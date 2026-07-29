Xây dựng Đảng Ươm mầm “hạt giống đỏ” dưới mái trường phổ thông Phát triển đội ngũ đảng viên trẻ là học sinh THPT có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần tạo nguồn cán bộ kế thừa chất lượng cao cho Đảng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ các xã Đức Trọng và Hiệp Thạnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong các nhà trường, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên ưu tú phấn đấu, trưởng thành.

Trường THPT Đức Trọng tổ chức kết nạp đảng viên là học sinh

Khi cấp ủy đồng hành, tiếp sức cho học sinh

Đảng bộ xã Đức Trọng hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng với 2.219 đảng viên. Xác định công tác phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ then chốt bảo đảm tính kế thừa, liên tục, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã kết nạp 45 đảng viên, đạt trên 70% kế hoạch năm. Đáng chú ý, trong số này có 9 đảng viên là học sinh đến từ các trường THPT Đức Trọng, THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Lương Thế Vinh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đức Trọng. Các “hạt giống đỏ” được kết nạp Đảng đều sở hữu thành tích học tập giỏi, hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia các phong trào Đoàn và là nòng cốt trong các hoạt động, nhất là đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Nói về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, ông Phạm Quốc Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng chia sẻ: “Công tác tạo nguồn và kết nạp Đảng trong học sinh được nhà trường đặc biệt chú trọng từ năm học 2023 - 2024. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của Chi bộ, đến nay trường đã có 7 học sinh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Riêng trong năm 2026, chỉ tiêu được Đảng bộ xã Đức Trọng giao là 2 em, nhà trường đã tổ chức kết nạp 3 học sinh, vượt chỉ tiêu đề ra”.

Cùng với Đức Trọng, công tác phát triển đảng viên là học sinh tại xã Hiệp Thạnh cũng ghi nhận những dấu ấn đậm nét. Từ đầu năm 2026 đến nay, trong số 22 đảng viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, có tới 10 đảng viên là học sinh.

Làm tốt khâu tạo nguồn phát triển Đảng

Những năm qua, Trường THPT Chu Văn An, đóng chân trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, đã đạt được những kết quả ấn tượng trong phát triển đảng viên là học sinh. Ông Hoàng Khắc Thưởng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ năm 2019 đến nay, Chi bộ trường đã kết nạp 20 học sinh vào Đảng. Chỉ tính riêng năm 2025, trường kết nạp được 5 em; đặc biệt trong năm 2026, mặc dù chỉ tiêu của Đảng bộ xã Hiệp Thạnh giao là phát triển 3 đảng viên, nhưng ngay từ những tháng đầu năm, nhà trường đã kết nạp được 10 học sinh.

Theo ông Hoàng Khắc Thưởng, để đạt được kết quả trên, Chi bộ Trường THPT Chu Văn An triển khai đồng bộ, bài bản nhiều giải pháp thiết thực. Cấp ủy nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phát triển Đảng, quán triệt sâu sắc phương châm chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Hằng năm, Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, giao Đoàn Thanh niên làm tốt khâu phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp cảm tình Đảng...

Vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 6/2026 khi vừa tròn 18 tuổi, em Võ Đình Minh, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Chu Văn An chia sẻ: “Em rất vui và tự hào. Em cũng khẳng định bản thân sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các công tác xã hội để luôn xứng đáng là một người đảng viên trẻ”.

Thực tiễn tại Đức Trọng và Hiệp Thạnh đã khẳng định, việc quan tâm phát triển đảng viên trong trường học không chỉ bổ sung lực lượng trẻ, có tri thức, bản lĩnh cho Đảng bộ địa phương mà còn gieo mầm hoài bão, ước mơ cống hiến cho thế hệ tương lai. Sự đồng lòng của các cấp ủy Đảng và ban giám hiệu các nhà trường đang tiếp tục khơi dậy sức trẻ, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương Lâm Đồng.