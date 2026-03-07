Úc 1-1 Ai Cập (pen 2-4): Ai Cập giành chiến thắng Úc và Ai Cập bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại World Cup 2026 với phong độ tương đương — một trận cầu không có chỗ cho sai lầm.

Úc 1 - 1 (pen 2-4) Ai Cập Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Úc tiếp đón Ai Cập.

13' BÀN THẮNG! Ai Cập (0-1) Phút 13': E. Ashour (Ai Cập) lập công (kiến tạo: K. Hafez). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Úc): K. Trewin vào sân thay J. Bos.

55' BÀN THẮNG! Úc (1-1) Phút 55': M. Hany (Ai Cập) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Ai Cập): H. Hassan vào sân thay M. Ziko.

67' Thay người Phút 67' (Ai Cập): H. Abdelmaguid vào sân thay H. Fathy.

74' Thay người Phút 74' (Úc): A. Hrustic vào sân thay C. Volpato.

74' Thay người Phút 74' (Úc): M. Toure vào sân thay N. Irankunda.

80' Thay người Phút 80' (Ai Cập): Trezeguet vào sân thay K. Hafez.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Thay người Phút 91' (Úc): P. Okon-Engstler vào sân thay A. O'Neill.

91' Thay người Phút 91' (Úc): A. Mabil vào sân thay C. Metcalfe.

105' Thẻ vàng Phút 105': H. Hassan (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Holding).

106' Thay người Phút 106' (Ai Cập): H. Abdelkarim vào sân thay O. Marmoush.

119' Thay người Phút 119' (Úc): M. Ryan vào sân thay P. Beach.

120' Thẻ vàng Phút 120': Y. Ibrahim (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Roughing).

120+1' Thay người Phút 120+1' (Ai Cập): M. Saber vào sân thay M. Attia.

120+1' Hỏng phạt đền Phút 120+1': H. Souttar (Úc) sút hỏng phạt đền.

120+1' BÀN THẮNG! Ai Cập (1-2) Phút 120+1': M. Saber (Ai Cập) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

120+2' BÀN THẮNG! Úc (2-2) Phút 120+2': J. Irvine (Úc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

120+2' BÀN THẮNG! Ai Cập (2-3) Phút 120+2': R. Rabia (Ai Cập) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

120+3' BÀN THẮNG! Úc (3-3) Phút 120+3': A. Mabil (Úc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.

120+3' BÀN THẮNG! Ai Cập (3-4) Phút 120+3': M. Salah (Ai Cập) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 4.

120+4' Hỏng phạt đền Phút 120+4': L. Herrington (Úc) sút hỏng phạt đền.

120+4' BÀN THẮNG! Ai Cập (3-5) Phút 120+4': H. Abdelmaguid (Ai Cập) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 5.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Úc 1-1 Ai Cập Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 04/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:55 04/07/2026

Đội hình chính thức

Úc

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Tony Popovic

Đội hình xuất phát:

18. Patrick Beach (G)

3. Alessandro Circati (D)

19. Harry Souttar (D)

25. Lucas Herrington (D)

5. Jordan Bos (M)

13. Aiden O'Neill (M)

22. Jackson Irvine (M)

16. Aziz Behich (M)

20. Cristian Volpato (F)

8. Connor Metcalfe (F)

17. Nestory Irankunda (F)

Dự bị:

1. Mathew Ryan

12. Paul Izzo

2. Miloš Degenek

6. Jason Geria

21. Cameron Burgess

15. Kai Trewin

14. Cameron Devlin

24. Paul Okon-Engstler

10. Ajdin Hrustić

11. Awer Mabil

23. Nishan Velupillay

9. Mohamed Touré

26. Tete Yengi

Ai Cập

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Hossam Hassan

Đội hình xuất phát:

23. Mostafa Shobeir (G)

3. Mohamed Hany (D)

5. Rami Rabia (D)

2. Yasser Ibrahim (D)

15. Karim Hafez (D)

14. Hamdy Fathy (M)

19. Marwan Attia (M)

8. Emam Ashour (M)

10. Mohamed Salah (M)

11. Mostafa Ziko (M)

22. Omar Marmoush (F)

Dự bị:

1. Mohamed El-Shenawy

26. Mohamed Alaa

16. Mahdi Soliman

4. Hossam Abdelmaguid

24. Tarek Alaa

18. Nabil Donga

7. Mahmoud Trézéguet

21. Mahmoud Saber

12. Haissem Hassan

20. Ibrahim Adel

25. Zizo

9. Hamza Abdelkarim

Úc vs Ai Cập: Không còn đường lui

Vào lúc 01:00 ngày 04/07/2026 tại AT&T Stadium, Úc và Ai Cập sẽ đối mặt nhau trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là cuộc chiến một mất một còn — đội thắng tiến vào vòng tiếp theo, đội thua kết thúc hành trình. Không còn tính toán điểm số hay thứ hạng bảng, chỉ còn 90 phút quyết định tất cả.

Phong độ hai đội: Cân bằng đến khó lường

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều mang theo phong độ không quá cách biệt. Úc có 3 trận gần nhất với kết quả thắng, thua, hòa — cho thấy một đội bóng không hoàn toàn ổn định nhưng vẫn có khả năng giành chiến thắng khi cần thiết.

Trong khi đó, Ai Cập trải qua 3 trận gần nhất với kết quả hòa, thắng, hòa. Lối chơi của đội bóng châu Phi này có vẻ thực dụng và khó bị khuất phục, nhưng cũng bộc lộ xu hướng chia điểm nhiều hơn là tạo ra những chiến thắng dứt khoát.

Nhận định: Trận đấu của sự kiên nhẫn và bản lĩnh

Với phong độ tương đương, trận đấu này nhiều khả năng sẽ diễn ra thận trọng ở hai đầu sân. Úc có lợi thế tâm lý nhỏ khi đã biết cách giành chiến thắng trong chuỗi trận gần đây, dù không nhất quán. Ai Cập, với xu hướng hòa nhiều, sẽ là đối thủ khó chịu — kiên cố trong phòng thủ và nguy hiểm khi phản công.

Đây là kiểu trận đấu mà bản lĩnh và sự tập trung trong từng thời điểm then chốt sẽ quyết định kết quả, hơn là sự vượt trội về đẳng cấp. Người hâm mộ có thể chuẩn bị tinh thần cho một trận cầu căng thẳng, kịch tính đến những phút cuối.

Phong độ gần đây của Úc

26/06/2026: Paraguay 0-0 Úc (Hòa)

20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thua)

14/06/2026: Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ (Thắng)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thua)

Phong độ gần đây của Ai Cập

27/06/2026: Ai Cập 1-1 Iran (Hòa)

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)

29/05/2026: Ai Cập 1-0 Nga (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Úc 2 4 DLW

Phong độ và thống kê đội

Úc

Phong độ 5 trận gần nhất: WLD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Ai Cập

Phong độ 5 trận gần nhất: DWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 2 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Australia

M. Leckie: Hamstring Injury (Missing Fixture)

J. Italiano: Ankle Problems (Missing Fixture)

Egypt

Hossam Abdelmaguid: Suspension Through Sports Court (Missing Fixture)

Mohanad Lasheen: Yellow Card (Missing Fixture)

Hamdi Fathy: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Australia

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Australia or draw and -3.5 goals