch bản duy nhất khiến họ bị loại là thất bại 0-9 trước Campuchia, đồng thời Indonesia phải thắng Singapore. Dù vậy, mục tiêu của đội bóng áo đỏ trên sân vận động Mỹ Đình lúc 20h00 ngày 7/8 không gì khác ngoài một chiến thắng trọn vẹn để củng cố ngôi nhất bảng và kéo dài chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành ngôi nhất bảng A. Ảnh: VFF

Giảm tải thể lực và bài toán xoay tua của HLV Kim Sang-sik

Để chuẩn bị cho màn so tài này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chủ động giảm khối lượng vận động tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tập trung rèn luyện các mảng miếng tấn công. Bầu không khí trong đội duy trì sự thoải mái cần thiết sau chuỗi trận thi đấu căng thẳng.

Đáng chú ý, trong buổi tập chiều 5/8, bộ đôi thủ môn Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm cùng hai trụ cột Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc phải tập theo giáo án hồi phục riêng. Ban huấn luyện xác định đây chỉ là giải pháp phòng ngừa giúp các cầu thủ lấy lại thể trạng tốt nhất sau trận đại chiến tốn nhiều sức với Indonesia, hoàn toàn không có chấn thương nghiêm trọng. Động thái này mở ra khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ thực hiện xoay tua lực lượng mạnh mẽ nhằm bảo toàn sức lực cho vòng bán kết.

Sự mê tín thú vị về chiếc "áo đen may mắn" của ông Kim

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chiến thắng vang dội 3-0 trước Indonesia còn thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc theo một góc nhìn thú vị. Tờ News1 đã mổ xẻ sự trùng hợp liên quan đến chiếc áo trang phục của HLV Kim Sang-sik qua từng lượt trận.

Cụ thể, nhà cầm quân này diện áo đen trong trận mở màn thắng đậm Timor Leste, nhưng khi chuyển sang áo trắng ở lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam lại bị Singapore cầm hòa bế tắc. Ngay khi ông quay trở lại với trang phục màu đen trong cuộc đối đầu Indonesia, đội bóng lập tức thi đấu bùng nổ. Chiếc áo đen hiện được xem như "bùa hộ mệnh" của vị chiến lược gia này. Bản thân ông Kim cũng hóm hỉnh chia sẻ sẽ tiếp tục mặc áo đen để duy trì mạch trận bất bại và cất toàn bộ áo trắng ở nhà.

Màn đáp trả đanh thép của Đỗ Hoàng Hên trước Justin Hubner

Trận thắng thuyết phục trên sân Pakansari không chỉ mang lại 3 điểm mà còn châm ngòi cho cuộc khẩu chiến nảy lửa trên không gian mạng. Mọi chuyện bắt đầu khi trung vệ Justin Hubner của Indonesia để lại bình luận mang tính mỉa mai dưới bài đăng của Nguyễn Hai Long, gợi lại những chiến thắng của đội bóng xứ vạn đảo tại vòng loại World Cup.

Hoàng Hên là một trong những mắt xích quan trọng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Không ngần ngại trước thái độ thách thức, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Nói nhiều quá". Màn đáp trả đanh thép này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực, bao gồm cả tờ CNN Indonesia. Đáng nói, Justin Hubner thậm chí không tham dự ASEAN Cup 2026 do câu lạc bộ chủ quản từ chối nhả người, khiến lời khiêu khích của anh trở nên lạc lỏng.

Indonesia đối mặt áp lực lớn trước trận quyết đấu Singapore

Ở chiều ngược lại, tuyển Indonesia đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Thầy trò HLV John Herdman buộc phải giành chiến thắng trước Singapore trong trận đấu sinh tử mới có cơ hội tự quyết tấm vé đi tiếp.

Tờ Bola của Indonesia đã đưa ra những cảnh báo nghiêm túc về 3 vũ khí nguy hiểm từ phía Singapore: khối đội hình phòng ngự lùi sâu kỷ luật từng làm nản lòng các chân sút Việt Nam, khả năng chớp thời cơ nhạy bén của Ilhan Fandi, và những đợt chuyển đổi trạng thái tốc độ do Shawal Anuar dẫn dắt. Bản thân HLV John Herdman cũng thừa nhận sức ép và đánh giá cao tính tổ chức của Singapore, đồng thời khẳng định các học trò sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất nhằm vượt qua thử thách này.