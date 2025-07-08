Ươm mầm tương lai tại Tu Mơ Rông

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tu Mơ Rông ra lời kêu gọi: Đại hội xin không nhận hoa, khuyến khích ủng hộ chương trình “Ươm mầm tương lai - Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”.

Hưởng ứng lời kêu gọi, địa phương ghi nhận tổng cộng 104.500 cây cà-phê giống, 28.000 cây thông giống, hai tấn phân bón và 212 triệu đồng tiền mặt (quy đổi tổng giá trị khoảng gần 800 triệu đồng) do người dân, doanh nghiệp ủng hộ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tu Mơ Rông xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống cho người dân. Một trong những giải pháp then chốt là phát triển các mô hình kinh tế có giá trị cao như: Cây dược liệu, cà-phê, cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Riêng cà-phê, xã đặt mục tiêu trồng mới 200 ha cà-phê chất lượng cao.

Để có nguồn lực giúp người dân phát triển các mô hình kinh tế giá trị cao, xã đã xây dựng chương trình “Ươm mầm tương lai - Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”, nhằm huy động nguồn xã hội hoá. Nguồn lực hỗ trợ này có ý nghĩa to lớn trong việc giúp đồng bào Xơ Đăng có thêm cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu thông qua phát triển các mô hình kinh tế có giá trị cao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho người dân.

Cây giống ủng hộ chương trình đến với người dân địa phương.

Niềm vui của người dân khi nhận được cây giống.