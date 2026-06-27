Uruguay 0-1 Tây Ban Nha: Tây Ban Nha giành chiến thắng Tây Ban Nha đang nắm giữ ngôi đầu bảng với 4 điểm, trong khi Uruguay nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau chuỗi trận hòa để xoay chuyển cục diện tại World Cup.

Uruguay 0 - 1 Tây Ban Nha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Uruguay tiếp đón Tây Ban Nha.

42' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (0-1) Phút 42': A. Baena (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: M. Llorente). Tỷ số: 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Uruguay): M. Ugarte vào sân thay N. de la Cruz.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Uruguay): F. Muslera vào sân thay S. Rochet.

46' Thẻ vàng Phút 46': A. Baena (Tây Ban Nha) nhận thẻ vàng (Holding).

54' Thẻ vàng Phút 54': J. Sanabria (Uruguay) nhận thẻ vàng (Tripping).

57' Thay người Phút 57' (Uruguay): F. Valverde vào sân thay F. Vinas.

58' Thẻ vàng Phút 58': G. Varela (Uruguay) nhận thẻ vàng (Elbowing).

60' Thay người Phút 60' (Tây Ban Nha): Pedri vào sân thay F. Ruiz.

60' Thay người Phút 60' (Tây Ban Nha): M. Merino vào sân thay D. Olmo.

66' Thay người Phút 66' (Tây Ban Nha): A. Baena vào sân thay Y. Pino.

70' Thay người Phút 70' (Uruguay): J. Sanabria vào sân thay B. Rodriguez.

76' Thay người Phút 76' (Tây Ban Nha): Lamine Yamal vào sân thay N. Williams.

76' Thay người Phút 76' (Tây Ban Nha): M. Oyarzabal vào sân thay F. Torres.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': N. de la Cruz (Uruguay) nhận thẻ vàng (Tripping).

90+5' Thẻ đỏ Phút 90+5': A. Canobbio (Uruguay) nhận thẻ đỏ (Serious foul).

KT Kết thúc: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 09:05 27/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại sân vận động Estadio Akron đang trở thành tâm điểm của bảng đấu khi cả hai đội đều đang cạnh tranh trực tiếp cho những vị trí dẫn đầu. Với tính chất quan trọng của một giải đấu lớn như World Cup, trận đấu này không chỉ là bài kiểm tra về bản lĩnh mà còn là cuộc đấu trí chiến thuật đỉnh cao giữa hai phong cách bóng đá đặc trưng của Nam Mỹ và châu Âu.

Tây Ban Nha và lợi thế ngôi đầu

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với tâm thế khá tự tin khi đang tạm thời chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Phong độ gần đây của đại diện xứ sở bò tót tương đối ổn định với một chiến thắng và một trận hòa trong hai lượt trận gần nhất. Lối chơi kiểm soát bóng và khả năng áp đặt thế trận vốn là bản sắc của Tây Ban Nha tiếp tục giúp họ duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đáng chú ý, trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Tây Ban Nha đã giành được chiến thắng. Kết quả này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên phía Tây Ban Nha, giúp họ có thêm cơ sở để triển khai lối chơi chủ động trước một đối thủ khó chịu như Uruguay.

Uruguay nỗ lực tìm kiếm sự đột phá

Phía bên kia chiến tuyến, Uruguay đang xếp ngay sau đối thủ ở vị trí thứ 2 với 2 điểm. Đội bóng Nam Mỹ đã trải qua hai trận hòa liên tiếp trong những lượt đấu vừa qua. Dù vẫn duy trì được mạch bất bại, nhưng việc chưa thể giành được trọn vẹn 3 điểm trong một trận đấu cụ thể đang đặt Uruguay vào thế phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn soán ngôi đầu của Tây Ban Nha.

Lối chơi lỳ lợm và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc luôn là vũ khí nguy hiểm của Uruguay. Tuy nhiên, để vượt qua một Tây Ban Nha đang có phong độ cao, đại diện Nam Mỹ cần phải cải thiện khả năng dứt điểm và tận dụng tối đa các cơ hội phản công. Một chiến thắng lúc này không chỉ giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng mà còn khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký tại World Cup.

Cục diện bảng đấu căng thẳng

Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 2 điểm, điều này khiến trận đấu tại Estadio Akron mang tính chất của một trận "chung kết" bảng đấu. Tây Ban Nha chỉ cần một kết quả hòa để giữ vững vị thế, trong khi Uruguay buộc phải hướng tới một chiến thắng để tự quyết định số phận của mình ở vị trí cao nhất.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Tây Ban Nha có phần nhỉnh hơn nhờ sự ổn định và thành tích đối đầu tốt trong quá khứ gần. Tuy nhiên, Uruguay với bản sắc của mình chắc chắn sẽ không để đối thủ dễ dàng đạt được mục đích. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ, nơi mà sai lầm nhỏ nhất cũng có thể định đoạt kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

17/06/2013: Tây Ban Nha 2 - 1 Uruguay

Phong độ gần đây của Uruguay

22/06/2026: Uruguay 2-2 Cabo Verde (Hòa)

16/06/2026: Ả Rập Xê Út 1-1 Uruguay (Hòa)

01/04/2026: Algeria 0-0 Uruguay (Hòa)

28/03/2026: Anh 1-1 Uruguay (Hòa)

19/11/2025: Mỹ 5-1 Uruguay (Thua)

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

09/06/2026: Peru 1-3 Tây Ban Nha (Thắng)

05/06/2026: Tây Ban Nha 1-1 Iraq (Hòa)

01/04/2026: Tây Ban Nha 0-0 Ai Cập (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Tây Ban Nha 1 4 WD Uruguay 2 2 DD

Phong độ và thống kê đội

Uruguay (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 2 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Tây Ban Nha (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Uruguay

G. de Arrascaeta: Muscle Bruise (Missing Fixture)

R. Araújo: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Spain: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Spain

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Spain

Cập nhật đội hình lúc 06:30 27/06/2026

Đội hình chính thức

Uruguay

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Marcelo Bielsa

Đội hình xuất phát:

23. Fernando Muslera (G)

13. Guillermo Varela (D)

3. Sebastián Cáceres (D)

16. Mathías Olivera (D)

25. Juan Sanabria (D)

6. Rodrigo Bentancur (M)

5. Manuel Ugarte (M)

14. Agustín Canobbio (M)

8. Federico Valverde (M)

20. Maximiliano Araújo (M)

9. Darwin Núñez (F)

Dự bị:

12. Santiago Mele

1. Sergio Rochet

17. Matías Viña

24. Santiago Bueno

2. José María Giménez

4. Ronald Araújo

22. Joaquín Piquerez

7. Nicolás de la Cruz

18. Brian Rodríguez

15. Emiliano Martínez

10. Giorgian de Arrascaeta

11. Facundo Pellistri

21. Federico Viñas

19. Rodrigo Aguirre

26. Rodrigo Zalazar

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

5. Marcos Llorente (D)

22. Pau Cubarsí (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

20. Pedri (M)

16. Rodri (M)

6. Mikel Merino (M)

19. Lamine Yamal (F)

21. Mikel Oyarzabal (F)

15. Alex Baena (F)

Dự bị: