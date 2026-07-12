Ukraine bắn hạ UAV K-8 mới của Nga; Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách bán S-400 để trở lại dự án F-35 Ukraine bắn hạ UAV K-8 Dvushka kháng nhiễu của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc bán S-400 cho vùng Vịnh để trở lại dự án F-35, trong khi Mỹ tăng cường răn đe bằng oanh tạc cơ B-2.

Cuộc chạy đua công nghệ drone tại Ukraine vừa ghi nhận cột mốc mới khi dòng UAV K-8 Dvushka hiện đại của Nga bị bắn hạ ngay trong những lần đầu xuất kích. Cùng thời điểm, những chuyển dịch chiến lược tại Thổ Nhĩ Kỳ và hoạt động răn đe của oanh tạc cơ tàng hình Mỹ đang làm thay đổi cục diện an ninh tại các khu vực trọng yếu.

UAV K-8 Dvushka: Tốc độ và khả năng kháng nhiễu bị thách thức

Đơn vị Posipaky thuộc trung đoàn tên lửa phòng không số 39 của Ukraine đã thực hiện thành công việc đánh chặn mẫu máy bay không người lái (UAV) mới nhất của Nga mang tên K-8 Dvushka. Đáng chú ý, vũ khí thực hiện cú bắn hạ này là drone Bullet – một dòng thiết bị đánh chặn chuyên dụng do Ukraine tự phát triển để đối phó với các mục tiêu bay tốc độ cao.

UAV K-8 Dvushka của Nga. Ảnh: Militarnyi

K-8 Dvushka, do công ty Veles Logistic (trụ sở tại Novorossiysk) sản xuất, được giới thiệu là dòng UAV đa năng có khả năng kháng nhiễu tác chiến điện tử mạnh mẽ. Với tốc độ tối đa lên tới 150 km/h, Dvushka vượt trội hơn hẳn dòng Molniya phổ biến của Nga (vốn chỉ đạt 70-120 km/h). Máy bay có khả năng mang tải trọng 5 kg, phục vụ cả mục đích tập kích lẫn tiếp tế hậu cần trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sức gió lên đến 20 m/s.

Tuy nhiên, việc Dvushka bị hạ bởi drone Bullet cho thấy ưu thế về tốc độ không còn là lá chắn an toàn tuyệt đối. Sự kiện này cũng đặt dấu hỏi lớn về khả năng kháng nhiễu thực tế của dòng UAV này khi không thể thoát khỏi mạng lưới phòng thủ động học của Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ tìm lối thoát cho hệ thống S-400

Ankara đang thăm dò khả năng bán lại các hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf mua từ Nga cho một quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Đây được xem là bước đi chiến thuật nhằm gỡ bỏ nút thắt trong quan hệ quốc phòng với Washington, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ quay lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II.

Xe phóng thuộc hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf do Nga chế tạo. Ảnh: Army Recognition

Kể từ khi tiếp nhận vào năm 2019, các tổ hợp S-400 này chưa từng được Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào trạng thái trực chiến nhằm giữ dư địa đàm phán. Việc bán lại cho bên thứ ba, với UAE được coi là ứng viên tiềm năng nhất, sẽ giúp Ankara loại bỏ rủi ro bị trừng phạt theo đạo luật CAATSA mà không trực tiếp hủy bỏ hợp đồng với Moscow. Dù vậy, thương vụ này cần sự chấp thuận từ phía Nga do các điều khoản cấm tái xuất khẩu trong hợp đồng gốc.

Song song đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực nối lại đàm phán với liên danh Eurosam để mua hệ thống SAMP/T NG. Đây là giải pháp phòng không tương thích hoàn toàn với kiến trúc của NATO, thay thế cho vai trò của S-400 trong tương lai.

Chiến thuật tiếp dầu "nóng" và sức răn đe của B-2 Spirit

Tại Thái Bình Dương, Không quân Mỹ vừa hoàn tất đợt diễn tập quan trọng với sự tham gia của oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit tại căn cứ liên hợp Pearl Harbor-Hickam, Hawaii. Điểm nhấn của chiến dịch là quy trình tiếp dầu "hot-pit" – nạp nhiên liệu khi động cơ vẫn đang hoạt động để tối thiểu hóa thời gian nằm sân.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit tiếp dầu "hot-pit" tại căn cứ liên hợp Pearl Harbor-Hickam, Hawaii. Ảnh: Không quân Mỹ

Thao tác này là một phần của mô hình Triển khai tác chiến linh hoạt (ACE), nhằm đối phó với năng lực tấn công tầm xa của các đối thủ tiềm tàng nhắm vào các căn cứ cố định. Bằng cách rút ngắn chu trình mặt đất, B-2 Spirit có thể nhanh chóng tái xuất kích từ các sân bay phân tán, tăng khả năng sống sót và duy trì nhịp độ tấn công liên tục.

Việc biến Hawaii thành bàn đạp hậu cần thay vì phụ thuộc duy nhất vào căn cứ Whiteman (Missouri) cho thấy Mỹ đang tối ưu hóa khả năng hiện diện của lực lượng oanh tạc cơ chiến lược trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản xung đột cường độ cao.