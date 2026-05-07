Ukraine sản xuất UAV tại Mỹ và bước tiến 6 tỷ USD của tiêm kích thế hệ 6 Ukraine chính thức đưa dây chuyền sản xuất UAV FPV sang bang Ohio, Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc ra mắt hệ thống phóng điện từ di động và dự án tiêm kích GCAP nhận hợp đồng 6,14 tỷ USD.

Ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu vừa ghi nhận những chuyển động quan trọng về công nghệ không người lái và hàng không quân sự. Đáng chú ý nhất là việc Ukraine mở rộng sản xuất UAV sang Mỹ, cùng với những bước tiến mới trong công nghệ phóng điện từ của Trung Quốc và giai đoạn phát triển kỹ thuật của tiêm kích thế hệ kế tiếp tại châu Âu.

Ukraine thiết lập dây chuyền sản xuất UAV FPV tại Mỹ

Công ty Ukrainian Defense Drones (UDD), đại diện cho hãng F-Drones của Ukraine, đã công bố kế hoạch xây dựng trung tâm lắp ráp và sản xuất hệ thống bay không người lái (UAV) đầu tiên tại làng Holland, bang Ohio. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa công nghệ UAV đã qua thử nghiệm thực chiến tại Ukraine vào chuỗi cung ứng quốc phòng của Mỹ.

UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) do Ukraine phát triển sẽ được lắp ráp tại cơ sở mới của UDD ở bang Ohio, Mỹ. Ảnh: Getty

Cơ sở tại Holland sẽ tập trung lắp ráp các dòng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), đồng thời đảm nhiệm vai trò huấn luyện, thử nghiệm và phát triển các ứng dụng lưỡng dụng. Dự án được triển khai sau khi UDD giành được hợp đồng nguyên mẫu từ Lầu Năm Góc để cung cấp 2.000 UAV FPV thông qua Chương trình Ưu thế Drone (Drone Dominance Program). Đây là một phần trong sáng kiến trị giá 1 tỷ USD của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đẩy nhanh sản xuất drone nội địa.

Lợi thế cạnh tranh của UDD nằm ở kinh nghiệm thực chiến trong môi trường tác chiến điện tử cường độ cao. Việc chuyển giao công nghệ để sản xuất ngay trên đất Mỹ không chỉ giúp tối ưu hóa hậu cần mà còn hỗ trợ Lầu Năm Góc đạt mục tiêu mua sắm hơn 200.000 drone giá rẻ vào năm 2027. Bên cạnh đó, dự án dự kiến tạo ra ít nhất 300 việc làm và thúc đẩy mạng lưới cung ứng địa phương trong các lĩnh vực điện tử và cơ khí chính xác.

Trung Quốc ra mắt hệ thống phóng UAV điện từ di động

Tại khu vực châu Á, Học viện Công nghệ Bắc Kinh (BIT) đã trình diễn một giải pháp đột phá trong việc triển khai UAV: hệ thống phóng điện từ dạng module lắp đặt trên xe tải. Công nghệ này cho phép triển khai máy bay cánh cố định từ bất kỳ địa điểm nào mà không cần phụ thuộc vào đường băng cố định.

Một UAV được phóng từ hệ thống máy phóng điện từ sử dụng các xe tải nối liền nhau để tạo thành một bệ phóng liên tục. Ảnh: BIT/WeChat.

Hệ thống sử dụng công nghệ phóng máy bay điện từ (EMALS) tương tự như trên các tàu sân bay hiện đại. Điểm đặc biệt là hệ thống được đóng gói theo tiêu chuẩn container, cho phép vận chuyển dễ dàng bằng hạ tầng giao thông dân sự như đường bộ hoặc đường sắt. So với các phương pháp phóng bằng động cơ rocket hay hơi nước, EMALS cung cấp gia tốc ổn định hơn, giúp giảm ứng suất cơ học lên khung vỏ UAV và tăng tuổi thọ thiết bị.

Việc phân tán năng lực phóng UAV thông qua các bệ phóng di động giúp tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công chính xác vào căn cứ không quân. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng hệ thống vẫn cần giải quyết các thách thức về nguồn cấp năng lượng tức thời cho mỗi lần phóng và khả năng bảo vệ trước các biện pháp tác chiến điện tử của đối phương.

Dự án tiêm kích thế hệ 6 GCAP nhận hợp đồng 6,14 tỷ USD

Chương trình Tiêm kích Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) – dự án hợp tác giữa Anh, Italy và Nhật Bản – vừa đạt được cột mốc quan trọng khi ký kết hợp đồng phát triển trị giá 6,14 tỷ USD. Hợp đồng này được trao cho liên doanh Edgewing, đánh dấu sự chuyển dịch sang giai đoạn định hình kỹ thuật toàn diện.

Mô hình tiêm kích tàng hình thế hệ 6 của chương trình GCAP do liên doanh Edgewing phát triển, dự kiến đưa vào biên chế năm 2035. Ảnh: Edgewing

Trong 18 tháng tới, dự án sẽ tập trung vào việc hoàn thiện thiết kế chi tiết và chuẩn bị cho việc sản xuất các nguyên mẫu đầu tiên. GCAP đặt mục tiêu tạo ra một hệ thống chiến đấu trên không tích hợp, không chỉ là một máy bay tiêm kích tàng hình đơn thuần mà còn là trung tâm điều khiển các phi đội drone hỗ trợ và mạng lưới cảm biến tiên tiến.

Theo kế hoạch, dòng tiêm kích thế hệ 6 này sẽ bắt đầu đi vào biên chế từ năm 2035. Việc đầu tư mạnh mẽ vào GCAP cho thấy nỗ lực của các cường quốc trong việc duy trì ưu thế trên không trước những thách thức an ninh mới, đồng thời khẳng định xu hướng hợp tác đa quốc gia trong việc phát triển các hệ thống vũ khí phức tạp và tốn kém.