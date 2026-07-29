UEFA phản đối kế hoạch FIFA bán 20% cổ phần World Cup và kêu gọi tẩy chay Financial Times cho biết FIFA đang xem xét bán 20% cổ phần World Cup. UEFA phản đối kế hoạch thương mại hóa giải đấu, trong khi một số liên đoàn được kêu gọi tẩy chay.

UEFA đã phản đối kế hoạch FIFA bán 20% cổ phần World Cup cho các đơn vị bên ngoài, theo thông tin được Financial Times đăng tải. Liên đoàn bóng đá châu Âu cho rằng việc thương mại hóa giải đấu có thể đi ngược các nguyên tắc mà FIFA đặt ra, đồng thời làm giảm khả năng tiếp cận World Cup của người hâm mộ.

Trọng tâm của tranh cãi là đề xuất đưa một phần quyền sở hữu thương mại của giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới ra bán. Theo nguồn tin của Financial Times, FIFA đang làm việc với lãnh đạo ngân hàng JPMorgan về thương vụ này, với giá trị có thể lên tới hàng tỷ USD.

Kế hoạch bán 20% cổ phần World Cup

Financial Times cho biết World Cup hiện được liệt kê là tài sản của một đơn vị thương mại được định giá 20 tỷ USD. Trên cơ sở đó, FIFA được cho là đang xem xét bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài.

Joshua Kushner, nhà đầu tư công nghệ, được nguồn tin nhắc đến là người đứng đầu nhóm quan tâm tới thương vụ. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, chồng của Ivanka Trump.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được nguồn tin xác định là người khởi xướng ý tưởng. Kế hoạch xuất hiện trong bối cảnh FIFA tiếp tục mở rộng đáng kể quy mô thương mại của các giải đấu cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

World Cup 2026 là trung tâm của chu kỳ doanh thu mới

World Cup 2026 là sự kiện trọng tâm trong chu kỳ tài chính bốn năm của FIFA. Tổ chức này dự kiến thu về không dưới 13 tỷ USD trong giai đoạn đó, tăng so với 7,6 tỷ USD của chu kỳ gắn với World Cup 2022.

Theo giới phân tích tài chính được nguồn tin dẫn lại, doanh thu FIFA trong chu kỳ bốn năm tiếp theo, với World Cup 2030 là tâm điểm, có thể vượt 18 tỷ USD. FIFA cho rằng mô hình thương mại này có thể giúp các liên đoàn thành viên nhận thêm nguồn hỗ trợ thường niên.

Mỗi liên đoàn hiện nhận 2 triệu USD mỗi năm từ FIFA, không phụ thuộc quy mô nền bóng đá. Tuy nhiên, cơ chế phân phối này cũng làm dấy lên tranh luận về ảnh hưởng của các khoản hỗ trợ đối với sự ủng hộ dành cho ban lãnh đạo FIFA.

Phản ứng từ UEFA và tranh cãi về quyền kiểm soát giải đấu

UEFA cho rằng FIFA đã xâm phạm các nguyên tắc tổ chức của chính mình. Trong thông cáo được nguồn tin trích dẫn, UEFA cảnh báo việc thương mại hóa World Cup quá mức có thể khiến người hâm mộ khó tiếp cận giải đấu hơn.

Thông cáo kết thúc bằng quan điểm: “Không ai trong chúng ta sở hữu bóng đá, World Cup không phải của FIFA đâu mà để bán”. Đây là phản ứng mạnh nhất được nêu ra sau thông tin về kế hoạch bán cổ phần thiểu số của giải đấu.

Tranh cãi diễn ra sau những chỉ trích nhắm vào FIFA trong thời gian World Cup 2026, trong đó có vấn đề giá vé tăng và cơ chế bán lại vé. Nguồn tin cũng đề cập phản ứng của một số liên đoàn châu Âu liên quan việc hoãn thi hành án treo giò của Folarin Balogun ở vòng knock-out World Cup 2026.

Một số chính khách tại Anh, Pháp và Đức đã đưa ra ý kiến rằng FIFA cần bị cảnh cáo về cách điều hành. Theo nguồn tin, các liên đoàn bóng đá tại những quốc gia này cùng các thành viên UEFA được kêu gọi cân nhắc tẩy chay World Cup, đồng thời không cử đội dự Club World Cup.

Đề xuất này, nếu tiếp tục được FIFA thúc đẩy, sẽ đặt mối quan hệ giữa tổ chức bóng đá thế giới và các liên đoàn châu Âu trước một cuộc đối đầu mới. Vấn đề không chỉ là giá trị của 20% cổ phần, mà còn là câu hỏi ai kiểm soát định hướng thương mại của World Cup.