Tuyển Việt Nam trở lại Rajamangala đấu Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup với tư thế của nhà vô địch Đánh bại Malaysia tổng tỷ số 4-0, tuyển Việt Nam tự tin tới Rajamangala đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup nhờ điểm tựa từ những chiến thắng ngược dòng lịch sử.

Trận chung kết ASEAN Cup sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan không chỉ là cuộc đọ sức đỉnh cao của hai thế lực bóng đá Đông Nam Á, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh tại "chảo lửa" Rajamangala. Từng được coi là mảnh đất "đi dễ khó về" đầy ám ảnh, sân vận động tại Bangkok giờ đây lại trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho thầy trò HLV Kim Sang-sik nhờ những chiến tích vang dội trong quá khứ gần.

Xóa bỏ "bóng ma" tâm lý bằng những cuộc ngược dòng lịch sử

Trong quá khứ, cựu HLV Henrique Calisto từng dùng cụm từ "bóng ma Thái Lan" để miêu tả rào cản tâm lý đè nặng lên đôi chân các tuyển thủ Việt Nam mỗi khi bước ra thảm cỏ Rajamangala. Sự e ngại ấy từng khiến bóng đá Việt Nam nhiều lần đánh mất thế trận ngay trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Tuy nhiên, cục diện đối đầu đã hoàn toàn đảo chiều trong những năm gần đây nhờ sự vươn lên mạnh mẽ về cả thực lực lẫn bản lĩnh chiến đấu.

Việt Nam ăn mừng chiến thắng tại Rajamangala ở AFF Cup 2024. (Ảnh: VFF)

Dấu ấn bước ngoặt bắt đầu từ chiến dịch ASEAN Cup 2024. Khi đó, tuyển Việt Nam đã tạo nên một trận cầu đầy cảm xúc khi quật ngã chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2 ngay tại Bangkok. Chiến thắng này càng thêm giá trị khi đội bóng phải thi đấu trong bối cảnh chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son sớm rời sân vì chấn thương, đòi hỏi sự kiên cường và khả năng ứng biến chiến thuật linh hoạt của toàn đội.

Sự kịch tính tiếp tục lặp lại tại SEA Games 33 một năm sau đó. Tập thể U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy giông bão khi bị dẫn trước 2-0. Mặc dù vậy, bằng tinh thần không bỏ cuộc cùng các điều chỉnh nhân sự chính xác trong hiệp hai, các cầu thủ trẻ đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành tấm HCV quý giá ngay tại Rajamangala.

Sự chuẩn bị bài bản và cú hích tinh thần trước trận chung kết

Việt Nam sẽ đến Rajamangala sau khi hạ Malaysia. (Ảnh: VFF)

Sự lột xác của tuyển Việt Nam không đến từ yếu tố may mắn mà là kết quả của chiến lược phát triển đồng bộ suốt một thập kỷ qua. Bên cạnh nội lực chuyên môn, công tác hậu cần và sự phối hợp từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đóng vai trò then chốt. Theo ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, kế hoạch cho các đội tuyển luôn được xây dựng sớm và bài bản. Tại giải đấu năm nay, trong khi các đối thủ cạnh tranh gặp khó khăn về quân số, Việt Nam sở hữu lực lượng tối ưu nhờ sự hợp tác chặt chẽ từ các câu lạc bộ trong nước.

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam sở hữu phong độ ấn tượng sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số thuyết phục 4-0 ở bán kết. Ngay sau trận lượt về tối 19/8, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã xuống sân động viên và thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội, nâng tổng số tiền thưởng tích lũy từ đầu giải lên 4,5 tỷ đồng.

Dù phải đối mặt với lịch trình di chuyển vất vả khi phải thức dậy từ 5h sáng ngày 20/8 để bay sang Bangkok, không khí trong đội vẫn tràn ngập sự tự tin. Với hành trang là những bài học lịch sử và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẵn sàng biến Rajamangala một lần nữa thành nơi tôn vinh nhà vô địch.