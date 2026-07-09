Ukraine phát triển module dẫn bắn tự động cho drone, Nga lắp lồng bảo vệ tàu ngầm Kilo Ukraine ra mắt công nghệ dẫn bắn tự động giúp drone tấn công không cần người điều khiển, trong khi Nga triển khai lồng chống UAV cho tàu ngầm Kilo và Mỹ đầu tư hệ thống Titan MS bảo vệ căn cứ hạt nhân.

Cuộc xung đột hiện tại đang thúc đẩy những bước tiến mới trong công nghệ máy bay không người lái (UAV). Trong khi Ukraine tập trung vào các giải pháp dẫn bắn tự động nhằm giảm sự phụ thuộc vào người vận hành, Nga lại triển khai các biện pháp phòng thủ thụ động để bảo vệ khí tài chiến lược như tàu ngầm lớp Kilo cải tiến trước các mối đe dọa từ trên không.

Ukraine ra mắt hệ thống dẫn bắn tự động vạn năng cho drone

Công ty Trident của Ukraine vừa giới thiệu và bắt đầu mở rộng sản xuất hệ thống dẫn bắn tự động vạn năng dành cho drone. Theo ông Yuriy Humenchuk, CEO của Trident, hệ thống này cho phép cả drone đa cánh quạt và UAV cánh cố định tự động nhận diện, bám bắt và tấn công mục tiêu mà không cần sự can thiệp liên tục từ người điều khiển.

Mô-đun dẫn bắn tự động do công ty Trident của Ukraine phát triển được lắp trên drone, cho phép nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần thao tác điều khiển liên tục. Ảnh: Militarnyi

Điểm nổi bật của hệ thống này là tính module hóa và linh hoạt. Người vận hành có thể dễ dàng lắp đặt hoặc tháo rời module tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và thay đổi camera linh hoạt. Phần mềm xử lý được thiết kế để hoạt động hiệu quả trên cả ảnh nhiệt và ảnh ánh sáng thường, giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Về mặt phần cứng, Trident cung cấp hai phiên bản: bo mạch Raspberry Pi 5 dành cho các dòng drone cảm tử công suất lớn hoặc drone đánh chặn, và phiên bản giá rẻ (khoảng 100 USD) sử dụng vi máy tính Raspberry Pi Zero cho các nhu cầu phổ thông. Hệ thống cũng được tối ưu hóa để loại bỏ các bước cấu hình thủ công phức tạp như khai báo trọng lượng hay loại đầu đạn, giúp việc tích hợp lên các mẫu drone mới chỉ mất từ vài giờ đến vài ngày.

Nga lắp lồng chống drone cho tàu ngầm lớp Kilo tại Biển Đen

Tại căn cứ Novorossiysk, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận Hạm đội Biển Đen của Nga đã bắt đầu lắp đặt cấu trúc lồng bảo vệ dạng khung giàn lên tháp chỉ huy của các tàu ngầm diesel - điện lớp Kilo cải tiến. Ảnh vệ tinh từ đầu tháng 6/2026 cho thấy 3 trong số 4 tàu ngầm đang hoạt động tại đây đã được trang bị lớp bảo vệ này.

Lồng chống drone dạng khung giàn được lắp quanh tháp chỉ huy tàu ngầm Kilo cải tiến của Nga tại Novorossiysk, nơi tập trung kính tiềm vọng, cảm biến quang điện tử, cột ăng-ten và cửa tiếp cận dễ bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: X/Bộ Quốc phòng Anh

Biện pháp này nhằm giảm thiểu rủi ro khi tàu nổi lên mặt nước, cập cảng hoặc di chuyển trong các vùng nước hẹp – những thời điểm tàu ngầm dễ bị UAV tấn công nhất. Lồng bảo vệ được đặt quanh tháp chỉ huy, khu vực tập trung các thiết bị nhạy cảm như kính tiềm vọng, cảm biến quang điện tử, radar dẫn đường và hệ thống ống thông hơi (snorkel). Việc hư hỏng bất kỳ bộ phận nào trong số này cũng có thể khiến tàu ngầm mất khả năng tác chiến đáng kể.

Với khoảng hở từ 30 đến 50 cm so với thân tháp, cấu trúc này hoạt động như một rào chắn giúp kích nổ đầu đạn UAV sớm hơn, từ đó giảm áp lực sóng nổ tác động trực tiếp vào các thiết bị quan trọng. Tàu ngầm lớp Kilo cải tiến là loại khí tài giá trị cao với chiều dài 73,8 m và giãn nước khi lặn gần 3.950 tấn, việc trang bị thêm lớp phòng vệ là nỗ lực của Nga sau khi nhiều tàu ngầm thuộc hạm đội này bị hư hại bởi tên lửa và xuồng không người lái của Ukraine.

Không quân Mỹ đầu tư hệ thống tác chiến điện tử Titan MS

Trong một diễn biến khác, hãng AeroVironment đã nhận được đơn hàng trị giá 80,5 triệu USD từ Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ để cung cấp hệ thống chống UAV cố định Titan MS. Đây là bước đi nhằm bảo vệ các căn cứ chiến lược, nơi đặt lực lượng oanh tạc cơ và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), trước mối đe dọa từ UAV giá rẻ.

Hệ thống chống UAV cố định Titan MS của AeroVironment sẽ được lắp đặt để bảo vệ các căn cứ chiến lược của Không quân Mỹ, kết hợp radar, cảm biến tần số vô tuyến và khả năng gây nhiễu điện tử. Ảnh: AeroVironment

Titan MS là gói tác chiến điện tử hiện đại, kết hợp gây nhiễu tần số vô tuyến (RF) và chế áp định vị vệ tinh (GNSS). Hệ thống sử dụng radar băng X đa chế độ có khả năng theo dõi đồng thời hơn 500 mục tiêu ở cự ly lên tới 60 km. Khả năng gây nhiễu RF của Titan MS có hiệu quả trong phạm vi hơn 1,5 km, giúp phá vỡ đường truyền điều khiển và tín hiệu video của drone mà không cần sử dụng vũ khí động năng, từ đó giảm thiểu rủi ro mảnh vỡ tại các khu vực nhạy cảm.

Tính đến tháng 4/2026, Mỹ đã cam kết chi hơn 600 triệu USD cho năng lực chống UAV nhằm bảo vệ hạ tầng trọng yếu và các sự kiện lớn như World Cup 2026. Titan MS được xem là một lớp phòng thủ quan trọng trong chuỗi bảo vệ nhiều tầng của quân đội Mỹ trước xu thế UAV hóa trong chiến tranh hiện đại.

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