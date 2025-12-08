Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 12-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng nhẹ, hiện ở mức 25.231 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,33%, hiện ở mức 98,51.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, một ngày trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát, yếu tố có thể quyết định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có hạ lãi suất vay mượn trong tháng tới hay không.

So với đồng yên, đồng bạc xanh tăng 0,2%, lên 148,085 yên.

Đồng EUR giảm 0,3% còn 1,16123 USD, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,2% xuống 1,34335 USD.

Ông Michael Brown, nhà phân tích thị trường tại công ty môi giới trực tuyến Pepperstone ở London nhận định: “Đồng USD đang giao dịch nhỉnh hơn so với tất cả các đồng tiền chủ chốt, dù biên độ biến động nhìn chung khá khiêm tốn”. “Một sự điều chỉnh rất nhẹ theo hướng "diều hâu" trong kỳ vọng chính sách của Fed dường như đang hỗ trợ xu hướng này, nhiều khả năng xuất phát từ việc nhà đầu tư đóng bớt vị thế trước rủi ro mà báo cáo CPI ngày mai có thể mang lại”, ông Brown cho biết thêm.

Tuần trước, đồng USD suy yếu khi giới đầu tư điều chỉnh dự báo Fed sẽ hạ lãi suất, sau khi các số liệu cho thấy thị trường việc làm và sản xuất của Mỹ chững lại. Một số quan chức Fed gần đây bày tỏ lo ngại gia tăng về triển vọng việc làm, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9.

Nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng hạ lãi suất trong tháng tới có thể được củng cố. Tuy nhiên, nếu xuất hiện dấu hiệu cho thấy các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy giá cả tăng, Fed có thể tạm dừng kế hoạch nới lỏng.

“Cần lưu ý rằng, trước dữ liệu ngày mai, ngưỡng để tạo ra một bất ngờ theo hướng "diều hâu" hiện đang cao hơn”, ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING nhận định. Ông cho rằng, mức tăng 0,3% theo tháng của CPI lõi sẽ tạo điều kiện để Fed hạ lãi suất, xét tới việc thị trường lao động đã suy yếu.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo CPI lõi của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 7, đẩy lạm phát hàng năm lên 3%.

Các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ hiện định giá khoảng 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, trong khi mức giảm tương đương 58 điểm cơ bản được phản ánh trong dự báo từ nay đến cuối năm, hàm ý hai đợt giảm 0,25 điểm phần trăm và khoảng một phần ba khả năng có thêm đợt giảm thứ ba.

Đồng USD hầu như không biến động trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày tạm hoãn việc áp mức thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, một động thái mà giới phân tích cho rằng đã được thị trường dự đoán từ trước.

Đồng đô la Australia giảm 0,2%, xuống 0,6515 USD, trước thềm quyết định lãi suất vào ngày thứ Ba, với dự báo rộng rãi rằng Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,60%, sau khi lạm phát quý II thấp hơn kỳ vọng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 3 năm rưỡi.

Ảnh minh họa: vietnambiz.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 12-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.231 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.020 đồng - 26.442 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.010 đồng 26.400 đồng Vietinbank 25.875 đồng 26.415 đồng BIDV 26.044 đồng 26.404 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 27.921 đồng - 30.860 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.744 đồng 31.312 đồng Vietinbank 29.559 đồng 31.269 đồng BIDV 30.174 đồng 31.413 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171,31 đồng 182,19 đồng Vietinbank 173,00 đồng 182,70 đồng BIDV 174,63 đồng 182,31 đồng

HUYỀN TRANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.