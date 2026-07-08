UEFA đe dọa tẩy chay World Cup: Bão ngầm leo thang và cuộc khủng hoảng niềm tin với Gianni Infantino Mâu thuẫn giữa UEFA và FIFA leo thang đỉnh điểm khi FA rút sự ủng hộ dành cho Gianni Infantino. Bóng đá châu Âu sẵn sàng tẩy chay World Cup vì thương vụ mờ ám.

Căng thẳng giữa Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và FIFA đã vượt mốc cảnh báo đỏ. UEFA vừa chính thức đưa ra tuyên bố đanh thép rằng kịch bản các đội bóng hàng đầu châu Âu tẩy chay các giải đấu lớn, bao gồm cả World Cup, hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Động thái này cho thấy những nỗ lực bào chữa từ phía FIFA dành cho Chủ tịch Gianni Infantino trong thời gian qua bị đánh giá là hoàn toàn vô giá trị.

UEFA vẫn tẩy chay Infantino.

Dự án FFE và giọt nước làm tràn ly từ Liên đoàn Bóng đá Anh

Mối quan hệ đôi bên trở nên rạn nứt nghiêm trọng khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) gửi văn bản chính thức rút lại toàn bộ sự ủng hộ dành cho ông Infantino. Quyết định cứng rắn từ FA xuất phát trực tiếp từ một kế hoạch bí mật: nỗ lực bán cổ phần của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân thông qua dự án có tên Fifa Forward Enterprise (FFE).

Phía UEFA không ngần ngại chỉ trích FFE là một thỏa thuận mờ ám, thiếu minh bạch và được dàn xếp khuất tất trong phòng kín. Sự can thiệp của các dòng vốn tư nhân vào thương hiệu World Cup đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ giới chức bóng đá cựu lục địa.

Lời xin lỗi tại Morocco và sự hoài nghi từ Nyon

Mặc dù FIFA đã tuyên bố hủy bỏ dự án FFE và thừa nhận có sai sót trong khâu vận hành tại cuộc họp ở Rabat (Morocco), UEFA vẫn kiên quyết bác bỏ lời xin lỗi này. Đại diện bóng đá châu Âu nhấn mạnh rằng thông điệp xoa dịu của FIFA không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Trong thông báo chính thức, UEFA đưa ra hai điều kiện tiên quyết: các đề xuất bán tháo giải đấu lớn phải bị hủy bỏ hoàn toàn, đồng thời FIFA phải đưa ra cam kết pháp lý để những hành vi làm biến dạng bóng đá không bao giờ tái diễn. Hiện tại, cả hai yêu cầu này đều chưa được đáp ứng.

Bên cạnh đó, UEFA bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về tính khách quan trong nội bộ FIFA. Đáng chú ý, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour, người từng công khai chỉ trích kế hoạch của Infantino, đã bị gạt ra khỏi cuộc họp quan trọng. UEFA nhận định các tiếng nói ủng hộ Infantino từ dàn nhân sự cấp dưới không mang giá trị pháp lý lẫn đạo đức, bởi vị trí của họ phụ thuộc trực tiếp vào ghế chủ tịch.

Khủng hoảng niềm tin chạm đáy

Sự rạn nứt giữa UEFA và người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đã chạm tới ngưỡng không thể đảo ngược. Quyết tâm của bóng đá châu Âu cho thấy họ sẵn sàng tạo ra một cuộc ly khai lịch sử nếu các tiêu chuẩn về minh bạch không được tôn trọng.

UEFA khẳng định sẽ giữ nguyên stance cứng rắn cho đến khi nhận được câu trả lời minh bạch về danh tính những cá nhân đứng sau dự án FFE, cũng như làm rõ nghi vấn về các hành vi trục lợi cá nhân xung quanh thương vụ này.