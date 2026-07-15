Ukraine đẩy mạnh triển khai robot mặt đất trong tác chiến hiện đại Từ vai trò hậu cần và cứu thương, các hệ thống robot mặt đất (UGV) của Ukraine đang tiến tới khả năng tấn công trực diện và bảo vệ chiến hào tự động, nhằm bù đắp bất lợi về quân số.

Trong khi thiết bị bay không người lái (UAV) đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh hiện đại, một cuộc cách mạng công nghệ khác đang âm thầm diễn ra trên mặt đất tại Ukraine. Hàng nghìn phương tiện mặt đất không người lái (UGV) bánh xích và bánh lốp đang thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, từ vận chuyển nhu yếu phẩm đến trực tiếp tham gia tác chiến, trở thành lực lượng không thể thiếu đối với bộ binh.

Robot chiến đấu mặt đất Droid TW12.7, do công ty DevDroid của Ukraine sản xuất. Ảnh: DEVDROID

Bước tiến từ hậu cần đến cứu thương

Ban đầu, robot mặt đất chủ yếu đảm nhận các nhiệm vụ hậu cần nguy hiểm. Theo giới quân sự Ukraine, việc sử dụng xe bán tải để tiếp tế tại các khu vực tiền tuyến hiện nay đối mặt với rủi ro cực lớn do sự giám sát liên tục của UAV đối phương. Trong phạm vi 25 km sau chiến tuyến, bất kỳ chuyển động nào cũng có thể bị phát hiện.

Tại Lữ đoàn 36, khoảng 80% nhiệm vụ hậu cần hiện đã được chuyển giao cho robot. Các thiết bị này vận chuyển đạn dược, thực phẩm và vật liệu xây dựng hầm trú ẩn, giúp giảm thiểu đáng kể thương vong cho tài xế và binh sĩ vận tải. Đặc biệt, giá trị lớn nhất của UGV nằm ở khả năng sơ tán thương binh và tử sĩ tại những khu vực mà lực lượng đặc nhiệm không thể tiếp cận.

Thiếu tá Oleksandr, chỉ huy tiểu đoàn robot thuộc Lữ đoàn K-2, cho biết đơn vị ông đang vận hành hơn 600 robot với tần suất 5-6 nhiệm vụ mỗi ngày. Robot di chuyển chậm nhưng có kích thước nhỏ, khó bị phát hiện bởi radar tầm nhiệt và quan trọng nhất là không gây nguy hiểm đến tính mạng con người khi bị phá hủy.

Khả năng tác chiến trực diện và bảo vệ chiến hào

Công nghệ UGV của Ukraine đã tiến xa hơn nhiệm vụ hỗ trợ đơn thuần. Tháng 12/2024, Quân đoàn Khartiia đã thực hiện cuộc tấn công phối hợp hoàn toàn bằng robot đầu tiên. Các thiết bị mang súng máy, súng phun lửa và thuốc nổ đã tiến công vị trí đối phương dưới sự dẫn đường của UAV trinh sát.

Khả năng tự động hóa còn được thể hiện qua việc robot có thể tự áp sát, khống chế và hộ tống tù binh về khu vực an toàn. Đáng chú ý, một hệ thống robot gắn súng máy 12,7 mm đã thực hiện nhiệm vụ canh giữ trận địa liên tục trong 45 ngày, tự động ra vị trí chiến đấu vào ban ngày và quay về sạc pin vào ban đêm.

Chiến lược sản xuất và nâng cấp kỹ thuật

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất khoảng 50.000 robot mặt đất trong năm 2026, tăng gấp đôi so với năm trước đó. Về mặt kinh tế, với chi phí khoảng 24.000 USD mỗi chiếc, quân đội có thể trang bị 77 robot với số tiền tương đương một xe chiến đấu bộ binh bọc thép truyền thống.

Để tối ưu hóa khả năng tác chiến, các kỹ sư Ukraine đang tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến:

Hệ thống liên lạc: Sử dụng vệ tinh Starlink và camera kỹ thuật số để điều khiển từ xa ổn định.

Sử dụng vệ tinh Starlink và camera kỹ thuật số để điều khiển từ xa ổn định. Khả năng sống sót: Trang bị lốp chống nổ và tháp súng tự động có khả năng phòng không tầm thấp chống UAV.

Trang bị lốp chống nổ và tháp súng tự động có khả năng phòng không tầm thấp chống UAV. Nhận diện thông minh: Thử nghiệm gắn chip lên quân phục để robot phân biệt đồng đội, giảm thiểu rủi ro bắn nhầm.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế về khả năng di chuyển trên địa hình quá gồ ghề hoặc giá thành cao hơn UAV cảm tử, robot mặt đất đang chứng minh là "mảnh ghép cuối cùng" trong quá trình tự động hóa chiến trường. Sự phát triển này báo hiệu một kỷ nguyên mới, nơi hình ảnh bộ binh xung phong có thể dần được thay thế bằng các đội quân máy móc điều khiển từ xa.