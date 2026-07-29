US Open 2026: Djokovic đánh cặp Sabalenka, Eala lần đầu dự nội dung đôi nam nữ USTA công bố 16 cặp đôi nam nữ đầu tiên tại US Open 2026, nổi bật với Novak Djokovic - Aryna Sabalenka và lần góp mặt đầu tiên của Alexandra Eala.

Novak Djokovic sẽ đánh cặp cùng Aryna Sabalenka tại nội dung đôi nam nữ US Open 2026, theo danh sách 16 cặp đầu tiên vừa được Hiệp hội Quần vợt Mỹ công bố. Sự kết hợp giữa chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam và tay vợt số 1 thế giới Sabalenka lập tức trở thành tâm điểm của giải Grand Slam cuối năm.

Nội dung đôi nam nữ tại US Open tiếp tục vận hành theo thể thức được cải tổ từ năm 2025, hướng đến việc đưa các ngôi sao hàng đầu của ATP và WTA vào cùng một sân đấu. Đội vô địch nhận 1 triệu USD tiền thưởng, yếu tố giúp nội dung này thu hút thêm nhiều tên tuổi lớn.

Djokovic và Sabalenka là tâm điểm của danh sách đầu tiên

Djokovic và Sabalenka có mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng lần kết hợp tại Flushing Meadows sẽ đặt họ trước một thử thách khác: phối hợp trong thể thức đòi hỏi sự thích nghi nhanh giữa hai lối chơi đơn vốn đã rất khác biệt. Với vị thế và kinh nghiệm của cả hai, cặp đấu này được kỳ vọng là ứng viên đáng chú ý cho chức vô địch.

Novak Djokovic và Aryna Sabalenka có mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Danh sách cũng có sự trở lại của Iga Swiatek và Casper Ruud. Bộ đôi này từng giành ngôi á quân mùa trước và tiếp tục sát cánh tại giải năm nay. Đây là một trong những cặp hiếm hoi đã có kinh nghiệm thi đấu cùng nhau sau khi thể thức mới được áp dụng.

Jessica Pegula sẽ đánh cặp với Jack Draper, còn Alexander Zverev kết hợp cùng chuyên gia đánh đôi Taylor Townsend. Daniil Medvedev và Diana Shnaider, Mirra Andreeva và Andrey Rublev cũng là những cặp đáng chú ý trong danh sách ban đầu.

Nhà vô địch trở lại, Eala mở ra dấu mốc mới

Đương kim vô địch Sara Errani và Andrea Vavassori trở lại Flushing Meadows với mục tiêu bảo vệ danh hiệu. Trong một nội dung quy tụ nhiều tay vợt đánh đơn hàng đầu, kinh nghiệm thi đấu đôi của họ là điểm khác biệt đáng chú ý.

Alexandra Eala, tay vợt Philippines, sẽ lần đầu dự nội dung đôi nam nữ US Open khi kết hợp với Felix Auger-Aliassime. Sự hiện diện của Eala là một dấu mốc đáng chú ý với quần vợt Đông Nam Á, đồng thời đưa cô vào một sân khấu có nhiều ngôi sao lớn của hai hệ thống ATP và WTA.

Alexandra Eala sẽ có lần đầu tham dự nội dung đôi nam nữ US Open.

Các cặp Leylah Fernandez - Frances Tiafoe, Amanda Anisimova - Learner Tien và hai anh em Peyton Stearns - Preston Stearns bổ sung thêm màu sắc cho giải. Kei Nishikori cũng lần đầu góp mặt ở nội dung này, đánh cặp cùng đồng hương Naomi Osaka trong mùa giải 2026, mùa giải cuối cùng trước khi tay vợt Nhật Bản giải nghệ theo thông tin từ nguồn.

Tám suất đặc cách còn để ngỏ

Giám đốc điều hành USTA Craig Tiley cho biết việc đưa các tay vợt nam và nữ hàng đầu vào chung một đội là cách để quảng bá quần vợt ở đẳng cấp cao nhất. Ban tổ chức xác nhận còn 8 suất đặc cách sẽ được trao trước khi giải khởi tranh.

Những suất này khiến sự chú ý tiếp tục hướng về Carlos Alcaraz. Trước đó, có thông tin cho rằng tay vợt Tây Ban Nha có thể kết hợp cùng Serena Williams, người được cho là vừa trở lại thi đấu chuyên nghiệp trong mùa giải sân cỏ năm nay. Tuy nhiên, cả Alcaraz lẫn Serena Williams chưa có tên trong danh sách đăng ký ban đầu, nên khả năng xuất hiện của cặp đấu này vẫn chưa được xác nhận.

Danh sách ban đầu cho thấy US Open tiếp tục đặt nội dung đôi nam nữ vào vị trí nổi bật, nơi sức hút không chỉ đến từ danh hiệu mà còn từ những cuộc kết hợp vốn hiếm khi xuất hiện trong lịch thi đấu thông thường.