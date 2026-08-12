Thể thao 360 TV360, ON Football HD, VTV Prime tường thuật trực tiếp bóng đá PSG vs Aston Villa 13/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay PSG vs Aston Villa lúc 2h00 ngày 13/8/2026. Hai nhà vô địch châu Âu đối đầu trong trận tranh Siêu cúp châu Âu tại Salzburg.

Trận đấu giữa PSG và Aston Villa tại Siêu cúp châu Âu 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 13/8/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Red Bull Arena, Salzburg, Áo. PSG góp mặt với tư cách nhà vô địch Champions League, còn Aston Villa giành quyền dự trận đấu sau chức vô địch Europa League.

Đây là trận đấu một lượt tranh danh hiệu, khiến màn so tài giữa hai đại diện Pháp và Anh trở thành một trong những trận đáng chú ý nhất trước khi mùa giải cấp CLB châu Âu bước vào guồng quay mới.

Link trực tiếp PSG vs Aston Villa

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp PSG vs Aston Villa trên TV360, ON Football HD và VTV Prime. TV360 hiện niêm yết trận PSG - Aston Villa lúc 2h00 ngày 13/8 trên ON Football HD.

Link xem trực tiếp TV360:

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Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

PSG bước vào Siêu cúp châu Âu với tư cách nhà vô địch Champions League 2025/26, còn Aston Villa đại diện cho Europa League. UEFA xác nhận hai đội gặp nhau ngày 12/8 theo giờ châu Âu tại Stadion Salzburg, tương ứng 2h00 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam.

Với PSG, đây là cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế sau một mùa giải thành công ở sân chơi châu lục. Đội bóng của Luis Enrique vẫn sở hữu bộ khung mạnh và nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở tốc độ cao.

Aston Villa cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chức vô địch Europa League. Đội bóng của Unai Emery không có ưu thế về chất lượng nhân sự tổng thể như PSG nhưng lại rất đáng gờm trong những trận đấu loại trực tiếp nhờ khả năng tổ chức, pressing và chuyển trạng thái.

PSG vs Aston Villa: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan trước trận, PSG vẫn được đánh giá cao hơn nhưng khoảng cách không đến mức tuyệt đối. Theo số liệu Opta được cung cấp trước trận, PSG có 45% khả năng thắng trong 90 phút, Aston Villa đạt 29,6%, còn khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức ở mức 25,5%.

Dữ liệu ELO cũng nghiêng về đại diện nước Pháp. PSG sở hữu 94 điểm ELO, so với 89 điểm của Aston Villa, phản ánh phần nào chênh lệch về sức mạnh và chất lượng đội hình.

Điểm mạnh lớn nhất của PSG nằm ở khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép liên tục. Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz giúp đội bóng Pháp duy trì nhịp luân chuyển ở tuyến giữa, còn Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia mang tới tốc độ cũng như khả năng tạo đột biến ở phía trên.

Aston Villa lại nguy hiểm theo cách khác. Đội bóng của Emery có thể không cần cầm bóng quá nhiều nhưng sẵn sàng tăng tốc ngay khi đoạt được bóng. Ollie Watkins là điểm đến quan trọng trong các pha chuyển trạng thái, còn John McGinn và Boubacar Kamara giúp Villa tăng khả năng tranh chấp ở trung tuyến.

Nhận định PSG vs Aston Villa: PSG săn Siêu cúp châu Âu

PSG bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu với vị thế nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận. Đại diện Ligue 1 có nhiều phương án tấn công tốc độ với Dembele, Kvaratskhelia và Doue, đồng thời sở hữu chiều sâu đủ để thay đổi cách tiếp cận trong từng giai đoạn.

Đội bóng của Luis Enrique cũng đã trải qua các trận giao hữu trước mùa giải để các cầu thủ lấy lại cảm giác thi đấu. Kết quả chưa phải yếu tố quan trọng nhất, bởi mục tiêu chính của PSG là giúp bộ khung chính đạt trạng thái tốt trước trận tranh danh hiệu.

Aston Villa dưới thời Unai Emery vẫn là một đối thủ khó chịu. Đại diện Ngoại hạng Anh có xu hướng pressing có tổ chức, phòng ngự theo khối và chuyển trạng thái với tốc độ cao. Đó là cách chơi có thể gây vấn đề cho PSG nếu đội bóng Pháp để mất bóng ở khu vực giữa sân.

Đội hình Villa cũng trải qua nhiều biến động trong mùa hè. Morgan Rogers, Youri Tielemans và Lucas Digne đã rời đội, trong khi Joao Gomes, Johan Manzambi và Alejandro Garnacho được bổ sung nhằm tăng thêm lựa chọn cho Emery.

Phong độ giao hữu của Aston Villa chưa thật sự thuyết phục khi họ vừa thua Bayern Munich 1-2. PSG vì thế vẫn có lợi thế nhất định về kinh nghiệm ở những trận đấu lớn và chất lượng cá nhân.

Tuy nhiên, tính chất của một trận tranh cúp duy nhất có thể khiến thế trận khó đoán hơn những con số ban đầu. Aston Villa đủ khả năng gây khó khăn nếu giữ được cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống dành cho các cầu thủ tấn công của PSG.

Lịch sử đối đầu PSG vs Aston Villa

Hai đội đã gặp nhau 2 lần, với kết quả khá cân bằng khi mỗi đội giành 1 chiến thắng.

Con số này cho thấy Aston Villa không hoàn toàn lép vế khi chạm trán đại diện nước Pháp. Dưới thời Emery, Villa đặc biệt nguy hiểm trong những trận đấu mà họ có thể chủ động nhường quyền kiểm soát bóng rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

PSG vì thế khó có thể xem nhẹ đối thủ dù vẫn được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Phong độ PSG vs Aston Villa

PSG có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 7 lần. Những con số này chưa thật sự nổi bật, nhưng một phần đến từ quá trình chuẩn bị và thử nghiệm nhân sự.

Aston Villa cũng không có phong độ vượt trội. Đội bóng Anh thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 10 bàn nhưng cũng nhận 10 bàn thua.

Khả năng ghi bàn của Villa đang khá tốt, song việc để thủng lưới trung bình 2 bàn mỗi trận trong chuỗi này có thể trở thành vấn đề khi họ phải đối đầu hàng công tốc độ của PSG.

Phân tích chiến thuật PSG vs Aston Villa

PSG nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn cách nhập cuộc quen thuộc với quyền kiểm soát bóng cao. Vitinha sẽ đóng vai trò điều tiết, còn Joao Neves và Fabian Ruiz thường xuyên di chuyển để mở các hướng chuyền cũng như hỗ trợ pressing ngay sau khi mất bóng.

Ở hai cánh, Hakimi và Nuno Mendes có thể dâng rất cao nhằm tạo ưu thế quân số. Khi đó, Dembele, Doue hoặc Kvaratskhelia có thêm khoảng trống để bó vào trung lộ và tạo ra các tình huống một đối một.

Aston Villa nhiều khả năng không đua kiểm soát bóng với PSG. Đội bóng của Emery có thể bố trí khối đội hình thấp hơn, chờ cơ hội đoạt bóng rồi đưa bóng nhanh tới Watkins.

Khu vực trung tuyến vì thế sẽ có ảnh hưởng lớn tới kết quả. Nếu PSG duy trì được khả năng kiểm soát và hạn chế các pha mất bóng nguy hiểm, Aston Villa sẽ phải dành phần lớn thời gian phòng ngự. Ngược lại, nếu Villa kéo trận đấu vào thế chuyển trạng thái liên tục, cơ hội tạo bất ngờ sẽ tăng lên.

Dự đoán bàn thắng PSG vs Aston Villa

Cả hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến. PSG có thể chủ động kiểm soát, còn Aston Villa nhiều khả năng tìm cách đẩy trận đấu vào những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Villa ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất nhưng cũng nhận 10 bàn thua. Những con số này cho thấy các trận đấu của đại diện nước Anh thời gian gần đây thường xuất hiện khá nhiều cơ hội.

Khả năng trận PSG vs Aston Villa có khoảng 3-4 bàn thắng là đáng cân nhắc, đồng thời cửa hai đội cùng ghi bàn tương đối sáng nếu thế trận diễn ra cởi mở.

Dự đoán tỷ số PSG vs Aston Villa

PSG vẫn nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát, chất lượng nhân sự và số lượng cầu thủ có thể tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Aston Villa đủ khả năng ghi bàn nếu khai thác tốt các tình huống chuyển trạng thái, nhưng việc duy trì hệ thống phòng ngự ổn định trước sức ép của PSG trong suốt 90 phút sẽ là thử thách lớn.

Dự đoán: PSG 2-1 Aston Villa.

Thông tin lực lượng PSG vs Aston Villa

PSG: Không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo thông tin được cung cấp trước trận.

Aston Villa: Có đầy đủ nhân sự theo danh sách dự kiến trước trận.

Đội hình dự kiến PSG vs Aston Villa

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Aston Villa: Emiliano Martinez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, John McGinn; Leon Bailey, Marco Asensio, Samuel Iling-Junior; Ollie Watkins.

Đội hình chính thức dự kiến được công bố khoảng một giờ trước thời điểm bóng lăn. Trang trận đấu của PSG cũng cho biết danh sách xuất phát sẽ được công bố trước giờ khai cuộc.

Thống kê đáng chú ý PSG vs Aston Villa