Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 25-7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm, hiện ở mức 25.166 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,32%, lên mức 97,52.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất, thị trường dồn sự chú ý vào thuế quan và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đồng USD gần như đi ngang so với đồng EUR sau khi ECB quyết định giữ nguyên lãi suất, trong khi biên độ biến động của đồng bạc xanh so với đồng yên Nhật cũng bị giới hạn, khi kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất tại Nhật Bản đã phần nào bù đắp lo ngại về rủi ro chính trị sau cuộc bầu cử vào Chủ nhật vừa qua. Tại Mỹ, đồng USD ghi nhận mức tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch khá trầm lắng, trong bối cảnh nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một tuần sắp tới dày đặc thông tin kinh tế quan trọng. ECB, như kỳ vọng của thị trường, đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 2% trong cuộc họp ngày thứ Năm. Đây được xem là một bước "tạm dừng" sau hơn một năm nới lỏng tiền tệ, nhằm chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng về triển vọng thương mại giữa châu Âu và Hoa Kỳ.

"Quan điểm rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới đang ngày càng nhận được sự đồng thuận lớn hơn. Chúng tôi đã điều chỉnh lại kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, hiện chỉ còn dưới 50%", ông Shaun Osborne, chiến lược gia ngoại hối trưởng tại Scotiabank (Toronto), nhận định.

Tại Nhật Bản, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Shinichi Uchida cho biết, thỏa thuận thương mại vừa đạt được với Washington hôm thứ Ba đã giúp giảm thiểu đáng kể những bất ổn kinh tế, qua đó tiếp thêm kỳ vọng vào khả năng nối lại chu kỳ tăng lãi suất tại quốc gia này.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng đồng yên vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản hôm Chủ nhật, khi phe đối lập đang xem xét trình kiến nghị bất tín nhiệm Chính phủ.

Ở chiều ngược lại, Liên minh châu Âu đang tiến gần đến một thỏa thuận áp mức thuế chung 15% đối với hàng hóa EU, theo nguồn tin ngoại giao. Mức thuế này có thể bao gồm cả ô tô, sẽ phản ánh khuôn khổ tương tự như thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật vừa đạt được.

Ông Thierry Wizman, Chiến lược gia toàn cầu về ngoại hối và lãi suất tại Macquarie Group, nhận định: “ECB đang phải đối mặt với một thách thức mang tính định lượng rất khác so với BoJ”. “Tính đến thời điểm hiện tại, đồng EUR đã tăng giá nhiều hơn đáng kể so với đồng yên trong năm 2025, điều này có nghĩa là tác động giảm phát từ các mức thuế nhập khẩu của Mỹ có thể mạnh hơn tại EU so với Nhật Bản, hoặc ít nhất ECB nghi ngờ điều đó”, ông Thierry Wizman cho biết thêm.

Đồng EUR giảm nhẹ 0,03% xuống còn 1,1766 USD, vẫn dao động gần mức đỉnh 1,1830 USD ghi nhận đầu tháng - mức cao nhất trong hơn ba năm trở lại đây.

Trong khi đó, đồng USD tăng 0,27% so với đồng yên, lên 146,88 yên, sau khi chạm mức thấp nhất hai tuần trong phiên là 145,86 yên.

Ảnh minh họa: baodautu.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 25-7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.166 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.958 đồng - 26.374 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.930 đồng 26.320 đồng Vietinbank 25.805 đồng 26.315 đồng BIDV 25.970 đồng 26.330 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.123 đồng - 31.083 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.963 đồng 31.543 đồng Vietinbank 29.915 đồng 31.625 đồng BIDV 30.359 đồng 31.604 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172,31 đồng 183,26 đồng Vietinbank 173,87 đồng 183,57 đồng BIDV 175,88 đồng 183,67 đồng

HUYỀN TRANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.