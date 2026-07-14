Dòng chảy thông tin UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 28B Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến Quốc lộ 28B, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này.

Quốc lộ 28B - đoạn qua đèo Đại Ninh thuộc xã Phan Sơn

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường bộ Miền Trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về ATGT, thường xuyên kiểm tra hiện trường, xử lý kịp thời tình trạng đất đá, bùn đất rơi vãi trên mặt đường, các điểm đọng nước, sạt lở taluy; duy trì đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn và lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực thi công.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng, chiều dài khoảng 68 km, được khởi công từ tháng 4/2024 và hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Trước đó (ngày 19/6), UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát toàn diện hiện trạng kết cấu hạ tầng, hệ thống tổ chức giao thông và các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến Quốc lộ 28B; lập danh mục các vị trí cần bổ sung, điều chỉnh biển báo, hộ lan, gương cầu lồi, cọc tiêu, gờ giảm tốc và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Quốc lộ 28B - đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh tư liệu)

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông khi xảy ra sự cố. Các địa phương có tuyến Quốc lộ 28B đi qua, bao gồm: Ninh Gia, Tà Hine, Phan Sơn, Sông Lũy và Lương Sơn, đơn vị liên quan phải đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phản ánh các bất cập phát sinh, hướng dẫn người dân chấp hành quy định khi lưu thông trên tuyến, đặc biệt trong điều kiện mưa bão, sương mù nhằm góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.