Ukraine trở thành phòng thí nghiệm quân sự: Tối ưu hóa tác chiến bằng dữ liệu drone và AI Với hơn 12 terabyte video thô mỗi ngày, Ukraine đang tận dụng trí tuệ nhân tạo để rút ngắn chu kỳ từ phát hiện đến khai hỏa từ hàng giờ xuống chỉ còn vài giây trên chiến trường.

Ukraine hiện đang đóng vai trò như một phòng thí nghiệm quân sự quy mô lớn, nơi dữ liệu thực chiến từ hàng nghìn máy bay không người lái (drone) được sử dụng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) và cải tiến vũ khí. Quá trình này không chỉ phục vụ trinh sát mà còn giúp rút ngắn tối đa thời gian từ lúc phát hiện đối phương đến khi khai hỏa, tạo ra một hình thái tác chiến minh bạch và tốc độ cao chưa từng có.

Kho dữ liệu chiến đấu khổng lồ từ drone

Giá trị cốt lõi của "phòng thí nghiệm" Ukraine nằm ở kho dữ liệu khổng lồ được thu thập trong môi trường tác chiến thực tế với đầy đủ các yếu tố gây nhiễu điện tử, ngụy trang và thời tiết khắc nghiệt. Đây là những điều kiện mà các thao trường hay mô phỏng máy tính tại các quốc gia hòa bình rất khó tái tạo chính xác.

Theo dữ liệu từ Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận khoảng 12 - 15 terabyte video thô. Tính từ năm 2022, các nền tảng kỹ thuật số như OCHI đã tập hợp được khoảng hai triệu giờ video từ hơn 15.000 kíp drone. Lượng dữ liệu này tương đương với 228 năm hình ảnh nếu theo dõi liên tục.

Ông Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh: The Guardian

Brave1 Dataroom và vai trò của trí tuệ nhân tạo

Để xử lý kho video khổng lồ này, Ukraine đã ứng dụng thuật toán thị giác máy tính nhằm phân loại phương tiện và phát hiện mục tiêu tự động. Hiện có hơn 200 công ty tham gia phát triển drone tích hợp AI tại Ukraine, với hơn 70 hệ thống đã được triển khai trực tiếp tại tiền tuyến.

Đầu năm 2026, Ukraine phối hợp với Palantir thành lập Brave1 Dataroom. Đây là môi trường bảo mật cho phép các nhà phát triển huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI bằng dữ liệu chiến đấu đã được gắn nhãn. Hệ thống này bao gồm hàng triệu hình ảnh quang học và ảnh nhiệt về các mục tiêu, giúp AI học cách nhận dạng ngay cả khi mục tiêu bị che khuất hoặc ngụy trang.

Phòng điều hành tác chiến của "Madyar's Birds", một đơn vị drone tinh nhuệ của Ukraine. Ảnh: The Guardian

Một trong những ưu tiên hàng đầu là phát triển drone đánh chặn. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các giải pháp từ Brave1 đã giúp tự động hóa khoảng 95% chu trình đánh chặn mục tiêu như drone Shahed, giúp thiết bị tự điều chỉnh đường bay và bám đuổi mục tiêu ở giai đoạn cuối mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Hệ thống Delta: Rút ngắn chu trình từ cảm biến đến hỏa lực

Dữ liệu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành quyết định tác chiến nhanh chóng. Ukraine thực hiện điều này thông qua Delta - hệ thống kết nối thông tin từ drone, radar, vệ tinh và các cảm biến trên cùng một bản đồ kỹ thuật số.

Tính đến cuối năm 2025, hệ thống Delta đã có hơn 200.000 người dùng, tiếp nhận tới 10.000 luồng video drone mỗi ngày. Tướng Heico Hübner, Phó tư lệnh Lục quân Đức, nhận định rằng việc kết hợp drone và AI đã rút ngắn thời gian từ khi phát hiện đến khi giao chiến từ hàng giờ xuống còn vài phút, thậm chí là vài giây.

Hệ thống Delta đang được sử dụng tại một trong những sở chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Sự thích nghi của các bên và tương lai tác chiến

Ukraine không phải là bên duy nhất học hỏi từ chiến trường. Nga cũng đang tích cực thu thập dữ liệu để cải tiến khả năng dẫn đường và tăng mức độ tự chủ cho các dòng drone của mình. Điều này tạo ra một cuộc đua công nghệ khốc liệt, nơi chu kỳ phát triển vũ khí bị rút ngắn từ nhiều năm xuống còn vài tuần.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 148 đang chờ một máy bay không người lái trinh sát trở về sau nhiệm vụ trên bầu trời miền nam Ukraine. Ảnh: The Guardian

Đối với các đồng minh NATO, Ukraine cung cấp không chỉ kinh nghiệm tác chiến mà còn là nguồn dữ liệu thực tế quý giá để xây dựng mạng lưới cảm biến và hệ thống chỉ huy trong tương lai. Năng lực sản xuất drone của Ukraine hiện đạt khoảng 8 triệu chiếc mỗi năm, biến quốc gia này thành trung tâm công nghệ quân sự mới của khu vực.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là trách nhiệm đạo đức khi vũ khí tự động hóa ngày càng cao. Khi thuật toán được kiểm chứng bằng mục tiêu thật, rủi ro về lỗi nhận dạng và thương vong ngoài ý muốn là bài toán mà công nghệ đang chạy nhanh hơn cả các quy định pháp lý quốc tế.