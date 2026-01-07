Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E hiện đại từ Thụy Điển Ukraine chính thức ký hợp đồng mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E thế hệ mới từ Thụy Điển, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa không quân dài hạn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa thông báo Ukraine đã chính thức ký thỏa thuận với Thụy Điển để mua 16 tiêm kích Gripen E. Đây là phiên bản hiện đại nhất của dòng máy bay chiến đấu do tập đoàn Saab sản xuất, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho năng lực tác chiến không quân của Kiev trong tương lai.

Chi tiết thỏa thuận và lộ trình chuyển giao

Theo thông tin từ tờ Kyiv Independent ngày 30/6, thỏa thuận này không chỉ bao gồm việc cung cấp khung thân máy bay mà còn đi kèm các gói thiết bị liên quan, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên sâu. Việc ký kết diễn ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson.

Lộ trình hiện đại hóa không quân của Ukraine với dòng máy bay Thụy Điển sẽ được chia làm hai giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận 16 tiêm kích Gripen phiên bản C/D đầu tiên vào đầu năm 2027, theo các thỏa thuận đã đạt được trước đó với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Tiếp nhận 16 tiêm kích Gripen phiên bản C/D đầu tiên vào đầu năm 2027, theo các thỏa thuận đã đạt được trước đó với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Giai đoạn 2: Chuyển giao 16 tiêm kích Gripen E (phiên bản mới nhất) trong giai đoạn 2029-2030.

Chiến đấu cơ Gripen (trái) của Thụy Điển và F-18 Hornet của Phần Lan tham gia cuộc tập trận chung năm 2019.

Ưu thế chiến thuật của Gripen trong môi trường xung đột

Saab JAS 39 Gripen là dòng tiêm kích đa nhiệm nổi tiếng với khả năng thực hiện linh hoạt các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và trinh sát. Đối với thực trạng chiến trường tại Ukraine, các chuyên gia quân sự đánh giá Gripen sở hữu những đặc tính kỹ thuật phù hợp hơn cả so với nhiều dòng máy bay phương Tây khác.

Khả năng tác chiến phân tán

Điểm mạnh lớn nhất của Gripen là được thiết kế cho học thuyết phòng thủ của Thụy Điển từ thời Chiến tranh Lạnh, ưu tiên khả năng cất hạ cánh trên các đường băng dã chiến hoặc đường cao tốc hẹp. Đặc tính này cho phép không quân Ukraine triển khai máy bay từ các căn cứ tạm thời, giúp giảm thiểu rủi ro bị phá hủy bởi các đợt tập kích tên lửa và UAV của Nga vào các sân bay quân sự cố định.

Hệ thống vũ khí chuẩn NATO

Tiêm kích Gripen có khả năng tương thích hoàn hảo với kho vũ khí hiện đại của khối NATO. Máy bay có thể mang theo các loại tên lửa hàng đầu thế giới hiện nay như:

Meteor: Tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVRAAM) có tầm bắn và độ chính xác cao.

Tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVRAAM) có tầm bắn và độ chính xác cao. IRIS-T và AIM-9 Sidewinder: Tên lửa tầm ngắn tối ưu cho cận chiến phòng không.

Tên lửa tầm ngắn tối ưu cho cận chiến phòng không. AIM-120 AMRAAM: Tên lửa không đối không chủ lực của Mỹ và đồng minh.

Tầm nhìn chiến lược dài hạn

Việc mua sắm Gripen E cho thấy Ukraine đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí thay vì chỉ phụ thuộc vào dòng F-16 của Mỹ. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, việc sở hữu đồng thời nhiều dòng tiêm kích hiện đại giúp Kiev tăng cường khả năng phòng không và duy trì sức ép lên các mục tiêu hạ tầng quân sự tầm xa.

Bên cạnh thỏa thuận về máy bay, Ukraine và Thụy Điển cũng đang thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong các sáng kiến máy bay không người lái (UAV) và phối hợp phát triển năng lực chống tên lửa đạn đạo. Đây được xem là những bước đi mang tính nền tảng để xây dựng một lực lượng quốc phòng tự chủ và hiện đại cho Ukraine trong thập kỷ tới.