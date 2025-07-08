Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, nhiều xã miền núi tại tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai đã có bước đi tiên phong khi tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác hành chính.

Đây là một trong những mô hình tiêu biểu thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân ngay từ cấp cơ sở.

Trong nỗ lực xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy công nghệ số làm động lực đổi mới, đầu tháng 8/2025, Ủy ban nhân dân xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển giáo dục FUNEDU tổ chức lớp tập huấn “Khai thác, ứng dụng AI-Trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác hành chính”. Sự kiện thu hút hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, bí thư chi bộ, thôn trưởng và các cá nhân quan tâm đến công nghệ số tham dự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đặng Quang Hải nhấn mạnh: “Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu quản lý ngày càng cao, thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo chính là chìa khóa để giúp cán bộ cơ sở làm việc thông minh hơn, hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn”. Nội dung khóa tập huấn thiết kế bài bản, khoa học, phù hợp nhu cầu thực tiễn của cán bộ hành chính cấp xã. Học viên được giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo, vai trò và nguyên tắc quan trọng trong ứng dụng AI vào hành chính công.

Đặc biệt, chương trình tập trung vào các kỹ năng thực hành như: tra cứu văn bản quy phạm pháp luật bằng công cụ AI, tạo chatbot cá nhân hỗ trợ công việc chuyên môn, ứng dụng AI trong soạn thảo văn bản, báo cáo, kế hoạch cũng như xây dựng bài thuyết trình, sơ đồ tư duy phục vụ hội họp...

Với hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn “Khai thác, ứng dụng AI-Trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác hành chính” vào trung tuần tháng 7/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy cho biết: “Xã Tu Mơ Rông vừa được thành lập, đang trong quá trình kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền hai cấp.

Việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, là giải pháp cấp thiết để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn và chuyên nghiệp hơn. Đây là bước đi đầu tiên để cán bộ xã tiếp cận công nghệ mới, đổi mới phương thức làm việc, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại”.

Là đơn vị tổ chức chương trình, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển giáo dục FUNEDU là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bồi dưỡng, tập huấn ứng dụng AI tại Việt Nam. Trong những năm qua, FUNEDU đã tổ chức đào tạo cho hơn 4.500 cán bộ, công chức, giáo viên đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa như tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi...

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Giám đốc điều hành FUNEDU chia sẻ, không chỉ là lớp học lý thuyết khô khan, chương trình do FUNEDU thiết kế chú trọng thực hành, mỗi học viên được cấp tài khoản cá nhân trên hệ thống AI của đơn vị (funedu.com.vn), từ đó có thể chủ động tìm hiểu, ứng dụng vào công việc hằng ngày.

Tại các lớp tập huấn, cán bộ xã được hướng dẫn cách sử dụng AI để giải quyết các nhiệm vụ hành chính cụ thể: từ tra cứu văn bản pháp luật, đối chiếu nội dung trong quá trình tham mưu, đến tạo lập các báo cáo, kế hoạch thường kỳ. Đặc biệt, tính năng tạo sơ đồ tư duy bằng AI được đánh giá cao, giúp người học dễ dàng xây dựng bài trình bày khoa học, phục vụ tốt hơn trong các cuộc họp thôn, xã.

Việc tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng AI tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không chỉ là hành động mang tính kỹ thuật, mà còn là biểu hiện sinh động của việc thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tu Mơ Rông, việc áp dụng AI vào cơ quan hành chính nhà nước đang tạo ra cuộc cách mạng trong cách thức làm việc, giúp chính quyền địa phương vận hành hiệu quả hơn.

Thực tế cho thấy, tại các địa phương miền núi như Tu Mơ Rông, việc thiếu hụt nhân lực có trình độ công nghệ là vấn đề lớn. Trong khi đó, khối lượng công việc hành chính ngày càng tăng, đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá. Việc ứng dụng AI trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ cán bộ trong xử lý công việc nhanh, chuẩn xác hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai Vũ Mạnh Định chia sẻ, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của các đô thị lớn, trước khi sáp nhập, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (cũ) đã đón đầu công nghệ, tổ chức tập huấn sử dụng AI cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên toàn huyện.

Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền các địa phương, việc ứng dụng AI trong lĩnh vực hành chính công đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt ở cấp xã, nơi tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Hành trình mới đã bắt đầu - một hành trình ứng dụng công nghệ để phụng sự nhân dân.

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp công nghệ, và tinh thần cầu thị, học hỏi của đội ngũ cán bộ cơ sở, mô hình hành chính số không còn là điều xa vời. Việc nhân rộng mô hình này ra các xã, phường khác trong tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung là hoàn toàn khả thi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.