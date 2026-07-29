Tuyển Việt Nam và bài toán hóa giải bóng bổng của Singapore tại AFF Cup 2026 Đối đầu Singapore có chiều cao ấn tượng, tuyển Việt Nam cần tập trung tối đa cho các tình huống bóng bổng và tranh chấp bóng hai tại Mỹ Đình.

Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore tại bảng A AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cam go. Singapore vừa đáp chuyến bay đến Hà Nội với hành trang là vị trí dẫn đầu bảng A sau hai trận toàn thắng trước Campuchia và Timor-Leste. Tâm lý thoải mái giúp thầy trò HLV Gavin Lee có đà tự tin lớn trước khi chạm mặt đội chủ nhà.

Singapore có trọn 6 điểm sau 2 trận đã qua. Ảnh: LĐBĐ Singapore.

Vũ khí không chiến của Singapore

Dù nhỉnh hơn về chất lượng nhân sự cùng vị thế đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik vẫn phải duy trì sự cẩn trọng tối đa. Singapore không sở hữu nhiều gương mặt trẻ tài năng hay lối chơi phối hợp nhỏ phức tạp, song họ lại sở hữu vũ khí nguy hiểm là khả năng chơi bóng bổng. Đội bóng đảo quốc sư tử ưu tiên cách triển khai trực diện, phất bóng dài vượt tuyến hướng đến vị trí tiền đạo hoặc biên để tận dụng tối đa lợi thế thể hình.

Mục đích chính của Singapore là tạo ra các pha tranh chấp trên không rồi nhanh chóng tổ chức vây bắt bóng bật ra. Cách vận hành này phát huy hiệu quả nhờ dàn cầu thủ có chiều cao ấn tượng như Irfan Fandi, Lionel Tan, Jacob Mahner, Ryhan Stewart, Harhys Stewart cùng Ihan Fandi. Nhờ thể hình vượt trội, Singapore cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định, bóng tạt từ hai biên cũng như các đường chuyền hướng về cột xa.

Lời giải cho HLV Kim Sang-sik

Lối chơi giàu sức mạnh của Singapore trong quá khứ từng gieo rắc nhiều khó khăn cho bóng đá Việt Nam do hạn chế về chiều cao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik đã sở hữu lực lượng có thể hình tốt hơn rất nhiều với Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Quang Kiệt, Hoàng Đức, Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc. Dàn nhân sự này giúp đội tuyển Việt Nam đủ sức đua tranh sòng phẳng trong các pha bóng bổng.

Việt Nam cần tìm cách hóa giải những pha tạt bóng của đối thủ. Ảnh: VFF.

Bên cạnh yếu tố thể hình, các hậu vệ Việt Nam bắt buộc phải lựa chọn vị trí chính xác, giữ vững sự liên lạc và không cho các chân sút đối phương khoảng trống để bật nhảy thoải mái trong vòng cấm. Đồng thời, tuyến tiền vệ phải phản ứng nhanh nhạy, lập tức dâng cao áp sát nhằm làm chủ tình huống bóng hai, ngăn chặn Singapore tổ chức hãm thành liên tục.