Ukraine công bố UAV ZIRKA: Vũ khí tự động đánh chặn Shahed với chi phí tối ưu Thiết bị bay không người lái (UAV) ZIRKA do Ukraine phát triển có tốc độ trên 340 km/h, tích hợp khả năng tự động bám bắt mục tiêu nhằm vô hiệu hóa UAV Shahed với chi phí chỉ khoảng 2.000 USD.

Vào ngày 30/6, hai công ty quốc phòng Ukraine là Vyriy Industries và NOCTIS đã chính thức giới thiệu thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn mang tên ZIRKA. Đây được xem là giải pháp vũ khí giá rẻ nhưng sở hữu công nghệ tự động hóa cao, thiết kế chuyên biệt để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các dòng UAV tấn công như Shahed của Liên bang Nga.

Thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn ZIRKA. Ảnh: Vyriy Industries

Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến của ZIRKA

Theo công bố từ nhà sản xuất, ZIRKA không chỉ là một thiết bị bay thông thường mà là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực chiến từ tiểu đoàn chống Shahed Darknode và công nghệ phần mềm tiên tiến. Với mức giá tối đa khoảng 2.000 USD mỗi chiếc, đây hiện là một trong những thiết bị đánh chặn rẻ nhất trên thị trường quốc tế.

Về mặt kỹ thuật, ZIRKA sở hữu các thông số vận hành ấn tượng đối với một dòng UAV giá rẻ:

Tốc độ tối đa: Trên 340 km/h.

Trên 340 km/h. Độ cao hoạt động: Tối đa 6 km.

Tối đa 6 km. Bán kính tác chiến: Khoảng 30 km tính từ điểm phóng.

Khoảng 30 km tính từ điểm phóng. Thời gian bay liên tục: Tối đa 20 phút.

Điểm khác biệt cốt lõi của ZIRKA so với các dòng FPV đánh chặn thủ công là khả năng tự động hóa. Thiết bị tích hợp hệ thống tự động phát hiện và dẫn đường ở giai đoạn cuối, cho phép bám bắt các mục tiêu trên không có tốc độ cao mà không cần sự can thiệp liên tục từ người điều khiển. Trong mối quan hệ hợp tác này, NOCTIS chịu trách nhiệm về cơ chế đánh chặn và phần mềm tự động hóa, trong khi Vyriy Industries đảm nhận nguồn lực tài chính và quy mô sản xuất.

Phát triển phiên bản ZIRKA 2.0 nâng cấp

Dựa trên nền tảng hiện tại, Vyriy Industries và NOCTIS đang tiến hành phát triển phiên bản ZIRKA 2.0. Theo ông Oleksii Komlichenko, Giám đốc Phát triển của NOCTIS, phiên bản mới sẽ được trang bị hệ thống đưa UAV trực tiếp vào khu vực có mục tiêu một cách tự động.

ZIRKA 2.0 dự kiến tích hợp hệ thống quang học ảnh nhiệt hiện đại, cho phép theo dõi UAV đối phương ở khoảng cách lên tới 2 km. Bên cạnh đó, các thuật toán dẫn đường sẽ được cải tiến kết hợp cùng ngòi nổ cận đích, giúp đầu đạn tự động kích nổ khi tiếp cận gần mục tiêu, tăng tỉ lệ tiêu diệt và đảm bảo an toàn cho lực lượng dưới mặt đất.

Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN

Mở rộng mạng lưới UAV đánh chặn tại Ukraine

ZIRKA là một phần trong chiến lược xây dựng mạng lưới phòng thủ không người lái đa lớp của Ukraine. Gần đây, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã chuẩn hóa và đưa vào trang bị dòng UAV đánh chặn LITAVR do công ty F-Drones phát triển.

Thông số UAV ZIRKA UAV LITAVR Tốc độ tối đa > 340 km/h ~ 350 km/h Độ cao tối đa 6 km 9 km Dẫn đường Tự động giai đoạn cuối Tự động sau khi khóa mục tiêu

Bối cảnh đối phó với chiến thuật UAV Shahed

UAV Shahed (tại Nga gọi là Geran-2) là loại đạn tuần kích có giá khoảng 20.000 USD, mang đầu đạn nặng tới 80 kg. Liên bang Nga thường sử dụng loại vũ khí này để tấn công theo bầy đàn với số lượng lớn nhằm làm quá tải hệ thống phòng không truyền thống. Tính đến tháng 3/2026, ước tính đã có gần 57.000 thiết bị Shahed được phóng đi.

Việc Nga hiện đại hóa Shahed với hệ thống dẫn đường quán tính và tăng khả năng chống tác chiến điện tử đòi hỏi các giải pháp đánh chặn phải có chi phí thấp và số lượng lớn. Sự xuất hiện của các dòng UAV như ZIRKA với giá chỉ bằng 1/10 mục tiêu được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ tiêu diệt UAV giá rẻ trên chiến trường.