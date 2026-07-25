Ultrahuman tung bản cập nhật Emerald: Tích hợp AI UltraSphere và xử lý dữ liệu ngoại tuyến Bản cập nhật Emerald mang đến công cụ AI UltraSphere, hỗ trợ phân tích dữ liệu chỉ số sinh học tức thì và cho phép xử lý dữ liệu ngoại tuyến hoàn toàn miễn phí.

Ultrahuman vừa chính thức phát hành Emerald, bản cập nhật phần mềm lớn nhất từ trước đến nay dành cho hệ sinh thái thiết bị đeo của hãng. Bản nâng cấp miễn phí này tích hợp trí tuệ nhân tạo AI UltraSphere, khả năng xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị không cần internet cùng nhiều cải tiến về theo dõi chỉ số sinh học.

Emerald là bản cập nhật toàn diện nhất từ trước đến nay của Ultrahuman.

Công cụ AI UltraSphere: Chuyển dữ liệu thô thành gợi ý hành động cụ thể

Điểm nhấn trung tâm của bản cập nhật Emerald là UltraSphere, một công cụ AI đóng vai trò như hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định sức khỏe cá nhân hóa. Thay vì yêu cầu người dùng tự phân tích các con số thống kê phức tạp, UltraSphere tổng hợp dữ liệu từ giấc ngủ, mức độ phục hồi, biến thiên nhịp tim (HRV), nhiệt độ da, chu kỳ sinh học và chỉ số đường huyết. Kết hợp cùng các yếu tố môi trường như vị trí, thời tiết và nhịp sinh học hàng ngày, hệ thống tạo ra hơn 60 gợi ý hành động tiếp theo (Next Best Action).

Nhờ đó, người dùng nhận được những lời khuyên trực tiếp theo thời gian thực, chẳng hạn như thời điểm thích hợp để ra ngoài đón ánh sáng buổi sáng hoặc khuyến nghị giảm tiêu thụ caffeine để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Xử lý dữ liệu ngoại tuyến và tối ưu thuật toán đo chỉ số sinh học

Bên cạnh trợ lý AI, Ultrahuman Emerald chuyển phần lớn quy trình xử lý dữ liệu về trực tiếp thiết bị. Cải tiến này cho phép người dùng truy cập và xem các phân tích sức khỏe ngay cả khi không có kết nối internet.

Giao diện ứng dụng cũng được làm mới với hệ thống điều hướng trực quan hơn, bổ sung chế độ giao diện sáng và tối (Light/Dark mode), đồng thời nâng cấp khả năng tự động nhận diện bài tập luyện. Đối với dòng nhẫn thông minh Ring Air và Ring Pro, bản cập nhật mang lại thuật toán đo nhịp tim chính xác hơn cùng thuật toán tính toán chỉ số VO₂ Max mới đã qua kiểm định trong phòng thí nghiệm.

Mở rộng kết nối thiết bị bên thứ ba và tính năng theo dõi chuyên sâu

Đáng chú ý, bản nâng cấp Emerald mở rộng khả năng đồng bộ dữ liệu với nhiều thiết bị đeo từ các thương hiệu khác như Apple Watch, Garmin và WHOOP. Điều này giúp tối ưu hóa việc hợp nhất dữ liệu cho những người dùng sử dụng đồng thời nhiều thiết bị theo dõi.

Ngoài ra, ứng dụng còn bổ sung các công cụ hỗ trợ chuyên sâu bao gồm:

Live View: Giám sát các chỉ số sức khỏe theo thời gian thực.

Giám sát các chỉ số sức khỏe theo thời gian thực. Sleep Screener: Phân tích chuyên sâu các yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Phân tích chuyên sâu các yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ. Longevity: Tối ưu hóa các chỉ số hướng đến sức khỏe dài hạn và tuổi thọ.

Tối ưu hóa các chỉ số hướng đến sức khỏe dài hạn và tuổi thọ. Tính năng AI qua Jade: Mở rộng khả năng tương tác và giải đáp thông tin sức khỏe.

Bản cập nhật Emerald hiện đã sẵn sàng để tải về hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng trong hệ sinh thái Ultrahuman.