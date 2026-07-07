Unai Simon thiết lập kỷ lục 609 phút giữ sạch lưới tại World Cup Thủ thành Unai Simon chính thức vượt qua hai huyền thoại Iker Casillas và Walter Zenga để trở thành người gác đền có chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất lịch sử World Cup với 6 trận liên tiếp.

Unai Simon đang viết lại những trang sử mới cho bóng đá thế giới tại World Cup 2026. Với phong độ xuất thần, thủ thành sinh năm 1997 đã trở thành người gác đền đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất hành tinh, thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu mà ngay cả những tượng đài lớn nhất cũng chưa từng chạm tới.

Cột mốc lịch sử 609 phút trắng lưới

Chuỗi trận ấn tượng của Unai Simon bắt đầu từ trận hòa 0-0 trước Morocco sau 120 phút tại World Cup 2022. Tiếp nối mạch hưng phấn đó, anh đã trải qua trọn vẹn 5 trận đấu tại World Cup 2026 mà chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Thành tích này không chỉ dừng lại ở số trận đấu mà còn được cụ thể hóa bằng con số 609 phút liên tiếp giữ sạch lưới, phá sâu kỷ lục 517 phút trước đó.

Unai Simon tiếp tục viết nên lịch sử ở đấu trường World Cup

Việc duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 6 trận đấu đỉnh cao là minh chứng cho bản lĩnh của thủ môn đang khoác áo Athletic Bilbao. Đây là cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử các kỳ World Cup, đưa cái tên Unai Simon vào ngôi đền của những huyền thoại vị trí số 1.

Vượt qua bóng bóng lớn của Iker Casillas và Walter Zenga

Trước khi Simon thiết lập kỷ lục mới, Walter Zenga và Iker Casillas là hai cái tên nắm giữ những thông số phòng ngự ấn tượng nhất. Zenga từng lập kỳ tích tại World Cup 1990 trên sân nhà Italia với 5 trận giữ sạch lưới liên tiếp, trước khi bị Claudio Caniggia (Argentina) khuất phục ở bán kết.

Trong khi đó, tượng đài Iker Casillas của Tây Ban Nha từng sở hữu chuỗi 477 phút không để thủng lưới tại World Cup 2010. Những màn trình diễn trước Bồ Đào Nha, Paraguay, Đức và Hà Lan của Casillas năm đó đã trực tiếp đưa "La Roja" lên đỉnh thế giới. Giờ đây, Unai Simon không chỉ kế thừa di sản của người đàn anh mà còn chính thức vượt qua những con số thống kê của Casillas để khẳng định vị thế riêng mình.

Hệ thống phòng ngự thép của HLV Luis De La Fuente

Kỷ lục của cá nhân Unai Simon không thể tách rời sự ổn định của hàng phòng ngự Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis De La Fuente. Chiến lược gia này đã xây dựng một cấu trúc đội hình cực kỳ vững chãi, nơi khả năng kiểm soát bóng trở thành lớp phòng ngự đầu tiên.

Hàng thủ Tây Ban Nha góp công lớn vào chuỗi kỷ lục của Unai Simon

Thống kê cho thấy trong 9 trận đấu đã chơi trong năm 2026, đội tuyển Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn, và đáng chú ý là cả hai bàn thua này đều đến trong các trận giao hữu khi Simon không bắt chính. Sự chắc chắn này đã được thử thách cực đại trước sức ép dồn dập của Bồ Đào Nha ở những phút cuối trận đấu vừa qua, nơi Simon và các hậu vệ đã đứng vững để bảo toàn thành quả.

Nền tảng phòng ngự kiên cố đang trở thành bệ phóng quan trọng nhất để Tây Ban Nha tiến vào tứ kết. Với một Unai Simon đang ở đỉnh cao phong độ và một hệ thống vận hành trơn tru, người hâm mộ xứ sở bò tót hoàn toàn có quyền mơ về ngôi sao thứ hai trên ngực áo sau giải đấu năm nay.