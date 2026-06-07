Unai Simon: Ronaldo không còn ở đỉnh cao nhưng vẫn là "sát thủ" đáng sợ nhất vòng cấm Trước thềm vòng 1/8 World Cup 2026, thủ môn Unai Simon đã có những phân tích sâu sắc về sự tiến hóa của Cristiano Ronaldo và bài toán phòng ngự mà Tây Ban Nha phải đối mặt.

Trận "Derby bán đảo Iberia" tại vòng 1/8 World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ khi hai ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu sinh tử. Trong buổi họp báo trước trận, Unai Simon - chốt chặn cuối cùng của "La Roja" - đã dành sự tập trung đặc biệt cho Cristiano Ronaldo, người mà anh tin rằng vẫn giữ nguyên bản năng định đoạt trận đấu dù đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Sự tiến hóa của một "sát thủ" vòng cấm

Mở đầu buổi họp báo, Unai Simon thẳng thắn thừa nhận sự thay đổi về mặt thể chất của siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, thay vì xem đó là một sự suy giảm sức mạnh, thủ thành 29 tuổi lại nhấn mạnh vào sự nguy hiểm mang tính kinh nghiệm của CR7.

"Cristiano không còn là Cristiano của 6-7 năm trước, thời còn khoác áo Real Madrid và ở đỉnh cao phong độ. Nhưng chúng tôi phải cố gắng giữ anh ấy càng xa vòng cấm càng tốt", Simon chia sẻ. Phát biểu này phản ánh đúng thực tế chiến thuật: Ronaldo hiện tại có thể không còn những pha bứt tốc xé gió, nhưng khả năng chọn vị trí và dứt điểm một chạm của anh đã đạt đến mức thượng thừa.

Thủ môn Simon (bên trái) dành sự tôn trọng lớn cho Ronaldo

Theo Simon, chìa khóa để ngăn chặn Ronaldo chính là việc kiểm soát không gian. Anh nhắc lại bài học đắt giá từ trận chung kết UEFA Nations League 2025, nơi Bồ Đào Nha đã gieo sầu cho Tây Ban Nha: "Chỉ cần một quả bóng xuất hiện trong vòng cấm là anh ấy đã ghi bàn. Ronaldo sở hữu bản năng săn bàn đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi phải kiểm soát bóng thật tốt để anh ấy không có nhiều cơ hội tiếp cận khu vực cấm địa".

Bài toán kiểm soát không gian trước CR7

Phân tích sâu hơn về lối chơi của đối thủ, người gác đền của Tây Ban Nha chỉ ra rằng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Ronaldo luôn đi trước các hậu vệ một bước trong việc đọc tình huống. Đây là yếu tố khiến việc kèm cặp siêu sao này trở nên cực kỳ phức tạp.

Ronaldo vẫn rất đáng sợ khi ở trong vòng cấm đối thủ

"Trong vòng cấm, anh ấy luôn tự biết cách tạo khoảng trống cho mình để đón bóng. Thật khó để kiểm soát một cầu thủ như vậy. Anh ấy thích đứng gần chấm phạt đền, thích di chuyển vào những khoảng trống ở cự ly gần và đọc tình huống cực kỳ xuất sắc", Simon phân tích. Đối với hàng thủ Tây Ban Nha, việc duy trì sự tập trung tuyệt đối trong từng giây là yêu cầu bắt buộc nếu không muốn phải trả giá đắt.

Tái hiện kịch bản Nations League 2025?

Cuộc đối đầu tại vòng 1/8 World Cup lần này mang đậm hơi thở của một màn phục hận. Cách đây một năm, Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez đã đánh bại đoàn quân của Luis de la Fuente trên chấm luân lưu sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính. Simon tin rằng cấu trúc và triết lý của đối thủ không có nhiều thay đổi.

Bồ Đào Nha từng đánh bại Tây Ban Nha ở chung kết Nations League 2025

"HLV của họ vẫn vậy, lực lượng cũng gần như không thay đổi. Tôi nghĩ cách tiếp cận trận đấu sẽ rất giống lần gặp trước", Simon nhận định. Anh cũng chỉ ra sai lầm của Tây Ban Nha trong quá khứ là không chịu nổi áp lực pressing từ phía Bồ Đào Nha, dẫn đến việc không thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng sở trường.

Để giành vé vào tứ kết, Simon kêu gọi các đồng đội quay trở lại với hình ảnh của một Tây Ban Nha rực lửa như tại EURO 2024: "Chúng tôi phải chơi một trận đấu xuất sắc, dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ. Nếu phải dừng bước, thì đó phải là vì đối phương chơi hay hơn, chứ không phải vì chúng tôi không đạt đúng đẳng cấp của mình".

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 7/7 (giờ Hà Nội). Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào vòng trong, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của cả hai thế lực bóng đá hàng đầu châu Âu.