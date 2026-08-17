Thời sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Gỡ tâm lý e ngại, khơi thông nguồn lực nhưng không để lọt vi phạm Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết, không để xảy ra việc lợi dụng chính sách trục lợi, bảo đảm sự thống nhất với các quy định pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo nghị quyết, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ cho biết, so với dự thảo Chính phủ trình, dự thảo nghị quyết sau tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã giữ nguyên kết cấu ba chương với 13 điều, sửa đổi 11/13 điều, giữ nguyên 2 điều, cơ bản giữ các nội dung chính sách lớn của dự thảo nghị quyết.

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý khoản 5 Điều 3 dự thảo nghị quyết để đảm bảo không phát sinh thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm để xem xét lại bản án, quyết định xử lý kỷ luật đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, bỏ quy định tại khoản 6 Điều 3 dự thảo quyết định, bởi vì các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý Điều 5 dự thảo nghị quyết theo hướng không quy định người thực hiện hành vi vi phạm đã khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả của việc phát hiện và xử lý tội phạm là điều kiện bắt buộc để xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, bảo đảm nhất quán với các chính sách xử lý tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI.

Về ý kiến đề nghị rà soát lại các quy định của Bộ luật Hình sự để đảm bảo phù hợp với các tư duy mới, quan điểm mới về chính sách xử lý hình sự được quy định trong nghị quyết này và Nghị quyết số 29/2026/QH16, Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa nội dung này vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, trình Quốc hội để cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này.

Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai cho biết Thường trực Ủy ban đánh giá cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo theo hướng vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa tạo cơ chế xử lý phù hợp đối với trường hợp có sai sót, rủi ro nhưng không vụ lợi, vì lợi ích chung. Đây là định hướng cần thiết để tháo gỡ tâm lý e ngại, né tránh, khơi thông nguồn lực, khuyến khích đổi mới, sáng tạo nhưng không tạo khoảng trống để hợp thức hóa vi phạm.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng tán thành việc bổ sung trách nhiệm báo cáo định kỳ và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chính sách. Tuy nhiên, báo cáo hằng năm cần phản ánh số lượng, tính chất vụ việc áp dụng từng cơ chế, kết quả tạm hoãn, giá trị khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản; các trường hợp có quan điểm khác nhau và khó khăn vướng mắc để đánh giá thực chất hiệu quả của Nghị quyết.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Thường trực Ủy ban Kinh tế-Tài chính cũng cơ bản nhất trí việc giữ phạm vi điều chỉnh theo chủ trương của Đảng và tính chất thí điểm của nghị quyết; đề nghị làm rõ mức độ liên hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm với lĩnh vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời, làm rõ nguyên tắc áp dụng giữa dự thảo nghị quyết này và Nghị quyết số 29/2026/QH16 theo bản chất hành vi, đối tượng, tài sản và phạm vi thời gian, tránh chồng lấn hoặc khoảng trống pháp lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thường trực Uỷ ban Kinh tế-Tài chính cũng cơ bản tán thành với việc tiếp thu, giải trình của Chính phủ về việc yêu cầu ưu tiên thu hồi tài sản, bồi thường, khắc phục hậu quả; bỏ điều kiện về khai báo, góp phần phát hiện, xử lý tội phạm; tán thành chính sách có lợi đối với người đã có bản án; làm rõ việc hoãn chấp hành hình phạt chỉ áp dụng đối với hình phạt tù…

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã nêu ý kiến cụ thể, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm các quy định chặt chẽ, khả thi, không để xảy ra việc lợi dụng chính sách để trục lợi, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành. Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp thu ý kiến đại biểu và giải trình thêm một số nội dung đại biểu quan tâm.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã chủ động, tích cực và trách nhiệm trong công tác nghiên cứu đầy đủ, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo; đồng thời cơ bản tán thành với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với dự thảo nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm thể hiện nhất quán các nội dung giải trình, tiếp thu trong báo cáo với các nội dung chỉnh lý, hoàn thiện trong dự thảo nghị quyết; đồng thời giải trình, làm rõ hơn những nội dung chưa được tiếp thu, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.