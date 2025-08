Thời sự Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội làm việc tại Lâm Đồng Ngày 5/8, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng để khảo sát, nắm bắt tình hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng sáng 5/8

Đoàn công tác do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng đoàn. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong lĩnh vực tư pháp tại địa phương.

Từ ngày 1/10/2024 đến 31/7/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phòng, chống tội phạm. UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở.

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ngô Kiểm báo cáo về hoạt động của đơn vị trên địa bàn từ 1/10/2024 đến 31/7/2025

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tập trung siết chặt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 542 vụ vi phạm lâm luật, làm thiệt hại 33,69ha rừng và thiệt hại 711m3 lâm sản. Có 203 vụ với 261 đối tượng vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 trên địa bàn

Các lực lượng chức năng đã kiểm tra 3.891 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện như: cầm đồ, karaoke, vệ sinh an toàn thực phẩm… Tỉnh Lâm Đồng đã mở các đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và phát hiện 634 vụ vi phạm hành chính, xử phạt tổng số tiền hơn 3,77 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 164 vụ vi phạm kinh doanh thương mại với 281 bị can.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Lâm Đồng triển khai chủ động với nhiều giải pháp đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị đã công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính và sử dụng ngân sách Nhà nước, tổ chức cán bộ. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng Trần Hà Lâm báo cáo về công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp trên địa bàn

Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 108 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm hơn 49 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 39,5 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ. Tỉnh đã triển khai 171 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện 131 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Trong 10 tháng gần nhất, toàn tỉnh Lâm Đồng có 17 vụ với 24 bị can trong khu vực Nhà nước và 9 vụ với 19 bị can phạm tội về tham nhũng. TAND các cấp đã xét xử tổng cộng 5 vụ án với 9 bị can, thu hồi gần 670 triệu đồng.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai đề nghị làm rõ một số vụ việc liên quan đến điều tra, xét xử, thi hành án tại địa phương

Theo UBND tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thời gian qua đã được thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, toàn diện. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Từ nay tới cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, Lâm Đồng triển khai nhiều dự án lớn liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, xây dựng cơ bản, đền bù, giải tỏa… Tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Ông Đồng Ngọc Ba, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xét xử tại Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo về tình hình hoạt động, đồng thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa phương.

Đoàn công tác đã yêu cầu các đơn vị cung cấp thêm thông tin, làm rõ các nội dung khảo sát và trao đổi về những kiến nghị của địa phương. Các đơn vị của Lâm Đồng đã báo cáo, phân tích để làm rõ hơn những yêu cầu mà đoàn khảo sát nêu ra.

Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Thanh nêu ra những khó khăn trong xét xử và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xét xử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đối với công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng trở thành địa phương rộng nhất cả nước với dân số hơn 3,8 triệu người. Tỉnh gặp nhiều thuận lợi và cũng đối mặt với không ít khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phòng chống tội phạm nói riêng.

UBND tỉnh Lâm Đồng xin ghi nhận toàn bộ các ý kiến mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Tỉnh cũng rất mong muốn Đoàn công tác nắm bắt những khó khăn, kiến nghị mà các ban, ngành tại Lâm Đồng nêu ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy, ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sự nỗ lực, cố gắng của các ngành đã đạt được những kết quả tích cực trong tình hình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Qua khảo sát, Đoàn công tác đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, nhất là trong phòng, chống tham nhũng. Đoàn công tác sẽ tổng hợp các kiến nghị của các ngành tại Lâm Đồng và có báo cáo cấp trên sớm có giải pháp tháo gỡ, giúp cho các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.