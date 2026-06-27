Uruguay 0-1 Tây Ban Nha: Sự thống trị của La Roja và bi kịch cuối cùng của Muslera Tây Ban Nha khẳng định vị thế ứng viên vô địch với lối chơi kiểm soát tuyệt đối, trong khi sai lầm của thủ thành Muslera đã tiễn Uruguay rời World Cup 2026 đầy cay đắng.

Trận đấu cuối cùng tại bảng H World Cup 2026 không chỉ là màn so tài về mặt tỷ số, mà còn là sự tương phản rực rỡ giữa một hệ thống bóng đá hiện đại, kỷ luật của Tây Ban Nha và một tập thể Uruguay đang trên đà tan rã. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã biến sân vận động thành sàn diễn riêng, đẩy đối thủ Nam Mỹ vào một trong những đêm tối tăm nhất lịch sử bóng đá nước này.

Sự thống trị tuyệt đối của hệ thống La Roja

Dưới thời Luis de la Fuente, Tây Ban Nha không còn kiểm soát bóng một cách vô hồn. Họ bóp nghẹt đối thủ bằng cường độ áp đặt liên tục. Thống kê sau trận cho thấy La Roja nắm giữ tới gần 70% thời lượng kiểm soát bóng, biến trận đấu thành một buổi tập chiến thuật ở cường độ cao.

Sự chênh lệch về trình độ được phản ánh rõ nét qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Trong khi Tây Ban Nha đạt mức 0.86, Uruguay chỉ vỏn vẹn 0.20. Đại diện Nam Mỹ gần như không thể đưa bóng qua nửa sân trong phần lớn thời gian thi đấu, hoàn toàn bất lực trước khả năng luân chuyển bóng mượt mà của các tiền vệ xứ đấu bò.

Tây Ban Nha có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Sky Sports.

Bi kịch của Fernando Muslera và kỷ lục buồn

Điểm nhấn đáng buồn nhất của trận đấu đến ở phút 42. Fernando Muslera, người gác đền huyền thoại với 19 lần ra sân tại các kỳ World Cup, đã mắc một sai lầm sơ đẳng. Cú sút của Alex Baena không quá hiểm hóc, nhưng bóng đã lọt qua tay Muslera đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Sai lầm này chính thức đưa Muslera vào lịch sử theo cách không mong muốn: trở thành thủ môn đầu tiên kể từ năm 1966 mắc tới 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong một kỳ World Cup. Quyết định rút anh ra ngay sau hiệp 1 của HLV Marcelo Bielsa không chỉ là sự thay đổi nhân sự, mà còn là lời kết cay đắng cho sự nghiệp của một tượng đài.

Thủ thành Uruguay mắc sai lầm. Ảnh: Sky Sports.

Hàng công Uruguay: Cơn hạn hán của Darwin Nunez

Trái ngược với sự thanh thoát của đối thủ, Uruguay trình diễn một bộ mặt bạc nhược trên hàng công. Darwin Nunez tiếp tục chuỗi phong độ thảm họa khi đã trải qua 11 trận đá chính liên tiếp ở các giải đấu chính thức mà không ghi bàn hay kiến tạo. Tiền đạo của Liverpool hoàn toàn bị cô lập và dễ dàng bị cặp trung vệ Laporte - Cubarsi phong tỏa.

Sự bế tắc của Uruguay thể hiện qua con số thống kê gây sốc: họ không có nổi một cú sút trúng đích nào suốt 82 phút thi đấu. Phải đến khi Mathias Olivera thực hiện một pha tạt bóng lỗi suýt thành bàn, con số này mới được thay đổi. Sự thiếu sáng tạo và lối chơi bóng dài vô định đã khiến La Celeste không thể tạo ra bất kỳ áp lực nào lên khung thành của Unai Simon.

Sự sụp đổ của một đế chế và dấu hỏi về nội bộ

Trận đấu khép lại trong sự hỗn loạn của Uruguay. Manuel Ugarte rời sân trên cáng trong nước mắt, khép lại hành trình World Cup bằng một chấn thương nặng. Đến phút 90+5, Agustin Canobbio nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý và hành vi xô đẩy trọng tài Ismail Elfath.

Hình ảnh các cầu thủ Uruguay mất kiểm soát tâm lý dường như xác nhận những tin đồn về sự rạn nứt nội bộ giữa các cầu thủ và HLV Marcelo Bielsa. Chuyên gia Gary Neville nhận định trên ITV: "Uruguay đang ở thời điểm cần phải tái thiết hoàn toàn. Bielsa dường như đã quyết định kéo tất cả xuống cùng mình trên đường rời đi."

Uruguay dừng bước ở World Cup. Ảnh: Sky Sports.

Kết thúc vòng bảng, Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào vòng 32 đội với ngôi đầu bảng H. Trong khi đó, cú sốc lớn nhất đã xảy ra khi tân binh Cabo Verde giành vị trí thứ hai để đi tiếp, trực tiếp loại Uruguay khỏi giải đấu. Thất bại này không chỉ là sự sụp đổ về mặt tỷ số, mà còn là hồi chuông cảnh báo cho một nền bóng đá đang loay hoay tìm lại bản sắc trong cuộc chuyển giao thế hệ.