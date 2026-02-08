UEFA phát tối hậu thư ép Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từ chức hoặc bị phế truất UEFA cùng AFC và Concacaf đồng loạt quay lưng, buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vì dự án thương mại 15 tỷ bảng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đứng trước cuộc khủng hoảng quyền lực lớn nhất trong sự nghiệp khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chính thức phát đi tối hậu thư: Yêu cầu ông tự nguyện từ chức hoặc sẽ đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khẩn cấp để phế truất ghế người đứng đầu bóng đá thế giới.

Sự sụp đổ từ thương vụ 15 tỷ bảng

Cơn bão chính trị tại thượng tầng FIFA bùng phát sau khi kế hoạch nhượng quyền thương mại đầy tranh cãi của Gianni Infantino bị rò rỉ. Theo dự án này, FIFA dự định bán 30% quyền lợi thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Nếu được thông qua, nhóm cổ đông tư nhân sẽ nắm quyền kiểm soát trực tiếp các lợi ích thương mại ở những giải đấu cấp đội tuyển nam và nữ hàng đầu thế giới.

Động thái trên ngay lập tức gặp phải phản ứng dữ dội từ UEFA với cáo buộc FIFA đang tìm cách "đánh đổi linh hồn của bóng đá". Dù tổ chức này cố gắng thanh minh và khẳng định sẽ tiếp tục triển khai, làn sóng bất mãn nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu.

Liên minh chống Infantino hình thành

Tình hình trở nên vượt tầm kiểm soát của người đứng đầu FIFA khi hàng loạt liên đoàn châu lục liên minh lại. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) công khai chỉ trích Infantino có "hành vi quản trị và lãnh đạo yếu kém ở mức nghiêm trọng". Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng chính thức lên tiếng phản đối thương vụ, đứng cùng phe với UEFA và Concacaf để bảo vệ toàn vẹn giá trị của World Cup.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) khẳng định ủng hộ tuyệt đối quan điểm của UEFA, cho rằng đã đến lúc cần tiến hành cuộc rà soát toàn diện về năng lực lãnh đạo và cơ chế quản trị của FIFA nhằm bảo đảm tính minh bạch cho 211 liên đoàn thành viên.

Làn sóng từ chức và kịch bản phế truất

Không chỉ chịu sức ép từ bên ngoài, bộ máy lãnh đạo của Infantino còn rạn nứt nghiêm trọng từ bên trong. Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của ông, đã đệ đơn từ chức để phản đối dự án thương mại. Trong khi đó, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour lên tiếng tố cáo các nhân viên dưới quyền đã "bị đánh lừa", khiến nội bộ tổ chức gọi chiến dịch phản đối này là hành động "tiêu diệt con quái vật".

Với việc AFC, UEFA và Concacaf đồng loạt rút lại sự ủng hộ, Infantino không còn cơ hội nắm giữ quá 50% số phiếu thuận từ 211 liên đoàn thành viên.

Chủ tịch Infantino không còn nắm thế thượng phong

Hiện tại, UEFA sở hữu 55 liên đoàn thành viên. Theo quy chế, tổ chức này chỉ cần sự ủng hộ của 43 liên đoàn là đủ điều kiện kích hoạt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khẩn cấp. Quyền chủ động hoàn toàn thuộc về khối bóng đá châu Âu, đẩy vị thế của Infantino vào thế bị động chưa từng có.