Ukraine dự kiến triển khai tên lửa đạn đạo nội địa mới do công ty Fire Point sản xuất vào mùa thu Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận dòng tên lửa đạn đạo do doanh nghiệp Fire Point phát triển có thể sẵn sàng tham chiến trong 2 đến 3 tháng tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lần triển khai chiến đấu đầu tiên của loại tên lửa đạn đạo do nước này tự phát triển có thể diễn ra ngay trong mùa Thu năm nay. Khí tài này do nhà sản xuất vũ khí Fire Point chế tạo và dự kiến sẵn sàng đưa vào sử dụng sau 2 đến 3 tháng tới. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng đại trà dòng vũ khí này vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn linh kiện từ các đối tác quốc tế.

Tên lửa FP5 “Flamigo” do nhà sản xuất vũ khí Fire Point của Ukraine chế tạo.

Tiến độ phát triển các mẫu tên lửa đạn đạo FP7 và FP9

Theo thông tin từ nhà sản xuất Fire Point, tên lửa đạn đạo mã hiệu FP7 hiện trong quá trình chứng nhận của Bộ Quốc phòng Ukraine và dự kiến hoàn tất trong khoảng một tháng. Song song đó, phiên bản FP9 có kích thước lớn hơn với tầm bắn kéo dài đang được hoàn thiện, hướng tới mục tiêu sẵn sàng vào cuối mùa Thu.

Đáng chú ý, một biến thể của tên lửa đạn đạo FP7 đang được phát triển thành tên lửa phòng không với chức năng tương tự hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Dự án này thuộc khuôn khổ chương trình Freya, có sự hợp tác của 9 quốc gia đối tác châu Âu. Giám đốc điều hành Fire Point, bà Iryna Terekh, cho biết công ty đặt mục tiêu thực hiện vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo thành công đầu tiên vào giữa năm 2027.

Giải thích về khả năng sản xuất hàng loạt, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng tương tự như các hệ thống đạn đạo của Nga hay nhiều quốc gia khác, tên lửa của Ukraine vẫn chứa một số linh kiện nhập khẩu. Do đó, việc mở rộng quy mô trang bị đại trà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và cung ứng ổn định từ bên ngoài.

Năng lực kỹ thuật và những tranh cãi liên quan đến nhà sản xuất

Trước khi công bố các chương trình tên lửa đạn đạo, Fire Point chủ yếu được biết đến nhờ các mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm trung và tầm xa như FP-1 và FP-2. Đây là những khí tài đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine.

Mặc dù đạt được những bước tiến về mặt công nghệ quân sự, Fire Point cũng đối mặt với một số cuộc điều tra liên quan đến quy trình cấp phát hợp đồng nhà nước. Các báo cáo điều tra từ cơ quan chức năng và báo chí đưa ra nghi vấn về mối liên hệ giữa công ty với ông Timur Mindich, một cá nhân đang bị Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) điều tra trong vụ án liên quan đến cơ quan hạt nhân nhà nước Energoatom.

Trước các cáo buộc trên, đại diện Fire Point và ông Timur Mindich đều chính thức phủ nhận mọi mối quan hệ hợp tác hay sự can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.