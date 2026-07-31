UEFA và 55 liên đoàn thành viên dọa tẩy chay World Cup vì kế hoạch bán cổ phần của FIFA Liên đoàn Bóng đá châu Âu kiên quyết phản đối đề xuất bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân của FIFA, sẵn sàng rút khỏi giải đấu từ năm 2027.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng toàn bộ 55 liên đoàn thành viên vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn, đe dọa sẽ tẩy chay mọi giải đấu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nếu Chủ tịch Gianni Infantino tiếp tục thúc đẩy kế hoạch bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Động thái mang tính lịch sử này được thông qua sau cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào ngày 30/7, tạo nên một cuộc đối đầu trực diện chưa từng có giữa hai tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Dự án thương mại 20 tỷ USD châm ngòi khủng hoảng

Mấu chốt của xung đột xuất phát từ việc FIFA dự định ra mắt dự án FIFA Forward Enterprise (FFE) nhằm hợp nhất bản quyền thương mại và công tác tổ chức giải đấu. Thông qua việc bán cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư bên ngoài, FIFA kỳ vọng gọi vốn lên tới 4,2 tỷ USD (khoảng 3,1 tỷ bảng Anh), qua đó định giá FFE ở mức 20 tỷ USD.

Đổi lại, cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu cam kết sẽ thu về hơn 10 tỷ USD cho quỹ phát triển bóng đá trong vòng 4 năm tới. FIFA cũng đã đưa ra hạn chót đến ngày 19/9 để 211 liên đoàn thành viên biểu quyết thông qua đề xuất này.

UEFA dọa tẩy chay World Cup nếu FIFA thông qua kế hoạch bán cổ phần giải đấu. Ảnh: UEFA.

Tuyên bố đanh thép và nguy cơ đổ vỡ hệ thống

Trong thông cáo chính thức, UEFA kiên quyết bác bỏ đề xuất chuyển giao quyền sở hữu World Cup và khẳng định giải đấu là di sản thể thao vĩ đại được xây dựng qua nhiều thế hệ, tuyệt đối không phải sản phẩm đầu tư để thương mại hóa. UEFA chỉ trích quy trình xúc tiến thiếu công khai của FIFA là vô trách nhiệm, đồng thời cảnh báo áp lực lợi nhuận từ giới tư nhân sẽ làm thay đổi bản chất của môn thể thao vua.

Nếu FIFA không từ bỏ kế hoạch, World Cup Nữ 2027 khởi tranh vào ngày 24/6 năm sau sẽ là giải đấu đầu tiên chịu tác động từ lệnh tẩy chay của UEFA. Việc thiếu vắng các đại diện châu Âu được dự báo sẽ làm suy giảm nghiêm trọng giá trị thương mại, khiến các nhà đầu tư rút lui.

Làn sóng phản đối rộng khắp

Lập trường của UEFA hiện nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn Bóng đá Scotland. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng nhấn mạnh quan điểm bóng đá phải thuộc về người hâm mộ.

Phân tích về tình hình này, chuyên gia Kaveh Solhekol của Sky Sports News cho biết FIFA đang dùng lợi ích tài chính để tạo áp lực lên các thành viên. Ông tiết lộ nếu đồng ý với kế hoạch của Infantino, các liên đoàn sẽ được chia sẻ từ gói quỹ 7,5 tỷ bảng, nhưng nếu phản đối, con số này sẽ giảm xuống còn 2 tỷ bảng. Mặc dù vậy, với phản ứng dữ dội hiện tại từ châu Âu, giới chuyên môn nhận định kế hoạch thương mại hóa World Cup của FIFA nhiều khả năng sẽ chịu chung số phận sụp đổ như dự án European Super League.