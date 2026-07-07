UAE đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos và hệ thống AI từ Ấn Độ Thương vụ tiềm năng về tên lửa BrahMos và hệ thống chỉ huy Akashteer giúp UAE tăng cường khả năng răn đe, đồng thời đánh dấu bước chuyển trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung quân sự.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ấn Độ đang đẩy nhanh các cuộc đàm phán sơ bộ về việc chuyển giao tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và hệ thống chỉ huy phòng không Akashteer tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Đây được xem là một trong những diễn biến quốc phòng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất tại khu vực Trung Đông trong năm nay.

Tên lửa BrahMos được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế Fleet-2026 ở thành phố Kronstadt (Nga), ngày 10-6-2026. Ảnh: Getty Images

Nâng cao năng lực răn đe và bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch

Mục tiêu chính của Abu Dhabi trong thương vụ này là tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh xung đột khu vực diễn biến phức tạp. Việc sở hữu các hệ thống tiên tiến cũng giúp UAE nâng cao khả năng bảo vệ eo biển Hormuz, tuyến đường biển trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng toàn cầu.

Hiện nay, kho vũ khí của UAE đã trang bị nhiều hệ thống hiện đại do Mỹ sản xuất như tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), hệ thống Patriot và tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Tuy nhiên, trước những thách thức an ninh mới, quốc gia vùng Vịnh này đang nỗ lực xây dựng một hệ thống tác chiến nhiều tầng, kết hợp giữa năng lực phòng thủ thụ động và tấn công chính xác tốc độ cao.

Phân tích kỹ thuật: Sức mạnh của BrahMos và Akashteer

Tên lửa BrahMos được đánh giá là vũ khí thay đổi cuộc chơi nhờ thông số kỹ thuật ấn tượng. Với vận tốc đạt từ Mach 2,8 đến Mach 3,5 (gấp hơn 3 lần tốc độ âm thanh), loại tên lửa này rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của đối phương. Đặc biệt, khả năng bay bám sát mặt biển ở độ cao thấp và cơ động mạnh trong giai đoạn cuối khiến BrahMos trở thành mục tiêu cực kỳ khó đánh chặn, ngay cả đối với các hệ thống phòng không trang bị radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) hiện đại nhất.

Bên cạnh đó, hệ thống Akashteer đóng vai trò là "bộ não" điều phối. Hệ thống này tích hợp radar, cảm biến và mạng lưới thông tin liên lạc vào một nền tảng chỉ huy dựa trên AI. Cụ thể:

Quản lý không gian tác chiến: Cho phép điều phối các hoạt động phòng không theo thời gian thực.

Cho phép điều phối các hoạt động phòng không theo thời gian thực. Phản ứng đa mục tiêu: Xử lý đồng thời nhiều loại đe dọa từ UAV, tên lửa hành trình đến máy bay chiến đấu.

Xử lý đồng thời nhiều loại đe dọa từ UAV, tên lửa hành trình đến máy bay chiến đấu. Tối ưu hóa nguồn lực: Tự động hóa quá trình ra quyết định, giúp giảm thiểu sai sót của con người trong các tình huống tác chiến cường độ cao.

Chiến lược đa dạng hóa nguồn cung quân sự

Việc UAE tìm đến các nhà cung cấp từ Ấn Độ phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để nâng cao quyền tự chủ chiến lược. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà thầu phương Tây, Abu Dhabi đang xây dựng một mạng lưới đối tác linh hoạt hơn. Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), cả BrahMos và Akashteer đều đáp ứng sát sao nhu cầu quốc phòng đặc thù của UAE.

Mặc dù BrahMos là sản phẩm hợp tác giữa Ấn Độ và Nga, đòi hỏi sự chấp thuận từ Moscow cho các thương vụ xuất khẩu, nhưng giới quan sát nhận định điều này sẽ không gặp trở ngại lớn do mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và UAE. Đối với Ấn Độ, nếu hợp đồng được ký kết, đây sẽ là bước đột phá giúp New Delhi khẳng định vị thế nhà xuất khẩu vũ khí công nghệ cao trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại khu vực vùng Vịnh giàu tiềm năng.