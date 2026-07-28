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    Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak

    Hữu Phúc 28/07/2026 17:33

    Chiều 28/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có buổi hội đàm với đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

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    Quang cảnh buổi hội đàm

    Tham dự buổi hội đàm, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

    Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng
    Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi hội đàm
    Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng
    Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi hội đàm
    Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Dồng
    Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi hội đàm

    Về phía tỉnh Champasak có đồng chí Vadsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, cùng các thành viên trong đoàn công tác.

    Đồng chí Vadsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak
    Đồng chí Vadsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak

    Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Mặt trận mỗi địa phương, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; huy động các nguồn lực thực hiện an sinh xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

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    Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng dự hội đàm

    Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm công tác Mặt trận; đồng thời mở rộng các hoạt động giao lưu Nhân dân, tạo điều kiện để các tổ chức, đoàn thể, tổ chức hữu nghị và đại diện các tầng lớp Nhân dân hai tỉnh có thêm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương.

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    Thành viên đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak dự hội đàm

    Một trong những nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là tăng cường tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ giá trị lịch sử, ý nghĩa và trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai nước, hai dân tộc.

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    Thành viên đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak tham gia hội đàm

    Bên cạnh đó, hai bên cũng đề xuất nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương. Qua đó, tạo thêm nhiều cầu nối hợp tác thiết thực giữa Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức của hai tỉnh.

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    Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng dự hội đàm

    Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak để cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.

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    Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi hội đàm

    Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng bày tỏ tin tưởng với tình cảm chân thành, sự tin cậy và truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, quan hệ giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Champasak nói chung, giữa Mặt trận hai tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng và phát triển ngày càng bền vững.

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    Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak

    Đáp lời, đồng chí Vadsana Silima, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Lâm Đồng.

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    Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak tặng quà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

    Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, cũng như giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Champasak trong giai đoạn mới.

    Hữu Phúc Hữu Phúc

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        Thông tin đối ngoại
        Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak
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