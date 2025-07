Thời sự Lâm Đồng Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025 của Lâm Đồng đạt 99,15% Ngày 16/7, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Lâm Đồng có tổng số thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT (bao gồm cả thí sinh tự do) 37.656/37.977 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 99,15%.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Toàn tỉnh có 59/136 đơn vị có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Có 312 thí sinh đạt điểm 10 các môn thi trong toàn tỉnh gồm: Môn địa lý có 139, vật lý 90, kinh tế pháp luật 42, lịch sử 20, hóa học 11, toán 7, ngoại ngữ 3, sinh học 2, tin học 1, riêng môn công nghệ - nông nghiệp có 6 điểm 10 (đây cũng là môn thi tỉnh Lâm Đồng có số điểm 10 xếp thứ 5 các tỉnh, thành cả nước).

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, 3 học sinh có điểm xét tốt nghiệp cao nhất tỉnh, đó là thí sinh Hoàng Phạm Như Bình - Học sinh Trường THPT Đạ Tẻh với tổng điểm 4 bài thi 36,5 điểm; thí sinh Võ Nguyễn Xuân Chí - Học sinh Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo với tổng điểm 4 bài thi 36,5 điểm và thí sinh Phạm Thị Quỳnh Anh - Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh với tổng điểm 4 bài thi 36,5 điểm.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngành Giáo dục đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thi của tỉnh. Toàn bộ hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc để hỗ trợ ngành Giáo dục triển khai tốt kỳ thi. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và Nhân dân, các đơn vị trường học có sự phối hợp tốt, cùng chung tay hỗ trợ, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. An ninh trật tự, giao thông trên các địa bàn được đảm bảo thông suốt, an toàn. Công tác truyền thông về kỳ thi kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh để tổ chức để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo đúng kế hoạch và lịch trình theo quy định của Bộ GD&ĐT, đảm bảo an toàn nghiêm túc, đúng quy chế.