Unai Simon lập kỷ lục World Cup với 519 phút giữ sạch lưới xô đổ huyền thoại Walter Zenga Thủ thành Unai Simon chính thức đi vào lịch sử FIFA World Cup với 519 phút không để lọt lưới, vượt qua kỷ lục 518 phút tồn tại từ năm 1990 của Walter Zenga.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, những kỷ lục tại World Cup luôn được xem là những đỉnh cao khó chinh phục nhất. Tuy nhiên, tại vòng chung kết năm 2026, thủ môn Unai Simon của đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức viết lại lịch sử. Với 519 phút liên tiếp giữ sạch lưới, Simon không chỉ trở thành chốt chặn tin cậy của La Roja mà còn chính thức vượt qua cột mốc huyền thoại đã tồn tại hơn ba thập kỷ.

Xô đổ kỷ lục 34 năm của Walter Zenga

Kỷ lục mới của Unai Simon đã được Guinness World Records chính thức xác nhận. Thành tích 519 phút giữ sạch lưới liên tiếp tại các vòng chung kết FIFA World Cup đã giúp anh vượt qua con số 518 phút mà thủ thành người Ý Walter Zenga thiết lập tại kỳ World Cup 1990. Suốt 34 năm qua, con số của Zenga được coi là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất đối với bất kỳ người gác đền nào, cho đến khi Simon xuất hiện.

Unai Simon phá kỷ lục giữ sạch lưới. (Ảnh: Getty Images)

Hành trình thiết lập kỷ lục này là sự kết hợp giữa bản lĩnh cá nhân và hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Tây Ban Nha qua hai kỳ đại hội. Lần cuối cùng Unai Simon phải vào lưới nhặt bóng tại một kỳ World Cup là ở phút 51 trong trận đấu với Nhật Bản vào ngày 1/12/2022. Kể từ khoảnh khắc đó, mành lưới của anh trở thành vùng bất khả xâm phạm.

Chi tiết con số 519 phút lịch sử

Để đạt được cột mốc này, Unai Simon đã duy trì sự tập trung tuyệt đối trong suốt 5 trận đấu liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất hành tinh. Thống kê chi tiết về chuỗi trận giữ sạch lưới của anh bao gồm:

World Cup 2022: 159 phút cuối cùng (bao gồm 69 phút còn lại trận gặp Nhật Bản và 120 phút thi đấu chính thức cùng hiệp phụ trước Morocco ở vòng 16 đội).

159 phút cuối cùng (bao gồm 69 phút còn lại trận gặp Nhật Bản và 120 phút thi đấu chính thức cùng hiệp phụ trước Morocco ở vòng 16 đội). World Cup 2026: 360 phút tại vòng bảng và vòng knock-out đầu tiên (trước các đối thủ Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay và Áo).

Đáng chú ý, ngay cả trong trận thua Morocco tại Qatar 2022 trên chấm luân lưu, Simon vẫn bảo toàn mành lưới trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Sự ổn định này đã giúp anh không chỉ vượt qua Zenga mà còn phá vỡ kỷ lục quốc gia của huyền thoại Iker Casillas – người từng giữ sạch lưới 476 phút liên tiếp trong giai đoạn hoàng kim 2010-2014.

Tầm ảnh hưởng đến chiến dịch của Tây Ban Nha

Việc sở hữu một "bức tường thành" trong khung gỗ đang mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho đoàn quân của xứ sở bò tót. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Áo, Tây Ban Nha đã tiến thẳng vào vòng 16 đội với sự tự tin cao độ. Sự chắc chắn của Simon cho phép các cầu thủ tấn công chơi tự do và sáng tạo hơn, biết rằng phía sau họ là một người gác đền đang ở đỉnh cao phong độ.

Thử thách tiếp theo của Unai Simon và các đồng đội sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội. Đây sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho kỷ lục 519 phút, khi anh phải đối mặt với những chân sút hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Simon đang chứng minh mình xứng đáng là người kế thừa hoàn hảo di sản của những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.