UEFA muốn siết chặt can thiệp VAR và trả lại vai trò quyết định chính cho các trọng tài Trưởng ban trọng tài UEFA Roberto Rosetti nhận định VAR đang bị lạm dụng quá mức, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới hành vi thi đấu của cầu thủ trên sân.

Trưởng ban trọng tài UEFA Roberto Rosetti vừa chính thức phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc tái thiết lập vai trò của công nghệ VAR trong bóng đá hiện đại. Trả lời truyền thông, ông Rosetti cho rằng nhiều tình huống được VAR kiểm tra "không hề liên quan đến bản chất bóng đá", đồng thời khẳng định tổ chức này muốn đưa trọng tài chính trở lại vị trí trung tâm của mọi quyết định trên sân.

UEFA muốn trọng tài có tiếng nói quyết định hơn.

Sự chênh lệch tiêu chuẩn giữa các giải đấu hàng đầu

Nhìn vào các số liệu thống kê thực tế, sự bất đồng trong cách vận hành VAR và thổi phạt đền từ lỗi chạm tay giữa các giải đấu châu Âu đang hiển hiện rất rõ. Ngoại hạng Anh chứng tỏ sự cởi mở nhất khi trung bình tới 17,27 trận mới xuất hiện một quả phạt đền do bóng chạm tay. Ngược lại, đấu trường Champions League lại có tần suất nghiêm ngặt nhất với tỷ lệ 7 trận/quả phạt đền.

Giải đấu Tần suất phạt đền chạm tay (trận/quả) Số lần VAR can thiệp (lần/trận) Champions League 7,00 0,47 Ligue 1 9,27 - Serie A 10,00 - La Liga 10,56 - Bundesliga 10,93 - Ngoại hạng Anh 17,27 0,29

Bên cạnh đó, xét về chỉ số can thiệp tổng thể của VAR tại mùa giải 2025/26, Ngoại hạng Anh ghi nhận mức can thiệp thấp nhất châu Âu với chỉ 0,29 lần mỗi trận, trong khi Champions League chạm mốc 0,47 lần mỗi trận. Sự chênh lệch này phản ánh rõ ràng góc nhìn và cách diễn giải luật của các tổ chức trọng tài vẫn chưa đạt được sự đồng nhất.

Hệ lụy tâm lý và bước đi mới của UEFA

Theo ông Roberto Rosetti, việc xem lại các pha quay chậm quá nhiều đang gây ra tác dụng ngược lên hành vi ứng ứng xử của cầu thủ. Sự hiện diện quá sâu của công nghệ khiến không ít cầu thủ nảy sinh tâm lý cố tình đóng kịch nhằm chủ động tìm kiếm những án phạt từ VAR thay vì tập trung thi đấu thuần túy.

Dẫn chứng lại bàn thắng bằng tay nổi tiếng của Diego Maradona tại World Cup 1986 như lý do cốt lõi để VAR ra đời, người đứng đầu Ban trọng tài UEFA nhấn mạnh công nghệ này chỉ nên dùng để xử lý những sai sót rõ ràng. Để cải thiện tình hình và nâng cao tính đồng bộ, UEFA đã đăng tải hàng loạt video tình huống thực tế lên nền tảng "Clear Line", giúp lực lượng cầm còi giải thích rõ ràng khái niệm phạm lỗi và giảm thiểu tối đa tranh cãi.