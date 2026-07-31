UEFA tuyên bố tẩy chay FIFA: Kế hoạch bán World Cup 10 tỷ USD của Infantino nguy cơ sụp đổ Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA đồng lòng tẩy chay các giải đấu FIFA nhằm phản đối dự án 10 tỷ USD của Infantino, đe dọa tương lai World Cup.

Bóng đá thế giới vừa trải qua một trận động đất về mặt quản trị. Trong cuộc họp trực tuyến khẩn cấp kéo dài hai giờ đồng hồ, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã đồng lòng thông qua quyết định tẩy chay mọi giải đấu do FIFA tổ chức. Hành động cứng rắn này xuất phát từ kế hoạch đơn phương của Chủ tịch Gianni Infantino nhằm thương mại hóa giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cụ thể, người đứng đầu FIFA tiết lộ ý định thành lập công ty mang tên 'Fifa Forward Enterprise' để bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, với mục tiêu thu về khoảng 10 tỷ USD (tương đương 7,52 tỷ bảng Anh). Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ các nền bóng đá quyền lực nhất châu Âu như Anh, xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland.

UEFA tẩy chay các giải của FIFA. (Ảnh: Sky Sports)

Làn sóng phản đối lan rộng trên toàn cầu

Đại diện Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã đưa ra tuyên bố đanh thép khẳng định tinh thần đoàn kết của khối châu Âu: "Chúng tôi đứng vai kề vai cùng các đồng nghiệp châu Âu và hoàn toàn ủng hộ quan điểm tập thể. Chúng tôi phản đối kế hoạch của FIFA. World Cup thuộc về bóng đá và mãi mãi là như vậy."

Bên cạnh châu Âu, sự bất bình còn lan sang các khu vực khác. Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc thiếu vắng quy trình xem xét và phê duyệt từ các cơ quan quản lý chuyên trách. Ngay cả Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) – tổ chức vốn thường xuyên ủng hộ Gianni Infantino – cũng bày tỏ sự thất vọng và cảm thấy bị tổn hại niềm tin nghiêm trọng khi hoàn toàn không được tham vấn về đề xuất thương mại hóa này.

Nhiều giải đấu lớn đứng trước nguy cơ bị đình trệ

Nếu FIFA giữ nguyên quan điểm và không hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần, UEFA sẵn sàng kích hoạt biện pháp rút lui khỏi hàng loạt sự kiện quy mô toàn cầu. Danh sách các giải đấu chịu ảnh hưởng trực tiếp kéo dài từ cấp độ trẻ đến giải đấu vô địch quốc gia và thế giới:

World Cup nữ U20 tại Ba Lan (Tháng 9/2026)

World Cup nữ U17 tại Morocco (Tháng 10/2026)

World Cup U17 tại Qatar (Tháng 11/2026)

FIFA Women’s Champions Cup tại Miami (Tháng 1/2027)

World Cup nữ tại Brazil (Tháng 6/2027)

Đáng chú ý nhất, kỳ World Cup nam 2030 dự kiến diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đang đối mặt với báo động đỏ. Việc vắng mặt của các đại diện châu Âu sẽ giáng một đòn nặng nề vào tính chính danh và giá trị thương mại của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup nữ 2026 có thể không diễn ra. (Ảnh: FIFA)

Đòn bẩy quyền lực của châu Âu và kịch bản thay thế World Cup

Giới phân tích thể thao nhận định dự án 10 tỷ USD của Infantino khó có thể khả thi nếu không có sự hợp tác của UEFA. Sức mạnh chuyên môn lẫn tài chính của bóng đá thế giới hiện vẫn nằm phần lớn ở lục địa già. Nhìn lại World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, 6 trong số 8 đội lọt vào tứ kết là các đại diện châu Âu. Toàn bộ 3 đội bóng góp mặt ở bán kết cùng nhà vô địch Tây Ban Nha đều đến từ khu vực này.

Phóng viên Kaveh Solhekol của Sky Sports bình luận sắc bén: "Kế hoạch của Gianni chỉ là một dự án không tưởng nếu không thể mang đến cho các nhà đầu tư thị trường châu Âu. Infantino đang ngồi trong tháp ngà ở Zurich để cố gắng bán một thứ mà ông ấy không thể giao hàng."

Hơn thế nữa, trong trường hợp xung đột không thể hòa giải, UEFA sở hữu đầy đủ tiềm lực để tự đứng ra tổ chức một giải đấu quy mô toàn cầu mới. Với kinh nghiệm vận hành thành công Champions League và EURO, UEFA hoàn toàn có thể mời các cường quốc bóng đá Nam Mỹ như Argentina, Brazil cùng những đội tuyển hàng đầu từ châu Phi và châu Á tham dự, qua đó biến World Cup của FIFA trở thành một giải đấu giảm hẳn sức hút.

Gianni Infantino đang bị chỉ trích rất nhiều. (Ảnh: Getty Images)

Khủng hoảng niềm tin đối với người đứng đầu FIFA

Dù vừa trải qua kỳ World Cup 2026 được FIFA đánh giá là thành công về mặt doanh thu, Gianni Infantino lại đang đánh mất sự tín nhiệm từ các liên đoàn thành viên. Những tham vọng thương mại hóa thái quá cùng lối quản trị mang tính áp đặt đang biến ông trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Một quan chức bóng đá cấp cao tại châu Âu chia sẻ trên Sky Sports: "Tại sao ông ấy không tập trung vào công việc chính là điều hành bóng đá thế giới một cách đúng đắn? Ông ấy đang nghĩ mình là một tổng thống, một nhà tài phiệt hay một chính trị gia tầm cỡ thế giới, trong khi thực tế ông ấy chỉ là một người trông coi bóng đá toàn cầu."

Cuộc đối đầu quyền lực giữa UEFA và FIFA dự kiến sẽ còn diễn biến phức tạp. Thử thách thực tế đầu tiên sẽ xuất hiện vào tháng 10 tới tại các trận play-off vòng loại World Cup nữ. Quyết định ra sân hay bỏ giải của các đội bóng châu Âu khi đó sẽ là thước đo chính xác nhất cho tương lai của trật tự bóng đá thế giới.