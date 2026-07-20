UAV giá rẻ đe dọa hạ tầng năng lượng tỷ USD và thách thức an ninh toàn cầu Sự bùng nổ của thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ đang làm thay đổi cán cân chiến tranh, biến các cơ sở năng lượng chiến lược thành mục tiêu dễ bị tổn thương.

Thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ sản xuất đại trà đang chuyển mình từ những công cụ hỗ trợ chiến thuật thành yếu tố thay đổi cuộc chơi trong chiến tranh hiện đại. Đáng chú ý hơn, loại vũ khí này đã trở thành mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh năng lượng toàn cầu, làm đảo lộn các giả định phòng thủ truyền thống.

Kể từ khi các hoạt động quân sự gia tăng tại khu vực Trung Đông vào đầu năm nay, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới - đã liên tục chứng kiến các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào tàu vận tải. Những sự kiện này chứng minh rằng việc phong tỏa một tuyến đường biển chiến lược không còn nhất thiết cần đến sự hiện diện của các hạm đội hải quân hùng hậu như trước đây.

Khu công nghiệp dầu khí Fujairah (FOIZ) bị tấn công bởi UAV.

Cán cân bất đối xứng trong tác chiến hiện đại

Điểm đáng lo ngại nhất trong xu hướng này là sự chênh lệch cực lớn về chi phí giữa bên tấn công và bên phòng thủ. Các cơ sở hạ tầng năng lượng như nhà máy lọc dầu, trạm biến áp hay nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thường mất hàng thập kỷ và hàng tỷ USD để xây dựng. Tuy nhiên, chúng hiện có thể bị vô hiệu hóa bởi những bầy UAV có giá chỉ từ vài trăm đến vài nghìn USD mỗi chiếc.

Thực tế chiến sự cho thấy năng lực sản xuất UAV có thể được đẩy mạnh ngay trong điều kiện xung đột. Việc tấn công hàng loạt vào các nhà máy điện và cơ sở lọc dầu không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường năng lượng thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến lược dịch chuyển hạ tầng và những điểm yếu mới

Để đối phó với rủi ro tại eo biển Hormuz, các quốc gia vùng Vịnh đang đẩy nhanh lộ trình giảm sự phụ thuộc vào tuyến đường này. Saudi Arabia đang xem xét mở rộng công suất đường ống Đông-Tây nối các mỏ dầu phía Đông với cảng trên Biển Đỏ. Trong khi đó, UAE cũng mở rộng mạng lưới đường ống dẫn đến cảng Fujairah nằm ngoài eo biển.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định rằng việc xây dựng hàng nghìn ki-lô-mét đường ống mới vô tình tạo ra một mạng lưới tài sản rộng lớn và khó phòng thủ hơn. Mỗi trạm bơm hay đoạn đường ống trải dài đều trở thành mục tiêu tiềm tàng cho các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV.

Bài học từ xung đột Ukraine và phản ứng của quốc tế

Tiềm năng hủy diệt của UAV được thể hiện rõ nét nhất tại chiến trường Ukraine. Kiev đã phát triển ngành công nghiệp UAV nội địa với quy mô sản xuất hàng trăm nghìn chiếc mỗi tháng, thực hiện các đợt tấn công sâu vào kho nhiên liệu và cơ sở năng lượng nằm cách xa tiền tuyến. Điều này chứng minh rằng không có khu vực nào thực sự an toàn trước các phương tiện bay không người lái tầm xa.

Trước tình hình này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố kế hoạch đầu tư 40 tỷ USD trong 5 năm tới để phát triển năng lực chống UAV. Các giải pháp kỹ thuật đang được tập trung nghiên cứu bao gồm:

Hệ thống radar tiên tiến: Tăng cường khả năng phát hiện các vật thể bay cỡ nhỏ và bay thấp.

Tăng cường khả năng phát hiện các vật thể bay cỡ nhỏ và bay thấp. Tác chiến điện tử: Sử dụng hệ thống gây nhiễu thông tin liên lạc để cắt đứt liên kết giữa UAV và người điều khiển.

Sử dụng hệ thống gây nhiễu thông tin liên lạc để cắt đứt liên kết giữa UAV và người điều khiển. Vũ khí năng lượng định hướng: Triển khai công nghệ laser để tiêu diệt mục tiêu với chi phí thấp cho mỗi lần bắn.

Triển khai công nghệ laser để tiêu diệt mục tiêu với chi phí thấp cho mỗi lần bắn. UAV đánh chặn: Sử dụng các thiết bị bay không người lái chuyên dụng để tiêu diệt UAV đối phương ngay trên không.

Nhìn chung, ngành công nghiệp năng lượng thế giới đang đứng trước một thực tế đầy thách thức. Dù các biện pháp kỹ thuật và hạ tầng đang được triển khai rầm rộ, cuộc chạy đua vũ trang giữa công nghệ UAV giá rẻ và các hệ thống phòng thủ đắt tiền vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đặt ra bài toán khó cho việc bảo vệ các tài sản chiến lược trị giá hàng tỷ USD.