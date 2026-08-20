Theo phản ánh của bà Trịnh Thị Ngọc Lan (TPHCM), trước đây, theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC, khi lập hóa đơn xuất khẩu, doanh nghiệp áp dụng tỷ giá bình quân tại ngân hàng thương mại nơi thường xuyên giao dịch.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2026, theo khoản 4 Điều 14 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan (tỷ giá mua vào chuyển khoản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố vào ngày Thứ Năm của tuần trước liền kề) và không còn áp dụng theo pháp luật về kế toán.

Bà Lan hỏi, tỷ giá ghi nhận trên hóa đơn xuất khẩu từ ngày 01/7/2026 có bắt buộc phải áp dụng thống nhất theo tỷ giá ghi trên tờ khai hải quan hay không? Tỷ giá thể hiện trên hóa đơn (quy đổi ra Việt Nam đồng) có được sử dụng làm căn cứ ghi nhận doanh thu để kê khai thuế hay không? Tỷ giá chuẩn xác để áp dụng khi xuất hóa đơn xuất khẩu hiện nay được xác định cụ thể như thế nào?

Về vấn đề này, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Luật Quản lý thuế số108/2025/QH15:

"Điều 12. Khai thuế, khoản thu khác; tính thuế, khoản thu khác; khấu trừ thuế

… 6. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế. Việc khai thuế, khai bổ sung, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ khai thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan".

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 14 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm, nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế và biện pháp thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế gồm:

1. Quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật Quản lý thuế gồm:

.... khoản 6 Điều 12 về khai thuế, khai bổ sung, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ khai thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan;

… Điều 14. Đồng tiền khai thuế, khoản thu khác, nộp thuế, khoản thu khác; tỷ giá khai thuế, khoản thu khác quy đổi; tỷ giá tính thuế

… 4. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan".

Căn cứ điểm c.1 Mục 8 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử:

"PHỤ LỤC

… 8. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn

… c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là "đ".

c.1) Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành".

Đối với việc xuất hóa đơn, kê khai thuế các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định pháp luật về thuế. Về nội dung hạch toán kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ đề nghị công ty thực hiện theo quy định của pháp luật hướng dẫn về chế độ kế toán đối với doanh nghiệp.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty và quy định nêu trên, đề nghị công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để công ty được biết và thực hiện.