Tỷ lệ trung thành với iPhone đạt kỷ lục 87%: Apple đang khóa chặt người dùng Dữ liệu mới từ CIRP cho thấy tỷ lệ người dùng iPhone gắn bó với Apple đạt mức cao nhất trong 3 năm qua, trong khi làn sóng chuyển đổi từ Android đang có dấu hiệu chậm lại.

Apple vừa thiết lập một cột mốc mới về sự gắn bó của khách hàng trong thị trường điện thoại thông minh. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), tỷ lệ trung thành của người dùng iPhone đã chạm mức kỷ lục 87% trong quý 1 năm 2026. Con số này phản ánh sức mạnh tuyệt đối của hệ sinh thái iOS trong bối cảnh thị trường smartphone đang dần bão hòa.

Sự thống trị của hệ sinh thái Apple

Mức độ trung thành 87% ghi nhận trong đầu năm 2026 là kết quả cao nhất mà CIRP từng theo dõi trong vòng ba năm qua. Để so sánh, tỷ lệ này đạt 84% vào cùng kỳ năm ngoái và 85% vào đầu năm 2024. Xu hướng này cho thấy đa số chủ sở hữu smartphone hiện nay có xu hướng gắn bó mật thiết với nền tảng quen thuộc thay vì mạo hiểm thay đổi sang một hệ điều hành khác.

Apple continues to draw converts from Android.

Làn sóng chuyển đổi từ Android có dấu hiệu chững lại

Mặc dù Apple vẫn thành công trong việc lôi kéo người dùng từ đối thủ, nhưng tốc độ này đang chậm dần. Chỉ có 12% người mua iPhone mới trong quý tháng 3 năm 2026 là những người chuyển từ thiết bị Android sang, giảm nhẹ so với mức 14% của năm trước đó. Khoảng 1% còn lại đến từ những người sử dụng điện thoại cơ bản hoặc lần đầu tiên mua smartphone.

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng đây là dấu hiệu của một thị trường đã trưởng thành. Việc chuyển đổi nền tảng trở nên ít phổ biến hơn do những rào cản về kỹ thuật và thói quen. Người tiêu dùng thường ngại thay đổi vì quá trình chuyển đổi dữ liệu, ứng dụng, phụ kiện và các giao dịch mua sắm kỹ thuật số thường tốn nhiều thời gian và gây bất tiện.

Thách thức cho các đối thủ cạnh tranh

Dữ liệu này gợi ý một thay đổi quan trọng trong chiến lược của Apple. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào việc tìm kiếm khách hàng mới từ Android, hãng có thể tập trung tối đa vào việc khuyến khích cơ sở người dùng khổng lồ hiện tại nâng cấp lên các dòng máy mới hơn.

Ngược lại, đối với các đối thủ như Google, việc thuyết phục người dùng iPhone lâu năm chuyển sang sử dụng các dòng máy như Pixel 10 vẫn là một thách thức cực kỳ lớn. Dù các sản phẩm Android có cải tiến về tính năng hay hiệu năng, "bức tường" hệ sinh thái mà Apple xây dựng vẫn đang tỏ ra vô cùng kiên cố.

Thông số thị trường smartphone Q1/2026

Chỉ số Q1/2024 Q1/2025 Q1/2026 Tỷ lệ trung thành iPhone 85% 84% 87% Tỷ lệ chuyển đổi từ Android - 14% 12%

Tuy nhiên, CIRP không tiết lộ quy mô mẫu khảo sát hoặc biên độ sai số cho các số liệu này. Dẫu vậy, kết quả vẫn cung cấp một cái nhìn thực tế về sự phân cực ngày càng rõ rệt giữa hai hệ điều hành lớn nhất thế giới hiện nay.