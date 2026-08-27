Tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026: Lời cảnh báo đắt giá sau trận chung kết nghẹt thở Đánh bại Thái Lan 4-2 sau hai lượt trận để lên ngôi ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik vẫn lộ nhiều lỗ hổng lớn cần khắc phục ở tầm châu lục.

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu ổn định và đầy nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chiến thắng chung cuộc 4-2 trước đại kình địch Thái Lan sau hai lượt trận chung kết không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vương khu vực mà còn khẳng định lại vị thế số một bóng đá Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam nhọc nhằn giành cúp tại Mỹ Đình.

Khoảnh khắc chông chênh tại Mỹ Đình

Dù nắm lợi thế dẫn trước 2 bàn từ trận lượt đi, 90 phút lượt về trên sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra với không ít sóng gió. Tuyển Việt Nam bộc lộ sự lúng túng trong khâu kiểm soát không gian lẫn nhịp độ trận đấu, khiến khung thành nhiều thời điểm bị đặt vào tình trạng báo động.

Hàng phòng ngự áo đỏ để lộ những khoảng trống đáng lo ngại khi đối thủ đẩy cao tốc độ. Bàn thua sớm từ pha dứt điểm của Yotsakorn Burapha cùng tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ Xuân Mạnh là minh chứng rõ nét cho sự thiếu tập trung. Rất may, Thái Lan đã không tận dụng thành công quả phạt đền này, nhưng bàn thua thứ hai sau đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng phòng ngự thiếu dứt khoát.

Ranh giới giữa bảo vệ tỷ số và làm chủ thế trận

Ở cấp độ Đông Nam Á, những sai sót cá nhân có thể được bù đắp nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao hoặc chính sai lầm từ phía đối thủ. Tuy nhiên, tại các đấu trường châu lục có cường độ thi đấu và đẳng cấp cao hơn, cơ hội để sửa sai gần như không tồn tại.

Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đối mặt với bài toán lớn: làm thế nào để thoát pressing chủ động và duy trì tính liền mạch trong hệ thống chiến thuật thay vì chỉ co cụm chịu trận. Khả năng kiểm soát bóng dưới sức ép nghẹt thở là yếu tố tiên quyết nếu muốn tiến xa ra biển lớn.

Thầy trò ông Kim Sang-sik cần cải thiện nhiều hơn sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Bài toán vận hành lối chơi cho mục tiêu châu lục

Điểm sáng nổi bật của tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này là chiều sâu đội hình cùng sự nhạy bén của chiến lược gia 49 tuổi. Những nhân tố vào sân từ băng ghế dự bị như Quang Hải hay Hai Long đã liên tục tạo đột biến và xoay chuyển cục diện trong hiệp hai.

Dẫu vậy, việc thường xuyên phải chờ đến nửa sau trận đấu mới tìm lại nhịp điệu chơi bóng tốt nhất không thể là giải pháp dài hạn. Để xây dựng sức mạnh bền vững, đội tuyển cần một hệ thống có thể vận hành trơn tru ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Chiếc cúp ASEAN Cup 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng mở ra chu kỳ phát triển mới. Những bài học về khả năng thoát pressing, củng cố sự chắc chắn nơi hàng thủ và duy trì thế trận chủ động sẽ là hành trang quý giá để đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu xa hơn ngoài đấu trường khu vực.