Ugreen ra mắt sạc Nexode Air 100W: Thiết kế siêu nhỏ gọn nhưng sức mạnh ấn tượng cho laptop Mẫu sạc Nexode Air 100W mới của Ugreen gây ấn tượng với kích thước nhỏ hơn 74% so với các đối thủ cùng phân khúc, hỗ trợ sạc nhanh tối đa cho MacBook Pro và iPhone.

Ugreen vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Nexode Air tại thị trường Mỹ với phiên bản 100W hoàn toàn mới. Sau thành công của các mẫu 45W và 65W, thiết bị này hứa hẹn mang đến giải pháp sạc hiệu năng cao trong một thân hình cực kỳ nhỏ gọn, đáp ứng nhu cầu di động của người dùng laptop hiện đại.

Ugreen Nexode Air 100W hiện đã có mặt tại thị trường Mỹ với mức giá ưu đãi

Kích thước siêu nhỏ nhờ công nghệ GaN thế hệ mới

Điểm nhấn lớn nhất của Nexode Air 100W nằm ở kích thước vật lý chỉ 1,40 x 1,36 x 1,97 inch. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu sạc này nhỏ hơn tới 74% so với các bộ sạc 100W truyền thống trên thị trường. Việc thu gọn kích thước đáng kể này đạt được nhờ ứng dụng vật liệu bán dẫn GaN (Galli Nitrua), giúp linh kiện hoạt động hiệu quả hơn và tỏa ít nhiệt hơn dù có công suất lớn.

Thiết kế của sản phẩm cũng tối ưu cho việc di chuyển với chân cắm có thể gập gọn, tránh tình trạng làm trầy xước các vật dụng khác trong túi xách hoặc ba lô. Đây là một cải tiến quan trọng so với các bộ sạc đi kèm máy thường có kích thước cồng kềnh và dây cáp rắc rối.

Ugreen Nexode Air 100W sở hữu kích thước nhỏ gọn vượt trội so với các đối thủ cùng công suất

Hiệu suất sạc 100W thực thụ cho mọi thiết bị

Khác với dòng Nexode Pro thường sở hữu nhiều cổng kết nối, Nexode Air 100W chỉ được trang bị một cổng USB-C duy nhất. Mặc dù điều này có nghĩa là người dùng chỉ có thể sạc một thiết bị tại một thời điểm, nhưng bù lại, thiết bị luôn đảm bảo duy trì công suất đầu ra ổn định ở mức 100W mà không bị chia sẻ năng lượng.

Mức công suất này đủ sức cung cấp năng lượng cho hầu hết các mẫu laptop USB-C, máy chơi game cầm tay (handheld PC), máy tính bảng và điện thoại cao cấp. Theo thử nghiệm thực tế, Nexode Air 100W có khả năng sạc đầy 55% pin cho MacBook Pro hoặc 68% pin cho iPhone 17 Pro Max chỉ trong vòng 30 phút.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Ugreen Nexode Air 100W

Đặc tính Thông số chi tiết Công suất tối đa 100W Công nghệ lõi GaN (Galli Nitrua) Số cổng kết nối 1 x USB-C Kích thước 1,40 x 1,36 x 1,97 inch Chứng chỉ an toàn TÜV Rheinland, UL, CSA Phụ kiện đi kèm Cáp USB-C 100W

Độ tin cậy và tiêu chuẩn an toàn quốc tế

Dù có kích thước nhỏ gọn, Ugreen vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất cho thiết bị. Nexode Air 100W đạt được các chứng chỉ uy tín như TÜV Rheinland, UL và CSA. Hệ thống bảo vệ thông minh tích hợp bên trong giúp ngăn chặn các rủi ro phổ biến như quá nhiệt, quá dòng và đoản mạch, bảo vệ tuổi thọ pin cho các thiết bị đắt tiền.

Hiện tại, sản phẩm được niêm yết với giá bán lẻ 49,99 USD trên Amazon. Đáng chú ý, Ugreen còn tặng kèm một sợi cáp USB-C hỗ trợ dòng điện 100W ngay trong hộp, giúp người dùng có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần mua thêm phụ kiện bên ngoài.