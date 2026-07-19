Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot: Triển vọng thực tế và rào cản công nghệ Việc Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot đối mặt với nhiều thách thức về chuỗi cung ứng linh kiện, chi phí đắt đỏ và rủi ro bị tập kích quân sự tại chỗ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đồng ý cấp giấy phép để Ukraine có thể tự sản xuất đạn tên lửa phòng không Patriot trong nước. Quyết định này nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm đạn dược trong cuộc xung đột với Nga, nhưng giới chuyên gia nhận định khả năng thiết lập dây chuyền sản xuất ngay lập tức là điều khó khả thi do tính phức tạp của hệ thống vũ khí này.

Nhu cầu đạn dược và áp lực lên hệ thống phòng thủ

Theo dữ liệu từ Tạp chí quân sự Topwar, tính đến tháng 5-2026, Ukraine tiêu thụ trung bình từ 60 đến 70 tên lửa Patriot dòng PAC-3 (chủ yếu là biến thể MSE) mỗi tháng. Trong những giai đoạn xung đột cao điểm, con số này có thể tăng vọt lên mức 150-180 quả. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng số lượng thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với báo cáo công khai.

Patriot hiện là lá chắn duy nhất của Ukraine có khả năng đối đầu hiệu quả với tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga. Chuyên gia quân sự Nga Kirill Ryabov lưu ý rằng để tiêu diệt một mục tiêu đạn đạo, thông thường cần phóng từ 2 đến 3 quả tên lửa, khiến kho dự trữ của Ukraine luôn trong tình trạng báo động.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3. Ảnh: US Army

Thách thức từ chuỗi cung ứng linh kiện phức tạp

Dù đã nhận được sự đồng ý từ Washington vào ngày 8-7, Ukraine vẫn phải đối mặt với quy trình đàm phán phức tạp với các nhà thầu quân sự như Lockheed Martin và Raytheon. Hiện tại, năng lực sản xuất tên lửa PAC-3 MSE của Lockheed Martin vẫn còn hạn chế, với sản lượng dự kiến năm 2025 chỉ đạt khoảng 620 đạn, tức khoảng 50 quả mỗi tháng.

Quá trình sản xuất một tên lửa Patriot đòi hỏi thời gian rất dài. Chu kỳ chế tạo hoàn chỉnh cho một khung tên lửa PAC-3 MSE mất khoảng 24 tháng, trong khi động cơ nhiên liệu rắn cần tới 30 tháng. Các thành phần điện tử tối tân như đầu dò radar (GHS) do Boeing sản xuất cũng đang gặp tình trạng thắt cổ chai về sản lượng.

Đạn tên lửa PAC-3 MSE. Ảnh: Topwar

Rào cản tài chính và rủi ro quân sự

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, bài toán kinh tế là một trở ngại lớn. Mỗi tên lửa PAC-3 MSE có giá khoảng 4 triệu USD, nhưng các lô hàng đầu tiên sản xuất tại Ukraine có thể đội giá lên hàng chục triệu USD do chi phí thiết lập quy trình và kiểm soát chất lượng. Hiện vẫn chưa rõ bên nào sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho các khoản phí khổng lồ này.

Hơn nữa, Ukraine phải cạnh tranh trực tiếp với các quốc gia đồng minh giàu có như UAE, Kuwait, Qatar và Bahrain. Các quốc gia này đã ký kết các hợp đồng mua sắm Patriot với tổng giá trị lên tới hơn 37 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5-2026.

Quá trình sản xuất đạn tên lửa PAC-3 tại cơ sở của Lockheed Martin. Ảnh: Defense News

Cuối cùng, bất kỳ cơ sở sản xuất vũ khí chiến lược nào đặt tại Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu cho các đợt tập kích đường không của Quân đội Nga. Với khả năng tấn công chính xác hiện nay, Moscow hoàn toàn có thể vô hiệu hóa dây chuyền sản xuất trước khi lô sản phẩm đầu tiên được xuất xưởng. Tổng hợp các yếu tố về công nghệ, tài chính và an ninh, viễn cảnh Ukraine tự chủ sản xuất tên lửa Patriot vẫn còn là một mục tiêu xa vời trong tương lai gần.