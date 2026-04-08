Valentin Barco gia nhập Chelsea: Bản lĩnh ngông cuồng và cái đầu lạnh trước áp lực CĐV Anh Từng va chạm kịch tính với Jude Bellingham tại World Cup, tân binh Valentin Barco của Chelsea vẫn thản nhiên đối mặt áp lực nhờ cá tính ngông cuồng cùng bản lĩnh được rèn giũa từ quá khứ.

Tân binh 22 tuổi Valentin Barco chuẩn bị bước vào môi trường Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea với một sự chào đón không mấy thân thiện từ các khán đài. Nguồn cơn xuất phát từ màn ăn mừng khiêu khích đối thủ sau bàn thắng muộn của Lautaro Martinez tại bán kết World Cup, dẫn đến pha va chạm gay gắt khi anh bị Jude Bellingham dằn mặt bằng một cú tát vào đầu. Tuy nhiên, tiền vệ có biệt danh "Colo" dường như hoàn toàn phớt lờ làn sóng la ó nhắm vào mình nhờ bản lĩnh thép từng vượt qua nhiều sóng gió sự nghiệp.

Barco và Bellingham có những va chạm ở World Cup 2026.

Gai góc, khiêu khích và danh xưng ngông cuồng

Valentin Barco từ lâu đã nổi tiếng là mẫu cầu thủ lắm tài nhiều tật cùng lối chơi đầy ma mị và sẵn sàng khiêu khích tâm lý đối phương. Lối đá gai góc này không ít lần đẩy anh vào rắc rối kỷ luật nhưng cũng đồng thời tạo nên bản sắc rất riêng của ngôi sao người Argentina.

Tại vòng loại Olympic khu vực Nam Mỹ diễn ra vào tháng 2/2024, Barco từng gây xôn xao khi cố tình ném bóng vào đầu đối thủ, khiến cả hai cùng nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Đáng chú ý, ngay khi mãn hạn treo giò trở lại, anh lập tức tỏa sáng với đường kiến tạo quyết định giúp Argentina hạ gục Brazil để giành vé đi tiếp. Ngay trong trận cầu đó, anh vẫn không quên lãnh thêm một thẻ vàng vì hành vi cố tình đá bóng ra ngoài để câu giờ.

Khi chuyển sang thi đấu tại châu Âu, bản năng thi đấu quyết liệt đến mức đường đột vẫn theo chân anh. Trong màu áo Strasbourg, tiền vệ này từng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha vào bóng nguy hiểm trên mức cần thiết với Morgan Guilavogui bên phía Lens.

Bước ngoặt chiến thuật đưa Barco cập bến Chelsea

Đằng sau cá tính ngông cuồng trên sân cỏ là một hành trình vươn lên đầy nghị lực. Sự nghiệp của Barco được rèn giũa từ tinh thần vượt khó phi thường khi cha mẹ anh phải di chuyển chặng đường 100km mỗi ngày để đưa anh đến lò đào tạo trẻ Boca Juniors. Ra mắt đội một Boca Juniors khi mới 16 tuổi, Barco nhanh chóng khẳng định tài năng khi chuyển đổi thành công từ hành lang cánh trái xuống đá hậu vệ trái, trở thành nhân tố chủ chốt đưa đội bóng Argentina vào đến chung kết Copa Libertadores 2023.

Đầu năm 2024, Brighton chi ra gần 8 triệu bảng để đưa anh về Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, khởi đầu của anh tại xứ sở sương mù không mấy bằng phẳng với vỏn vẹn 7 lần ra sân, trước khi trải qua quãng thời gian cho mượn khó khăn tại Sevilla vì chấn thương và sự cố bị trộm đột nhập vào nhà.

Bước ngoặt sự nghiệp chỉ thực sự đến khi Barco chuyển sang Pháp thi đấu cho Strasbourg. Tại đây, HLV Liam Rosenior đã thực hiện một điều chỉnh chiến thuật mang tính đột phá khi kéo anh từ hành lang cánh vào đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm. Sự thay đổi này giúp Barco bùng nổ mạnh mẽ, trở thành ngòi nổ quan trọng giúp Strasbourg giành vé tham dự Conference League và tiến vào bán kết Cúp Quốc gia Pháp.

Chính phong độ chói sáng ở khu vực giữa sân đã thuyết phục ban lãnh đạo Chelsea chiêu mộ anh. Dù thương vụ này vấp phải một số phản hồi trái chiều từ người hâm mộ đội bóng tây London, Barco vẫn sở hữu tâm lý vững vàng để sẵn sàng biến những tiếng la ó trên khán đài thành động lực chứng minh giá trị bản thân tại Ngoại hạng Anh.