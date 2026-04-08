Ứng dụng Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store giữa bối cảnh sức ép pháp lý gia tăng Telegram hiện không thể tìm kiếm hay tải mới trên kho ứng dụng App Store của Apple, trong khi phiên bản Android vẫn hoạt động bình thường trên Google Play Store.

Người dùng thiết bị iOS hiện không thể tìm kiếm hay tải về ứng dụng nhắn tin Telegram từ App Store. Các thiết bị đã cài đặt từ trước vẫn có thể sử dụng bình thường, tuy nhiên người dùng mới hoặc những ai đã gỡ ứng dụng sẽ tạm thời không thể tiếp cận nền tảng này trên các thiết bị của Apple. Phía Apple hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay lý do chính thức nào cho sự biến mất này.

Sự khác biệt giữa nền tảng iOS và Android

Trái ngược với tình trạng trên hệ điều hành iOS, Telegram vẫn duy trì sự hiện diện bình thường trên kho ứng dụng Google Play (CH Play) dành cho Android. Người dùng Android vẫn có thể tìm kiếm, tải về và cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng mà không gặp gián đoạn nào.

Bên cạnh đó, việc biến mất khỏi App Store chưa làm ảnh hưởng đến dịch vụ nhắn tin của những người đã cài đặt sẵn Telegram trên iPhone. Các tính năng kết nối, gửi tin nhắn và truyền dữ liệu trên những thiết bị này vẫn hoạt động ổn định.

Sức ép pháp lý từ Cơ quan An ninh Nga đối với nhà sáng lập

Sự việc Telegram rời khỏi App Store diễn ra trong bối cảnh nền tảng này vừa đối mặt với làn sóng căng thẳng mới về mặt pháp lý. Ngày 29/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Pavel Durov, người sáng lập Telegram hiện đang cư trú tại Dubai.

Cơ quan an ninh Nga cáo buộc Telegram đã bị các đặc vụ Ukraine lợi dụng làm công cụ tiếp cận, tuyển mộ công dân Nga thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Phía FSB cho biết các cuộc điều tra từ một kênh hẹn hò cho thấy đối tượng giả mạo thường tiếp cận nạn nhân, yêu cầu gửi các món quà nhỏ nhằm tạo lòng tin.

Sau khi tạo được sự chú ý, một nhóm khác giả danh lực lượng chức năng xuất hiện, đe doạ nạn nhân vì đã hỗ trợ đối phương và ép buộc họ thực hiện các hành vi phạm pháp như phóng hỏa hoặc vận chuyển tiền rửa để hoãn trách nhiệm. Phía Nga cho rằng ông Pavel Durov đã không xử lý các báo cáo vi phạm và không đóng các kênh bị phản ánh.

Phản hồi chính thức từ Pavel Durov

Đứng trước các cáo buộc, ngày 30/7, ông Pavel Durov đã chính thức lên tiếng. Nhà sáng lập Telegram nhận định động thái đưa ông vào danh sách truy nã và gán nhãn liên quan đến hoạt động cực đoan là biện pháp trả đũa từ chính quyền Nga.

Ông Durov khẳng định nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc ông kiên quyết từ chối các yêu cầu kiểm duyệt nội dung cũng như triển khai các biện pháp giám sát diện rộng trên nền tảng Telegram từ phía cơ quan quản lý.