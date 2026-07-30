Twelve South ra mắt khay sạc không dây Valet Qi2 bọc da Nappa cao cấp với hai kích thước Twelve South chính thức mở bán dòng khay sạc không dây Qi2 Valet bọc da Nappa cao cấp với hai kích thước, hỗ trợ công suất sạc 25W cùng cổng USB-C phụ 19W.

Hãng phụ kiện Twelve South đã chính thức mở bán bộ sưu tập khay sạc không dây cao cấp Valet sau khi từng ra mắt tại triển lãm CES 2026. Dòng sản phẩm sở hữu bề mặt bọc da Nappa sang trọng, hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 tốc độ cao với hai tùy chọn kích thước đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Twelve South Valet với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau

Thiết kế tinh tế từ chất liệu da Nappa và hợp kim kẽm

Bộ sưu tập Twelve South Valet kết hợp hài hòa giữa công nghệ sạc hiện đại và phong cách thiết kế tối giản. Bề mặt các khay sạc được bao phủ bởi lớp da Nappa cao cấp với ba lựa chọn màu sắc gồm đen, màu kem (ecru) và nâu. Phần khung bên ngoài có thể tháo rời và thay thế linh hoạt để thay đổi diện mạo theo sở thích cá nhân.

Nhằm đảm bảo sự chắc chắn trên mọi mặt phẳng, sản phẩm được trang bị phần đế làm bằng hợp kim kẽm đầm tay, tích hợp sẵn hệ thống quản lý dây cáp gọn gàng. Nhà sản xuất cung cấp kèm theo bộ sản phẩm một củ sạc và dây cáp USB-C dài 1,5m (5 foot).

Tối ưu không gian với hai phiên bản kích thước

Dòng sản phẩm mang đến hai sự lựa chọn về kích thước phù hợp với từng vị trí đặt thiết bị trong không gian sống:

Twelve South Valet (Phiên bản tiêu chuẩn): Có chiều sâu 7,5 inch và mức giá 179 USD tại thị trường Mỹ. Bên cạnh khu vực sạc không dây dành cho iPhone và AirPods, khay còn cung cấp không gian rộng rãi để chứa ví tiền, đồng hồ, thẻ từ, chìa khóa và các vật dụng cá nhân khác. Sản phẩm thích hợp để đặt trên bàn trang trí ở khu vực sảnh hoặc lối ra vào.

Có chiều sâu 7,5 inch và mức giá 179 USD tại thị trường Mỹ. Bên cạnh khu vực sạc không dây dành cho iPhone và AirPods, khay còn cung cấp không gian rộng rãi để chứa ví tiền, đồng hồ, thẻ từ, chìa khóa và các vật dụng cá nhân khác. Sản phẩm thích hợp để đặt trên bàn trang trí ở khu vực sảnh hoặc lối ra vào. Twelve South Valet Small: Có chiều sâu 4,25 inch với giá 129 USD. Nhờ kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể, phiên bản này được thiết kế tối ưu cho bàn đầu giường, phục vụ nhu cầu sạc thiết bị qua đêm.

So sánh hai kích thước của khay sạc Twelve South Valet

Hiệu năng sạc Qi2 mạnh mẽ và cổng kết nối USB-C mở rộng

Về khả năng truyền tải năng lượng, cả hai phiên bản Twelve South Valet đều hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 mới nhất, cho phép sạc nhanh các dòng smartphone tương thích với công suất tối đa lên đến 25W. Bên cạnh đó, khay sạc còn tích hợp một cổng đầu ra USB-C bổ sung với công suất lên tới 19W, giúp người dùng dễ dàng nạp năng lượng cho AirPods hoặc các thiết bị di động khác.

Bảng thông số kỹ thuật bộ đôi Twelve South Valet