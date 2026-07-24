Ukraine tập kích mạng lưới hậu cần Nga, đàm phán sản xuất tên lửa Patriot và robot Arion-SMET Lực lượng Ukraine nhắm vào các trung tâm phân phối thiết bị lưỡng dụng, Raytheon xem xét chuyển giao công nghệ Patriot, và Hàn Quốc chọn Arion-SMET.

Tình hình công nghệ và tác chiến quân sự thế giới ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng. Lực lượng Ukraine tiến hành các đòn tập kích bằng UAV tầm xa vào các kho hậu cần của Nga, trong khi tập đoàn Raytheon xem xét khả năng chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot cho Kyiv. Cùng thời điểm, Hàn Quốc chính thức phê duyệt dự án robot mặt đất Arion-SMET để hiện đại hóa lục quân.

Ukraine tập kích hạ tầng hậu cần lưỡng dụng của Nga

Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine đã triển khai UAV tầm xa tập kích bốn trung tâm hậu cần lớn thuộc sàn thương mại điện tử Wildberries tại Nga. Phía Ukraine mô tả đây là hành động đáp trả các đòn đánh vào hạ tầng vận chuyển Nova Poshta của Kyiv, đồng thời nhắm vào chuỗi cung ứng vật tư quân sự đối phương.

Một trung tâm hậu cần của Wildberries bốc cháy sau đòn tập kích bằng UAV của Ukraine. Ảnh: Defense Express

Mặc dù là mạng lưới bán lẻ dân sự, Wildberries phân phối nhiều thiết bị lưỡng dụng có thể ứng dụng trực tiếp trên chiến trường. Các mặt hàng bao gồm UAV FPV, hexacopter, cuộn cáp quang điều khiển, bộ điều khiển bay, trạm mặt đất, áo giáp và thiết bị dã chiến. Việc phá hủy các trung tâm phân phối này trực tiếp làm gián đoạn dòng chảy linh kiện và thiết bị kỹ thuật ra tiền tuyến.

Bên cạnh tác động quân sự, đòn tập kích còn gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Với doanh thu hằng năm vượt 6.100 tỉ rúp (khoảng 80 triệu USD), việc các kho trung chuyển bị phá hủy làm gián đoạn chuỗi cung ứng nội địa và ảnh hưởng tới hàng loạt tiểu thương phụ thuộc vào nền tảng này.

Raytheon đàm phán cấp phép sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine

Tập đoàn Raytheon xác nhận đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu về việc cấp phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot tại Ukraine. Mọi phương án hợp tác cần được chính phủ Mỹ phê duyệt trước khi thực thi. Động thái này phản ánh nỗ lực đưa Ukraine tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu trong bối cảnh thiếu hụt đạn đánh chặn.

Tên lửa PAC-2 GEM-T của hệ thống phòng không Patriot rời bệ phóng. Ảnh: Raytheon

Mức độ tham gia của Ukraine có thể dao động từ sản xuất linh kiện, bảo dưỡng kỹ thuật đến lắp ráp hoàn chỉnh. Raytheon đang tiến hành đánh giá khả thi để tối ưu hóa năng lực sản xuất nội địa của Ukraine. Trước đó, Ukraine cũng đã tiến hành thảo luận với Lockheed Martin về dòng tên lửa đánh chặn đạn đạo PAC-3 MSE và biến thể chi phí thấp ACE.

Trong giai đoạn đầu, dòng tên lửa PAC-2 GEM-T của Raytheon được đánh giá là phương án khả thi hơn do chuỗi cung ứng ít bị nghẽn và đã có tiền lệ chuyển giao công nghệ cho Đức. Ngoài ra, việc tích hợp tên lửa chống đạn đạo FP-7.x thuộc dự án Freya do Ukraine tự phát triển vào hệ thống Patriot cũng là một hướng đi triển vọng.

Hàn Quốc chọn robot Arion-SMET cho chương trình lục quân

Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã chọn mẫu phương tiện không người lái mặt đất Arion-SMET do Hanwha Aerospace phát triển cho chương trình UGV đa năng của lục quân. Mẫu robot 6x6 này đã vượt qua đối thủ HR-Sherpa của Hyundai Rotem trong quá trình đấu thầu.

Robot mặt đất không người lái Arion-SMET 6x6 chạy điện mang cảm biến quang điện tử đi trước đội hình bộ binh. Ảnh: Hanwha Aerospace

Hợp đồng ban đầu có giá trị 49,6 tỉ won (khoảng 33,5 triệu USD) để cung cấp vài chục đơn vị trong giai đoạn 2027–2028. Quy mô dự án có thể nâng lên 500 tỉ won trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa Army TIGER 4.0 nhằm bù đắp sự thiếu hụt quân số bộ binh.

Arion-SMET là robot thuần điện nặng khoảng 2 tấn, tải trọng 450 kg, tầm hoạt động 100 km và có tỷ lệ nội địa化 linh kiện đạt trên 98%. Phương tiện đạt tốc độ tối đa 43 km/h trên đường nhựa và 22 km/h trên địa hình phức tạp. Động cơ điện và lốp không hơi giúp giảm bộc lộ âm thanh, hồng ngoại cũng như duy trì khả năng di chuyển khi bị hư hại nhẹ.

Về mặt kỹ thuật, Arion-SMET trang bị hệ thống cảm biến quang điện tử, LiDAR, hỗ trợ tự hành, bám biên đội và tự quay về khi mất kết nối. Cấu hình hỏa lực tích hợp trạm vũ khí điều khiển từ xa mang súng máy 5,56 mm hoặc 7,62 mm kết hợp cảm biến định vị hướng đạn, nhưng quyền kích nổ bắt buộc phải do con người kiểm soát.