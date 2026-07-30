Đời sống Ứng phó nguy cơ sạt lở mùa mưa bão Bên cạnh công tác khắc phục các điểm sạt lở và gia cố hạ tầng, việc nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó của chính quyền và người dân là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa bão.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương gia cố taluy, bóc tách đất đá mất ổn định nhằm hạn chế nguy cơ sạt trượt trên đèo Prenn

Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Địa hình Lâm Đồng chủ yếu là đồi núi cao, bị chia cắt bởi hệ thống sông, suối dày đặc, vì vậy, mỗi khi xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 20, 27, 28 và 28B thường đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, đá. Điều đáng lo ngại, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng từ mùa mưa năm 2025 đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Trên các tuyến đèo Prenn, D'ran, Gia Bắc... các đơn vị thi công đang khẩn trương gia cố taluy, bóc tách đất đá mất ổn định nhằm hạn chế nguy cơ sạt trượt. Tuy nhiên, việc thi công gặp nhiều trở ngại do địa hình dốc cao, mặt bằng chật hẹp và phải vừa bảo đảm tiến độ, vừa duy trì an toàn giao thông.

Ông Lê Tiến, tài xế điều khiển máy múc tại công trình xử lý điểm sạt lở trên đèo Prenn cho biết, quá trình thi công luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công nhân phải làm việc trong điều kiện địa hình hiểm trở, đồng thời đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông phía dưới.

Không chỉ các tuyến giao thông, nhiều khu dân cư cũng đang sống trong cảnh thấp thỏm khi mùa mưa đến. Tại Khu tái định cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, nơi được xây dựng để di dời các hộ dân khỏi vùng thiên tai, nhiều hộ hiện lại phải đối mặt với nguy cơ sạt lở ngay sau lưng nhà. Dự án được triển khai từ năm 2017 với mục tiêu bố trí nơi ở ổn định cho hơn 100 hộ dân. Đến giữa năm 2025, phần lớn các hộ đã nhận đất, xây dựng nhà cửa và chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, sau những đợt mưa lớn cuối năm 2025, hàng loạt mái taluy phía sau khu dân cư xuất hiện sụt lún, nứt gãy, nhiều vị trí bị xói khoét nghiêm trọng. Dù công tác khắc phục đang được triển khai nhưng nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu.

Nhiều hộ dân cho biết, các vết nứt ngày càng mở rộng sau mỗi trận mưa. Có gia đình bị đất đá cuốn sập nhà vệ sinh, bếp; có căn nhà xuất hiện dấu hiệu nghiêng, nền nhà nứt kéo dài, buộc các thành viên phải sống trong tâm trạng bất an. Không ít hộ phải di dời tạm thời vì lo ngại sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chị Rơ Ông Ka Duyệt cho biết, vết nứt phía sau nhà ngày càng lan rộng, đất đá liên tục sạt xuống khiến gia đình luôn sống trong cảnh lo lắng. Còn anh Cơ Liêng Ha Ôn chia sẻ, mỗi khi mưa lớn kéo dài, cả gia đình gần như thức trắng đêm vì căn nhà đã có dấu hiệu nghiêng và xuất hiện nhiều vết nứt.

Sau đợt mưa lũ nghiêm trọng cuối năm 2025, hàng loạt taluy phía sau khu tái định cư K'Nớ 5 xuất hiện sụt lún nghiêm trọng.

Chủ động đối phó

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các điểm có nguy cơ sạt lở trên những tuyến đèo trọng yếu được huy động nhân lực, phương tiện xử lý khẩn trương để kịp hoàn thành trước thời điểm mưa lớn.

Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an các địa phương và các cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai để xây dựng phương án ứng phó. Qua kiểm tra, toàn tỉnh hiện có 505 vị trí tiềm ẩn nguy cơ thiên tai, trong đó 127 khu vực có khả năng ngập lụt và 378 khu vực có nguy cơ lún sụt, sạt lở đất đá.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, phần lớn các vụ sạt lở lớn ở Lâm Đồng đều xuất hiện sau nhiều ngày mưa kéo dài. Trước khi đất đá đổ xuống thường xuất hiện các dấu hiệu như mặt đất nứt toác, taluy bị phình, cây cối nghiêng bất thường, nước từ sườn đồi chảy đục hoặc tăng lưu lượng đột ngột.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH khuyến cáo, người dân sinh sống hoặc sản xuất tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động sơ tán khi có yêu cầu của chính quyền địa phương và tuyệt đối không chủ quan khi phát hiện các dấu hiệu mất an toàn.

Người tham gia giao thông cần hạn chế lưu thông qua các tuyến đèo trong thời điểm mưa lớn kéo dài hoặc ban đêm. Tuyệt đối không dừng, đỗ xe dưới chân taluy, vách núi hoặc khu vực có dấu hiệu sạt lở.