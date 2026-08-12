Ukraine cùng Đan Mạch hợp tác sản xuất hàng loạt hệ thống robot mặt đất đa năng Ravlyk Công ty UUT của Ukraine và Tập đoàn Vidar của Đan Mạch lập liên doanh sản xuất hàng loạt robot mặt đất Ravlyk nhằm phục vụ tác chiến và hỗ trợ hậu cần chiến trường.

Công ty Công nghệ không người lái Ukraine (UUT) và Tập đoàn Công nghiệp Vidar của Đan Mạch đã chính thức thống nhất thành lập liên doanh sản xuất hàng loạt hệ thống robot mặt đất Ravlyk. Dự án hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô cơ sở công nghiệp quốc phòng và tăng cường tính bền vững cho chuỗi cung ứng châu Âu nhằm đáp ứng các yêu cầu tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine.

Hệ thống chiến đấu robot Droid TW 12.7 mới của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine (mod.gov.ua/en)

Phân chia nhiệm vụ sản xuất trong liên doanh

Quá trình kết nối và phối hợp giữa hai doanh nghiệp do Quỹ United Tech Assets của Ukraine thúc đẩy. Hiện tại, các đối tác đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng về mặt pháp lý, kỹ thuật cũng như quy định quản lý để bắt đầu đưa dây chuyền sản xuất vào hoạt động.

Trong dự án hợp tác này, phân định trách nhiệm chuyên môn giữa hai đơn vị được triển khai rõ ràng:

Phía Ukraine (UUT): Tiếp tục phụ trách quản lý quy trình phát triển, thiết kế hệ thống và hoàn thiện, nâng cấp nền tảng công nghệ ngay tại Ukraine.

Tiếp tục phụ trách quản lý quy trình phát triển, thiết kế hệ thống và hoàn thiện, nâng cấp nền tảng công nghệ ngay tại Ukraine. Phía Đan Mạch (Vidar Industries): Đảm nhiệm xây dựng và vận hành dây chuyền sản xuất, lắp ráp trực tiếp các hệ thống không người lái, kiểm soát chất lượng xuất xưởng, quản lý hậu cần linh kiện và bảo đảm sản phẩm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật của châu Âu.

Thông số kỹ thuật và năng lực tác chiến của nền tảng Ravlyk

Hệ thống Ravlyk được thiết kế như một nền tảng không người lái mặt đất đa năng, đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng tại khu vực tiền tuyến như trinh sát địa hình, hỗ trợ hỏa lực trực tiếp, vận tải hậu cần và sơ tán thương binh.

Cụ thể, các thông số kỹ thuật đã được xác nhận bao gồm:

Tốc độ di chuyển tối đa: 12 km/h.

12 km/h. Tải trọng trực tiếp: 300 kg.

300 kg. Khả năng kéo theo: Lên đến 2 tấn hàng hóa.

Lên đến 2 tấn hàng hóa. Bán kính hoạt động: 30 km.

30 km. Thời gian vận hành: 6 giờ hoạt động liên tục sau một lần sạc đầy, hoặc duy trì tới 72 giờ ở chế độ chờ.

Chiến lược hội nhập chuỗi cung ứng quốc phòng châu Âu

Việc kết nối sản xuất nền tảng Ravlyk với đối tác Đan Mạch nằm trong lộ trình nhất quán của Ukraine nhằm hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng quốc tế.

Trước đó, vào tháng 6, UUT cũng đã ký thỏa thuận hợp tác công nghiệp với Haulotte - nhà sản xuất nền tảng di động của Pháp. Thỏa thuận này tập trung tận dụng năng lực sản xuất của Haulotte để hỗ trợ mở rộng quy mô chế tạo và quản lý vòng đời cho các dòng nền tảng chạy hoàn toàn bằng điện RAVLYK (UMP2) do UUT nghiên cứu phát triển.