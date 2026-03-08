Vai trò mới của Mason Mount dưới thời Carrick: Tín hiệu cho cuộc cách mạng tại Man Utd Việc Mason Mount lột xác ở vị trí tiền vệ trung tâm dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick báo hiệu Man Utd đang chuyển mình sang lối chơi kiểm soát bóng áp đảo.

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Atletico Madrid tại Stockholm không chỉ dừng lại ở cú đúp ấn tượng của Bryan Mbeumo trong hiệp hai hay màn trình diễn sáng giá của những tài năng trẻ như Shea Lacey và Leny Yoro. Điểm nhấn chiến thuật lớn nhất trong trận giao hữu tiền mùa giải thứ ba của Manchester United nằm ở khu vực trung tuyến, nơi Mason Mount đang trình diễn một diện mạo hoàn toàn mới.

Mount đang có một giai đoạn tiền mùa giải ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Từ số 10 mờ nhạt đến 'nhạc trưởng' lùi sâu

Gia nhập Old Trafford từ Chelsea vào năm 2023 với bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng, Mason Mount từng trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn bởi những chấn thương liên miên. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện khi HLV Michael Carrick thử nghiệm kéo cựu sao Chelsea từ vị trí số 10 quen thuộc xuống thi đấu như một tiền vệ trung tâm ở những trận đấu cuối mùa giải trước.

Bước sang giai đoạn giao hữu mùa hè này, xu hướng chiến thuật đó tiếp tục được nâng cấp. Đá cặp cùng Andrey Santos, tiền vệ 27 tuổi chứng minh sự lột xác ngoạn mục khi thể hiện khả năng quán xuyến tuyến giữa và điều tiết nhịp độ xuất sắc. Đáng chú ý, Mount tỏ ra đặc biệt điềm tĩnh khi nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành đối phương, đồng thời sở hữu nhãn quan nhạy bén để bao quát khoảng trống phía trước.

Dấu ấn Michael Carrick và tham vọng kiểm soát thế trận

Cách Mount thi đấu ở vị trí mới đang phảng phất hình bóng của chính HLV Michael Carrick thuở còn thi đấu đỉnh cao. Đây là vai trò ít khi xuất hiện trên bảng tỷ số nhưng đóng vai trò then chốt, giúp Man Utd duy trì quyền kiểm soát bóng và liên tục tổ chức các đợt hãm thành với cường độ cao ở khu vực 1/3 cuối sân.

Sự dịch chuyển vị trí của Mount không phải ngẫu nhiên, mà là minh chứng rõ nét cho tham vọng cách mạng hóa lối chơi của ban huấn luyện. Carrick đang hướng Manchester United đến một hệ thống ưu tiên kiểm soát và áp đặt trận đấu, dựa trên lực lượng cầu thủ dồi dào kỹ thuật cá nhân.

Bên cạnh những cái tên đang đạt thể lực sung mãn như Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Shea Lacey, Luke Shaw hay Amad Diallo, Quỷ đỏ còn gia tăng chiều sâu đội hình với các bản hợp đồng chất lượng như Youri Tielemans, Andrey Santos và mục tiêu tiềm năng Lewis Hall. Với bộ khung nhân sự hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một lối chơi áp đảo, ban bật mượt mà và mang tính bền vững tại Old Trafford trong mùa giải tới.